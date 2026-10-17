شمايكل يندم على أسئلته لمارتينيز بعد انتقاده إدارة مان يونايتد

أعرب بيتر شمايكل، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، عن ندمه على الطريقة التي أدار بها مقابلته التلفزيونية مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز عقب إحدى مباريات الفريق، واصفاً الحوار الذي أجراه لصالح شبكة «سي بي إس سبورت» بأنه كان «مرتبكاً»، بعدما تبيّن أنه لم يكن على دراية بالسياق الكامل للتصريحات التي أدلى بها اللاعب قبل دقائق.

وحسب شبكة «The Athletic»، كان شمايكل قد تحدث إلى مارتينيز عقب مقابلة مثيرة للجدل أجراها المدافع الأرجنتيني مع شبكة «أمازون برايم» البريطانية، وصف خلالها هزيمة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد بأنها «مرآة تعكس حال النادي»، مؤكداً أنه كان «يتوقع المزيد» من المدير التقني لمانشستر يونايتد، جيسون ويلكوكس.

وتعرّض الحارس الدنماركي السابق، البالغ من العمر 62 عاماً، الذي سبق أن اضطلع بأدوار سفير للنادي بعد اعتزاله، لانتقادات واسعة بسبب الطريقة التي تعامل بها مع تصريحات مارتينيز.

واعتبر منتقدوه أنه لم يدرك خطورة ما قاله المدافع الأرجنتيني وحجم انتقاداته لإدارة مانشستر يونايتد، بل بدا وكأنه يحاول تجاوز تلك التصريحات ونقل الحديث إلى موضوعات أخرى.

وخلال المقابلة، قال مارتينيز: «بصفتنا نادياً، أتوقع المزيد. لن ألتزم الصمت. نحن بحاجة إلى طموح أكبر».

شمايكل يوضح ما حدث خلف الكاميرات

خرج شمايكل للدفاع عن نفسه خلال ظهوره في برنامج «ذا أوفرلاب»، موضحاً أن إجراء مقابلة مع مارتينيز لم يكن مخططاً له من الأساس، وأنه لم يكن على علم بما قاله اللاعب في مقابلته السابقة.

وأكد أنه فهم حديث المدافع الأرجنتيني باعتباره دعوة للاعبي مانشستر يونايتد إلى تحسين مستواهم وتحمل مسؤولياتهم، وليس انتقاداً مباشراً لإدارة النادي.

وقال شمايكل: «مارتينيز لم يكن موجوداً على قائمة اللاعبين الذين كنت سأُجري معهم مقابلات».

وأضاف: «انتهت مقابلته، ثم جرى توجيهه مباشرة إلى مقابلتي. وفي تلك اللحظة، لم أكن أعرف ما الذي قاله».

وتابع: «خلال مقابلته معي، واصل الحديث عن الأفكار نفسها، لكنني لم أكن أعرف ذلك».

وأوضح الحارس السابق: «لأنه كان يتحدث إلى لاعب سابق، اعتقدت أنه يقول إننا، بصفتنا لاعبين، يجب أن نقدم أداءً أفضل بكثير. لكنني لم أكن أعرف ما الذي كان يتحدث عنه تحديداً، ولذلك جاءت مقابلتي معه مرتبكة بعض الشيء».

«كنت سأطرح أسئلة مختلفة تماماً»

اعترف شمايكل بأنه لو كان على دراية بتفاصيل التصريحات السابقة لمارتينيز، لتغيرت طبيعة الأسئلة التي طرحها عليه.

وقال إنه كان «بالتأكيد سيطرح أسئلة مختلفة» لو عرف السياق الكامل لما قاله المدافع الأرجنتيني.

وفي الوقت نفسه، أبدى شمايكل اعتراضه على مضمون تصريحات مارتينيز، مؤكداً أنه لا يعتقد أن اللاعبين ينبغي لهم الإدلاء بمثل هذه التصريحات التي تنتقد المسؤولين عن إدارة أنديتهم.

ويرى الحارس الدنماركي السابق أن الانتقادات التي وجّهها مارتينيز إلى قيادة مانشستر يونايتد تجاوزت ما يجب أن يقوله اللاعب علناً.

مارتينيز يعتذر بعد اجتماع مع كاريك وإدارة يونايتد

وفي تطور لاحق، قدم ليساندرو مارتينيز اعتذاراً، الخميس، عن المقابلات التلفزيونية التي أجراها.

وكشف المدافع الأرجنتيني أنه عقد اجتماعاً وصفه بأنه «إيجابي للغاية» مع مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ومسؤولي النادي.

وجاء اعتذار مارتينيز بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن مستوى طموح النادي وانتقاداته للمدير التقني جيسون ويلكوكس.

أزمة نتائج تضاعف الضغوط على مانشستر يونايتد

تأتي تصريحات مارتينيز في وقت يعيش فيه مانشستر يونايتد أزمة نتائج تحت قيادة مايكل كاريك.

فالفريق لم يحقق أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة، في حين يعود آخر فوز له إلى العاشر من سبتمبر (أيلول)، عندما تغلب على صباح، بطل أذربيجان.

ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار آخر خلال الموسم الحالي، جاء على حساب إيبسويتش تاون، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «أولد ترافورد».

ويستعد فريق كاريك للعودة إلى المنافسات يوم الأحد المقبل، عندما يحل ضيفاً على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما يحاول مانشستر يونايتد الخروج من أزمته داخل الملعب، كشفت تصريحات مارتينيز والجدل الذي أعقبها عن حجم التوتر المحيط بالنادي، وأعادت طرح التساؤلات بشأن حدود انتقاد اللاعبين لمسؤولي أنديتهم أمام وسائل الإعلام.