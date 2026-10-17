ترقب لفحوصات إيميليانو مارتينيز بعد نقله للمستشفى

غادر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى تشيلسي الملعب على محفة بعد محاولات إسعافه لمدة 10 دقائق لإصابته في أثناء محاولة التصدي لركلة حرة في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
خرج مارتينيز من مرماه لإبعاد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، فاصطدم بمدافع إيفرتون غاراد برانثويت في منتصف الشوط الثاني على ملعب هيل ديكنسون.
استكمل برانثويت اللعب بعد خضوعه لإجراء اختبار الارتجاج، بينما اضطر مارتينيز لمغادرة أرض الملعب بسبب إصابة في الرأس، ليحل محله زميله مايك بيندرز.
وشارك أطباء الفريقين في علاج مارتينيز، وذكرت قناة «تي إن تي سبورتس» البريطانية أن الحارس الأرجنتيني نُقل إلى المستشفى، وكان يحرك ذراعيه في أثناء مغادرة الملعب.
وغادر مارتينيز الملعب في أثناء تقدم تشيلسي بهدف دون رد.
من جانبه، قال تشابي ألونسو مدرب تشيلسي عقب اللقاء: «لقد غادر مارتينيز الملعب، وهو في كامل وعيه».
أضاف المدرب الإسباني: «إنه موجود في المستشفى حالياً، ويخضع لفحوصات طبية إضافية للاطمئنان عليه، ونترقب ما سيحدث».
وأنهى تشيلسي المباراة فائزاً بنتيجة 2 - 0، بفضل ثنائية البرتغالي بيدرو نيتو.