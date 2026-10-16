ماركو روزه: فوز بورنموث بأول مباراة أوروبية بملعبه «امتياز»

قال ماركو روزه، المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، إنه يعدُّ قيادة ناديه لتحقيق الفوز في أول مباراة أوروبية بملعبه، بمثابة «امتياز» كبير له.

وواصل بورنموث انطلاقته الرائعة في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على ضيفه شتورم غراتس النمساوي، مساء الخميس، على ملعب «فيتاليتي»، في الجولة الثانية بالمسابقة القارية.

وحافظ هذا الانتصار على البداية المثالية لبورنموث بالدوري الأوروبي، في أمسية اتسمت بالمشاعر الجياشة، حيث جاءت الأهداف عن طريق إيفانيلسون وريان، بالإضافة إلى ركلة جزاء نفَّذها ألفارو رودريغيز، ليحسموا المواجهة أمام الفريق النمساوي.

وشهدت المباراة حضور مالك النادي الأميركي، بيل فولي، الذي سافر خصيصاً من الولايات المتحدة لمتابعة اللقاء، وقبيل انطلاق صافرة البداية، عاش الجميع لحظات لا تنسى احتفاءً بمسيرة الفريق الملقب بـ«حبات الكرز»، إذ رفعت الجماهير في المدرج الشمالي لوحةً تشجيعيةً ضخمةً تحمل عبارة «من خصم 17 نقطة إلى أحلام أوروبية»، في إشارة إلى خصم 17 نقطة من رصيد الفريق في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي (ليغ تو) قبل 18 عاماً.

وعلق روزه قائلاً: «إنه فوز كبير، انتصار رائع. أنا فخور وسعيد للغاية، وأعدّ وجودي جزءاً من هذا الأمر امتيازاً حقيقياً. إنها أمسية استثنائية».

وأضاف في تصريحات عقب اللقاء: «سمعت أن بعض المشجعين سافروا من الولايات المتحدة لحضور أول مباراة أوروبية على ملعبنا».

أوضح المدرب الألماني: «يتعين علينا استغلال هذا الأداء، والحفاظ على نظافة الشباك، وتسجيل هذه الأهداف الثلاثة، لتعزيز ثقتنا في أدائنا ونتائجنا».

ولم يحقِّق بورنموث أي انتصار في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تحت قيادة روزه، كما تعرَّض الفريق لخسارة قاسية بنتيجة 1 - 5 أمام مستضيفه تشيلسي في مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية.

ولكن المنافسات الأوروبية منحت بورنموث متنفساً، إذ يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما حقَّق انتصارين، وذلك عقب تغلبه 2 - 1 على مستضيفه ريال سوسيداد الإسباني في الجولة الافتتاحية، ثم تحقيقه فوزاً مستحقاً على شتورم غراتس.

وصرَّح روزه: «إنها بداية مثالية، سواء من حيث الحفاظ على نظافة الشباك أو من حيث الأداء. لقد كان هناك جهد كبير، وروح قتالية من اللاعبين، واستجابة ممتازة لما طلبناه منهم عقب مباراة السبت».

وجاء هذا الفوز بعد أن أجرى روزه 5 تغييرات على تشكيلته بعد الخسارة بملعب «ستامفورد بريدج»، مع وضع مباراة الأحد المقبل أمام ضيفه سندرلاند في الحسبان.

وأدت هذه التغييرات لتراجع إيقاع الفريق في الشوط الأول، قبل أن يسهم الهدف الرائع الذي سجَّله إيفانيلسون بضربة رأس في رفع مستوى الأداء وتمهيد الطريق نحو الفوز.

وأضاف روزه: «قمت بذلك لأنني كنت واثقاً في قدرات اللاعبين. لدينا كثير من اللاعبين في حالة جيدة، وقد خضنا أسابيع تدريبية مميزة. هذا يثبت أننا فريق تنافسي، فوجود المنافسة داخل صفوفنا هو بالضبط ما نحتاج إليه».

وتابع: «لقد قدَّمنا أداءً جيداً. عادة ما يعتمد فريق شتورم غراتس على الضغط العالي، لكننا لم نمنحهم أي فرصة في الشوط الأول. بالنسبة لي، كان الحفاظ على نظافة الشباك أمراً في غاية الأهمية».

فابيو إنغوليتش المدير الفني لشتورم غراتس (رويترز)

من جانبه، أشار فابيو إنغوليتش، المدير الفني لشتورم غراتس، إلى أن فريقه واجه تحدياً صعباً للغاية أمام منافسه القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرَّح المدرب النمساوي: «لست متفاجئاً مما حدث. نحن ندرك أنهم يمثلون الفريق صاحب القيمة التسويقية الأعلى في الدوري الأوروبي بأكمله، كما أنهم يلعبون في أقوى دوري في العالم».

وأكد إنغوليتش في ختام حديثه: «لقد استحقوا حصد مزيد من النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم».

يشار إلى أن بورنموث يحتل المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.