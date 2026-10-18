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الرياضة رياضة عالمية

المغربي بوعدي سعيد بمشاركته الأولى أساسياً في الدوري الإنجليزي

بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)
بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)
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المغربي بوعدي سعيد بمشاركته الأولى أساسياً في الدوري الإنجليزي

بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)
بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)

أبدى المغربي الشاب، أيوب بوعدي، سعادته البالغة بالمشاركة أساسياً لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز فريقه مانشستر سيتي على إبسويتش تاون بنتيجة 3 / 2، السبت.

انتقل بوعدي لصفوف السيتي بصفقة ضخمة قادماً من ليل الفرنسي مقابل نحو 100 مليون يورو، ووقع عقداً مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2031.

قال بوعدي عقب اللقاء عبر القناة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز «قدمنا مباراة جيدة، وأنا سعيد للغاية بتحقيق الفوز في مواجهة صعبة أمام فريق قوي مثل إبسويتش».

وأضاف المغربي الشاب «لقد وضعنا المنافس في موقف صعب خلال الشوط الثاني، لكننا فزنا في النهاية، ونحن سعداء بذلك».

وتابع «بالطبع أنا سعيد للغاية بمشاركتي الأولى أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحب كرة القدم، وأريد المشاركة أساسيا في كل المباريات، لكنني أدرك أنني في مرحلة التطور، وسعيد بما قدمته في مباراة اليوم».

وأشار في ختام تصريحاته «اللعب بجوار نجوم مانشستر سيتي يجعل مهمتي أسهل، لأنه إذا مررت كرة خاطئة، فإنهم قادرون على تصحيح الأمور، ويجعلون كل شيء ناجحا، لذا فإن تجربة اللعب معهم رائعة».

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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: فالنسيا يتعادل مع أتلتيك بلباو

من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
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الدوري الإسباني: فالنسيا يتعادل مع أتلتيك بلباو

من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)

تعادل فالنسيا مع ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة "سلبيا" مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ولم تشهد المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا أي أهداف، ليكتفي كل فريق بنقطة.

ويظل فالنسيا متعثرا إذ يحتل المركز التاسع عشر، قبل الأخير، برصيد 5 نقاط، أما بلباو فلديه 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب بلباو الأربعاء مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري ضد ليفانتي، على ملعب الأخير، وفي الجولة العاشرة، يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، يستقبل ضيفه خيتافي.

أما فالنسيا فتنتظره مباراة أخرى صعبة على ملعبه السبت المقبل ضد فياريال.

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الدوري الإنجليزي إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإيطالي: روما يهزم جنوه بثنائية

لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
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الدوري الإيطالي: روما يهزم جنوه بثنائية

لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)
لاعبو روما يحتفلون بالهدف الأول (إ.ب.أ)

صعد روما إلى المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه جنوه 2/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق نقطة عن لاتسيو الذي قد يستعيد الوصافة في حال فوزه على يوفنتوس غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وسجل روما هدف التقدم عن طريق سانتياغو كاسترو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف زميله إيمانويل لولي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

الزمالك يوقف مهاجمه ناصر منسي ويحيله للتحقيق

منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)
منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)
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الزمالك يوقف مهاجمه ناصر منسي ويحيله للتحقيق

منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)
منسي خلال احتفاليته بالهدف (نادي الزمالك)

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إيقاف ناصر منسي، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية، وإحالته للتحقيق.

وكان اللاعب قد ألقى بقميصه على الأرض عقب تسجيله هدف الفوز على الجيش الرواندي، على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما اعتبره الجهاز الفني إساءة للنادي.

وسبق أن عاقب الجهاز الإداري اللاعب بغرامة المالية الجمعة بعد المباراة، بغرامة مالية مغلظة، لم يتم الكشف عن قيمتها، قبل أن تأتي العقوبة الجديدة بإيقاف اللاعب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للتحقيق عقب عودة بعثة الزمالك من رواندا، الأحد، بعد خوض مواجهة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي السياق ذاته، يستعد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، لتقديم مذكرة إلى الشؤون القانونية بالنادي بشأن الواقعة، تمهيدًا لبدء إجراءات التحقيق مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك موقف ناصر منسي من العودة إلى التدريبات الجماعية، وفقًا لنتائج التحقيق، الذي سيحدد الخطوة المقبلة في التعامل مع اللاعب.

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