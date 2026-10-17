«البوندسليغا»: دورتموند يتعثر للمرة الثالثة توالياً... وانتصارات لهامبورغ وإلفرسبرغ

بعد سقوط قاري غير متوقع في النرويج، وقبله تعثر أول منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم، أهدر بوروسيا دورتموند النقاط مجدداً بتعادله السلبي مع مضيّفه هيرتا برلين، السبت، في المرحلة السادسة، ما حرمه من معادلة أفضل بداية في تاريخه.

ودخل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش اللقاء على خلفية تعادله في المرحلة الماضية أمام ضيفه فيردر بريمن 2 - 2 بعد تقدمه 2 - 0 في الدقائق العشر الأخيرة، ثم سقوطه في دوري الأبطال على أرض بودو غليمت النرويجي 0 - 1.

وكان السبت أمام فرصة معادلة أفضل بداية موسم في تاريخه لو وصل إلى 16 نقطة من مبارياته الست الأولى، لكنه لم يستغل الأفضلية الميدانية في لقاء لم يشهد سوى عدد قليل جداً من التسديدات بين الخشبات الثلاث (2 لدورتموند و1 لهيرتا)، واكتفى بنقطة التعادل الثاني توالياً التي وضعته في الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة أمام فرايبورغ، بانتظار مباراة الأخير مع مضيّفه باير ليفركوزن، الأحد.

ولم تكن خسارة دورتموند في أول مباراة لكوفاتش في الدوري بعد تمديد عقده حتى 2029، محصورة بنقطتين فقط، بل أصيب نجمه اليوناني كونستانتينوس كاريتساس في كاحله الأيمن وخرج من الملعب بعد دقائق معدودة على دخوله بديلاً.

وبعدما بدأ عودته إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ سقوطه في نهاية موسم 2017 - 2018 بثلاث هزائم متتالية، واصل هامبورغ صحوته وحقق انتصاراً ثالثاً توالياً، وجاء على حساب ضيفه شتوتغارت 1 - 0 سجله السويسري ميرو موهايم في الدقيقة الـ88.

وحوّل فيردر بريمن تخلفه أمام ضيفه بادربورن بهدفين نظيفين سجلهما ستيفانو مارينو (18) وستيفن تيغيس (30)، إلى تعادل 2 - 2، على غرار ما فعل في المرحلة السابقة ضد دورتموند، وذلك بفضل نيكلاس فولكروغ الذي سجل الهدفين (59 و65 من ركلة جزاء).

وعاد ماينز من ملعب شالكه بانتصاره الثالث بفضل هدف وحيد سجله فيليب تييتس في الدقيقة الـ24، رافعاً رصيد فريقه إلى 10 نقاط في المركز الخامس، على غرار الوافد الجديد إلفرسبرغ الذي حقق انتصاراً مثيراً على ضيفه أوغسبورغ 4 - 3.

ويلعب لاحقاً بايرن ميونيخ حامل اللقب مع ضيفه لايبزيغ.