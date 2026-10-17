انسحاب البطلة الأولمبية هيزلي ريفيرا من بطولة العالم للجمباز

سيضطر المنتخب الأميركي للسيدات للجمباز إلى خوض منافسات بطولة العالم دون مشاركة هيزلي ريفيرا.

وانسحبت ريفيرا (18 عاماً) وهي أصغر عضوة في الفريق الأميركي الذي تُوّج بالذهبية في أولمبياد باريس 2024، وسبق لها الفوز بلقب البطولة الوطنية في منافسات الفردي العام مرتين، من بطولة العالم السبت، وذلك بسبب إصابة في كاحلها الأيسر.

وكانت ريفيرا تعاني من آلام في الكاحل أثناء التدريبات، وصرحت للصحافيين الخميس بأن حالتها يتم تقييمها يوماً بيوم، وستحل اللاعبة البديلة دولسي كايلور محل ريفيرا في الفريق المكون من خمس لاعبات.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الأميركي للسيدات، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثامن على التوالي في منافسات الفرق ببطولة العالم، في التصفيات، الأحد.