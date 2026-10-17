ترقب لفحوصات إيميليانو مارتينيز بعد نقله للمستشفى

النجم النرويجي إرلينغ هالاند يحتفل أمام جماهير ملعب الاتحاد (أ.ف.ب)

سجّل النجم النرويجي إرلينغ هالاند ثنائية ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز صعب على أرضه أمام إبسويتش تاون بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم أصحاب الأرض بهدف فيل فودين في الدقيقة 19، ورد إبسويتش بهدف دايزن مايدا في الدقيقة 21، قبل أن يسجّل هالاند ثنائية في الدقيقتين 34 و69 من المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقلص زيان فليمينج الفارق بهدف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ضرب السيتي عصفورين بحجر واحد، حيث حافظ بهذا الفوز على سلسلة انتصاراته في الدوري بفوز سابع على التوالي، ليتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة، ليوسع الفارق مؤقتاً إلى 6 نقاط مع حامل اللقب، آرسنال، صاحب المركز الثاني.

كما تجاوز فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بهذا الانتصار كبوة الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4 في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

في المقابل، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 9 نقاط ليبقى في المركز العاشر.

ويرفع هذا الفوز من معنويات مانشستر سيتي قبل أن يستضيف أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، ثم الخروج لمواجهة أستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري.

أما إبسويتش تاون فسيلعب على أرضه أمام نوتنغهام فورست في افتتاح منافسات الجولة الثامنة، الجمعة.

السويدي ألكسندر إيزاك يحتفل بهدف فوز ليفربول على برينتفورد (رويترز)

من جهة أخرى، قلب ليفربول تأخره أمام مضيّفه برينتفورد إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها، في مباراة شهدت تقلبات درامية وحالتي طرد لأصحاب الأرض.

وعلى ملعب «جي تك كوميونيتي»، نجح برينتفورد في مباغتة ضيفه بهدف التقدم عن طريق كين لويس بوتر في الدقيقة 44، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، بعدما تلقى الأوكراني يهور يارموليوك بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول، إثر اعتدائه على أحد لاعبي ليفربول.

واستغل الفريق الضيف تفوقه العددي في الشوط الثاني، وكثف ضغطه الهجومي بحثاً عن العودة، حتى أدرك الإسباني فيكتور مونيوز التعادل في الدقيقة 62. وبعد ثماني دقائق فقط، أكمل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك انتفاضة ليفربول، بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وازدادت متاعب برينتفورد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعدما تعرض فيتالي يانيلت للطرد إثر حصوله على الإنذار الثاني، لينهي أصحاب الأرض المباراة بتسعة لاعبين. وشهد اللقاء انتكاستين بدنيتين لليفربول، بخروج المجري دومينيك سوبوسلاي والهولندي جيريمي فريمبونغ للإصابة. وبهذا الانتصار، استعاد ليفربول توازنه بعد خسارته الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، وارتقى إلى المركز الخامس، فيما تلقى برينتفورد هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسائر خلال الجولات الست الأولى.