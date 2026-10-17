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«مونديال الناشئات»: ألمانيا تهزم الأرجنتين... وكوريا الشمالية تكتسح بورتوريكو

ناشئات ألمانيا هزمن ناشئات الأرجنتين (فيفا)
ناشئات ألمانيا هزمن ناشئات الأرجنتين (فيفا)
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«مونديال الناشئات»: ألمانيا تهزم الأرجنتين... وكوريا الشمالية تكتسح بورتوريكو

ناشئات ألمانيا هزمن ناشئات الأرجنتين (فيفا)
ناشئات ألمانيا هزمن ناشئات الأرجنتين (فيفا)

قلب منتخب ألمانيا تأخره بهدف إلى فوز على الأرجنتين 1/2، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم للناشئات لأقل من 17 عاماً لكرة القدم التي انطلقت، السبت، في المغرب، تحديداً بمجمع محمد السادس للكرة النسائية بمدينة سلا.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة التاسعة عن طريق مرسيدس ديز، ثم سجلت يوهانا هيبين هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة الـ25.

وعانى المنتخب الأرجنتيني من النقص العددي في الدقيقة الـ42 بعد طرد اللاعبة أوريانا برالو، فيما استغل المنتخب الألماني ذلك ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ52 عن طريق مويا كون.

وتضم المجموعة كذلك منتخبي المغرب، البلد المضيف، ونيوزيلندا ويلتقيان في وقت لاحق من السبت.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب كوريا الشمالية فوزا كاسحاً على بورتو ريكو 6/صفر.

وتضم المجموعة كذلك منتخبي بولندا ونيجيريا في وقت لاحق من السبت.

وتقدم منتخب كوريا الشمالية عن طريق يو يونغ هيانغ في الدقيقة السادسة، ثم سجلت زميلتها ري يوي جينغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ19، فيما أضافت كيم وون سيم الهدف الثالث في الدقيقة الـ34.

وفي الدقيقة الـ38، سجلت يو يونغ هيانغ الهدف الثاني لها والرابع لكوريا الشمالية، ثم سجلت ري يي ريم الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واختتمت كيم وون سيم السداسية في الدقيقة الـ50.

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الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على بولونيا

فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)
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الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على بولونيا

فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)

قلب إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز على بولونيا (3-1)، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانفرد إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي سيواجه يوفنتوس، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد بولونيا عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم بولونيا في الدقيقة العاشرة عن طريق توماسو بوبيغا، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 69 سجل كارلوس أوغستو الهدف الثاني لإنتر ميلان، فيما سجل زميله أنجي يوان بوني الهدف الثالث في الدقيقة 83.

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الرياضة رياضة عالمية

عملية جراحية ناجحة لقائد هامبورغ في لندن

نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)
نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)
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عملية جراحية ناجحة لقائد هامبورغ في لندن

نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)
نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)

أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم، السبت، أن قائد الفريق نيكولاي ريمبرغ أجرى عملية جراحية في العاصمة البريطانية لندن بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وقال هامبورغ في بيان له عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن العملية الجراحية نجحت، وإن لاعبه في حالة جيدة، وقام النادي بنشر صورة للاعب من فوق سريره في المستشفى.

وتعرض ريمبرغ (26 عاماً) لإصابة قوية في الركبة اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على هوفنهايم 3-2، الأسبوع الماضي، وسيغيب بضعة أشهر.

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الدوري الفرنسي: ديمبيلي يقود سان جيرمان لقلب الطاولة على ستراسبورغ

عثمان ديمبيلي يحتفل مع زملائه بهدفه في مرمى ستراسبورغ (أ.ف.ب)
عثمان ديمبيلي يحتفل مع زملائه بهدفه في مرمى ستراسبورغ (أ.ف.ب)
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الدوري الفرنسي: ديمبيلي يقود سان جيرمان لقلب الطاولة على ستراسبورغ

عثمان ديمبيلي يحتفل مع زملائه بهدفه في مرمى ستراسبورغ (أ.ف.ب)
عثمان ديمبيلي يحتفل مع زملائه بهدفه في مرمى ستراسبورغ (أ.ف.ب)

قاد المهاجم الدولي البديل عثمان ديمبيلي فريقه باريس سان جيرمان إلى قلب الطاولة على مضيّفه ستراسبورغ (3-1)، السبت، في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لتتواصل سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق العاصمة.

وبدا أن سيناريو الخسارة الأولى بعد خمسة انتصارات في مختلف المسابقات يُرسم لسان جيرمان، حين تأخر بهدف الأميركي جيوفاني رينا (17)، وأهدر له ديمبيلي بعد 9 دقائق من دخوله ركلة جزاء (72).

لكن أفضل لاعب في العالم لعام 2025 قدّم تمريرة حاسمة، ثم سجّل هدف الفوز في ثماني دقائق، قبل أن يؤكد البديل الآخر ديزيري دوي الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ولم يكن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي ليقبل بالخسارة في ظل تألقه القاري بتحقيق انتصارَين في دوري أبطال أوروبا، وتسجيله 10 أهداف في مباراتين، خاصة أنه فقد 7 نقاط في الدوري.

وحقق سان جيرمان فوزه الثاني توالياً على ستراسبورغ، وهو الثاني في ملعب «دو لامينو» أيضاً.

وتأتي هذه النتيجة الإيجابية قبل مباراتَين صعبتَين لفريق العاصمة، إذ يستضيف برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لـ«دوري الأبطال»، ومن بعدها يلتقي ضيفه ليون في الدوري.

وأصبح سان جيرمان يتشارك الصدارة مع موناكو (14 نقطة)، قبل أن يواجه فريق الإمارة لوريان، الأحد.

وتقدم ستراسبورغ بهدف رينا بتسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء إلى يمين الحارس الروسي ماتفي سافونوف (17).

وكما حدث أمام لومان الأسبوع الماضي (فوز 3-1)، أجرى إنريكي تدويراً واسعاً في تشكيلته، مؤكداً المقولة القائلة إن لديه فريقاً للدوري وآخر لـ«دوري الأبطال».

ودخل كل من البرتغاليين نونو مينديز وفيتينيا ودوي وديمبيلي والمغربي أشرف حكيمي لقلب النتيجة.

ورغم السيطرة الكبيرة لفريق إنريكي، انتظر حتى الدقيقة 72 للاقتراب من هزّ الشباك حين نفّذ ديمبيلي ركلة جزاء، لكنه سددها بجانب القائم الأيمن.

لكن ديمبيلي صحّح خطأه بتقديمه عرضية متقنة نحو الأوكراني إيليا زابارني غير المراقب الذي تابع الكرة من لمسة واحدة في المرمى (77).

وقلب ديمبيلي النتيجة بتسديدة قوية زاحفة (85)، قبل أن يؤكّد دوي التفوّق، مستغلاً تمريرة حاسمة من الإسباني فيران توريس (90+3).

وتعكّرت أفراح سان جيرمان قليلاً بإصابة مينديز في نهاية المباراة.

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