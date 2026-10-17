«البوندسليغا»: بايرن يخطف الصدارة بسداسية في لايبزيغ

بعد سقوط قاري غير متوقع في النرويج، وقبله تعثر أول منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، أهدر بوروسيا دورتموند النقاط مجدداً بتعادله السلبي مع مضيّفه هرتا برلين في المرحلة الـ6، ما سمح لبايرن ميونيخ بالتصدر بعد حسمه مواجهته مع لايبزيغ بفوز ساحق 6 - 1، بطلاه الكولومبي لويس دياز والإنجليزي هاري كين.

وبانتظار مباراة فرايبورغ (13 نقطة) مع مضيّفه باير ليفركوزن، الأحد، تقدم بايرن ميونيخ إلى الصدارة بـ14 نقطة وبفارق الأهداف أمام دورتموند، بفوزه الساحق على ضيفه القوي لايبزيغ 6 - 1 عقب تعادلين مخيبين في المرحلة الماضية مع أوغسبورغ 2 – 2، ثم في منتصف الأسبوع مع فايكينغ النرويجي 3 - 3 في دوري أبطال أوروبا.

في مواجهة بين فريقين يقارعان على الصدارة، ضرب بايرن باكراً عندما توغل جوشوا كيميش قبل أن يمرر الكرة بينية للويس دياز الذي أودعها الشباك (12).

ولم ينتظر بايرن طويلاً لإضافة الثاني عندما لعب كين تمريرة رائعة لدياز الذي توغل وسط دفاع الضيوف، قبل أن يمرر الكرة إلى ألكسندر بافلوفيتش الذي أطلقها قوية في الشباك (26).

وكاد الفرنسي مايكل أوليسيه يضيف الثالث لولا تدخل الحارس البلجيكي مارتن فاندرفوردت والقائم لحرمانه من الوصول إلى الشباك (30).

لكن النجم الفرنسي عوّض هذه الفرصة بعدما تسلم الكرة من بعيد قبل أن يمرر الكرة إلى كين الذي أعادها إليه، فأطلقها محكمة من مشارف منطقة الجزاء إلى الشباك (34)، مسجلاً هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

وبتمريرة حاسمة ثالثة من كين الذي كان يخوض مباراته الـ100 في الدوري الألماني، سجل دياز الهدف الرابع لبايرن والثاني له مع بداية الشوط الثاني (47)، ثم كوفئ كين على جهوده بتسجيله الهدف الخامس في اللقاء والرابع هذا الموسم والـ102 في «بوندسليغا» بتمريرة من ناثانييل براون (53).

وأكمل دياز ثلاثيته في الدقيقة الـ69 بتمريرة من أوليسيه هذه المرة، قبل أن يجنب الصربي أندريا ماكسيموفيتش لايبزيغ أكبر هزيمة له في الدوري، بالتعادل مع الهزيمة 0 - 6 أيضاً أمام بايرن بالذات في أغسطس (آب) 2025، بتقليصه الفارق في الوقت بدلاً من الضائع بتسديدة قوية جداً عجز الحارس يوناس أوروبيغ الذي لعب أساسياً بسبب إصابة مانويل نوير، عن صدها (1+90).