ماريسكا: «سيتي» أصبح أكثر تماسكاً بعد صدور الأحكام ضده

قال إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، الجمعة، إن العلاقة بين لاعبي الفريق ومشجعيه أصبحت أكثر ترابطاً بعد صدور حكم بإدانة النادي بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مضيفاً أن التحقيقات لم تضع عليه أي ضغوط إضافية.
وخلصت لجنة مستقلة إلى أن «سيتي» مُدان في 114 تهمة، من أصل 115 تهمة، وجّهتها له رابطة الدوري الممتاز، ونفى «سيتي» ارتكاب أي مخالفات وقدّم استئنافاً.
وقال ماريسكا، في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن (قائد الفريق ولاعب قلب الدفاع) روبن دياز قال إن الناس لا يحبون فوز مانشستر سيتي، لهذا السبب نحب الفوز. هذه رسالة جيدة للجميع».
وأضاف: «من وجهة نظري الشخصية، أرى أن هذه الضجة جعلت المشجعين والنادي والفريق أكثر تماسكاً، هذا أمر مؤكَّد. هناك ضجة حول النادي، لكن علينا أن نحاول إحداث ضجتنا الخاصة. وهذا يأتي بالفوز في أنفيلد (3-0 على ليفربول الأحد الماضي)، ومحاولة الفوز السبت (ضد إبسويتش). هذه هي الطريقة التي يمكننا بها إحداث ضجتنا».
وأردف: «لا أشعر بأي نوع من التوتر بشأن الوضع الخارجي؛ لأنه أمر لا أستطيع التحكم فيه. أنا أركز فقط على كيفية محاولة الفوز بالمباريات المقبلة».
كان «سيتي» قد تغلّب 3-0 على 10 لاعبين من ليفربول على ملعب أنفيلد، يوم الأحد، في أول مباراة للفريق منذ صدور الحكم، ثم تعرّض، يوم الأربعاء، للخسارة 4-2 على أرضه أمام باريس سان جيرمان، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.
ولا يزال فريق المدرب ماريسكا في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بـ6 انتصارات في 6 مباريات، وسيسعى إلى التعافي من هزيمته بدوري الأبطال عندما يستضيف إبسويتش تاون، صاحب المركز العاشر، السبت.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان قد طلب المشورة من أي شخص خارج النادي لفهم الوضع بشكل أفضل، قال ماريسكا إنه لم يكن بحاجة لذلك.
وقال المدرب الإيطالي: «تحدثت مع إدارة النادي، عدة مرات، وشرحوا لي الموقف، لذا فإن الوضع واضح جداً، وأنا أثق بالنادي بنسبة 100 في المائة، وأثق بالأشخاص الذين يديرون النادي، وهذا هو السبب الذي دفعني للانضمام إلى النادي».
وحضر بيب غوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، مباراة سان جيرمان، وقال ماريسكا إنه التقاه بعد المباراة.
وكان ماريسكا جزءاً من الجهاز الفني لغوارديولا، خلال الموسم الذي حقق فيه «سيتي» الثلاثية، قبل أن يحقق نجاحاً تدريبياً مع ليستر سيتي وتشيلسي.
وأضاف ماريسكا: «كنا نتحدث عن المباراة، عن الشوط الأول والشوط الثاني. كان سعيداً للغاية بوجوده في الملعب، ثم أبدى تفاؤلاً كبيراً بشأن ما شاهده خلال المباراة... سيظل هذا المكان له دائماً بمثابة البيت».