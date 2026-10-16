شلوتربيك يدعم قائمة دورتموند استعداداً ليونيون برلين

سافر نيكو شلوتربيك مع فريقه بوروسيا دورتموند إلى برلين، استعداداً لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وغاب المدافع الألماني الدولي عن الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام بودو غليمت النرويجي، الأربعاء، وذلك بهدف إراحته بعدما عانى مؤخراً من الإصابة.

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب الفريق في مؤتمر صحافي، الجمعة: «سيعود شلوتربيك، لذلك سيكون فريقنا مكتملاً».

وأصيب شلوتربيك بتمزق في أربطة الكاحل خلال كأس العالم هذا العام، ثم عاد في الوقت المناسب لخوض المباريات الدولية الأولى بعد البطولة تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب، لكنه أصيب في كاحله مرة أخرى.

ورغم ذلك، عاد شلوتربيك للملاعب يوم الجمعة الماضي، وسجّل هدفاً في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2 مع فيردر بريمن بالدوري الألماني.

وعن المباراة، قال كوفاتش: «ستكون مباراة قوية، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا»، ودعا فريقه إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي في المباراة.

ونظراً لجدول المباريات المزدحم والسفر، قال كوفاتش إنه سيقوم بعملية التدوير في التشكيل في الأسابيع المقبلة.

وقال: «سيكون كل لاعب مهماً، وسيحصل كل لاعب على دقائقه، وستكون لكل لاعب فرصة استحقاق الثقة التي وضعناها بهم».

وعن مواجهة يونيون في برلين، قال كوفاتش إنه سيتابع أي لاعب يتمتع بالقدرة الكافية على مواجهة التحدي.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف فرايبورغ المتصدر.