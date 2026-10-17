«البريميرليغ»: ثنائية نيتو تُلحق بإيفرتون هزيمته الأولى

قادت ثنائية للبرتغالي بيدرو نيتو تشيلسي لمواصلة العودة للسكة الصحيحة، عندما ألحق بمضيّفه إيفرتون أول خسارة هذا الموسم بهدفين نظيفين، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، لكنه خسر حارسه الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الذي خرج مصاباً.

وتدارك «بلوز» بدايته البطيئة بفوز ثان توالياً بعد انتصار على بورنموث (5 - 1)، بعد بداية سيئة شهدت خسارتين خارج أرضه ضد جاره آرسنال (1 - 2)، وبرنتفورد (0 - 3).

وضرب زملاء كول بالمر عصفورين بحجر واحد؛ إذ نجحوا في فض الشراكة مع إيفرتون المتفوق بفارق الأهداف قبل اللقاء، ليرفعوا رصيدهم لـ13 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، ويخرجوا بشباك نظيفة لأول مرة منذ 23 مباراة في الدوري.

أما فريق نادي مدينة ليفربول فتجرع خسارته الأولى، بعد مسلسل من التعادلات؛ إذ خرج بنقطة وحيدة في أربع مباريات من أصل خمس قبل لقاء السبت.

وعلى غير العادة، دخل فريق الإسباني شابي ألونسو اللقاء دون خوض مباريات وسط الأسبوع، بسبب غيابه عن المسابقات الأوروبية جرّاء احتلاله لمركز عاشر مخيب في الدوري الموسم المنصرم.

في ملعب هيل ديكنسون، شهد اللقاء الخشن بداية مفاجئة فنياً؛ إذ لم تشهد أول 25 دقيقة سوى فرص محتشمة، قبل صحوة إيفرتون الهجومية، عن طريق رأسية الألماني ميرلين رول (26)، وتسديدة خطيرة لنجمه جاك غريليتش (30) أنفذها ببراعة الحارس مارتينيس.

وكاد النادي اللندني يسجل عكس مجريات اللعب، عبر تسدية صاروخية للإكوادوري مويسيس كايسيدو (40) تكفلت العارضة بإيقافها.

أما نيتو فقد أنذر «توفيز» بتسديدة قوية في نهاية الشوط أبعدها جوردان بيكفورد (45+1)، قبل أن يتكفل بافتتاح التسجيل في أول دقائق الفصل الثاني بتسديدة أرضية مرت تحت بيكفورد عقب عرضية من الهولندي جوريل هاتو.

وأفسدت فرحة الضيوف مغادرة حارسهم مارتينيز (75)، الملعب على نقالة بعد تدخل طويل من الجهاز الطبي، إثر اصطدام قوي مع غاراد برانثويت.

وأمّن نيتو فوز تشيلسي في آخر دقيقة من الوقت الأصلي، مستغلاً ضربة أخطأ دفاع الخصم في إبعادها.