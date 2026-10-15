ثنائية هالاند لا تكفي... أول سقوط لماريسكا مع مانشستر سيتي

لم تكن خسارة مانشستر سيتي 4 - 2 أمام باريس سان جيرمان مجرد سقوط أول لإنزو ماريسكا مدرب الفريق، بل عكست وجهين مختلفين تماماً للأداء؛ من خلال فريق مرتبك وعاجز قبل الاستراحة، وآخر أكثر شراسة وإقناعاً بعد العودة من غرف الملابس.

وفي أول مباراة على ملعبه منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بدا سيتي في طريقه إلى هزيمة قاسية بعدما فرض باريس سان جيرمان سيطرته مبكراً وتقدم بثلاثية دون رد بفضل شوط أول مميز.

لكن الأمور تغيرت تماماً بعد الاستراحة.

فقد ظهر فريق المدرب ماريسكا بصورة مختلفة، وضغط بقوة على ضيفه وهاجم بإيقاع عال وإصرار افتقدهما خلال الشوط الأول، في محاولة للعودة إلى المباراة.

وكان هالاند عنوان هذه الانتفاضة، بعدما سجل هدفين ليصبح أسرع لاعب يبلغ حاجز 60 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، محققاً هذا الإنجاز في 60 مباراة فقط، أي أسرع بعشرين مباراة من ليونيل ميسي.

وواصل سيتي اندفاعه الهجومي حتى صفارة النهاية، منهياً اللقاء بعدد تسديدات يقارب ضعف ما سجله باريس سان جيرمان، وبعدد لمسات داخل منطقة جزاء المنافس يناهز ثلاثة أضعاف، كما تفوق في معدل الأهداف المتوقعة سواء عند نهاية الشوط الأول أو بنهاية المباراة. إلا أن الفريق الفرنسي كان الأكثر فاعلية وحسماً أمام المرمى.

إنزو ماريسكا (أ.ب)

وقال ماريسكا لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد حتى جاء الهدف الأول (لديزيري دوي في الدقيقة 13)، ثم استقبلنا الهدف الثاني (من عثمان ديمبلي) بعد دقيقة واحدة فقط، وهو ما ترك أثراً نفسياً واضحاً على الفريق».

وأضاف: «في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وربما كنا نستحق الخروج بنتيجة أفضل».

ودخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير 3 - 0 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، ويرى ماريسكا أن فريقه صنع ما يكفي من الفرص لتفادي الخسارة رغم تأخره بثلاثة أهداف.

وقال: «حتى مع التأخر 3 - 0 بين الشوطين، وبالنظر إلى الفرص الكثيرة التي صنعناها في الشوط الثاني، أعتقد أننا كنا نستحق أكثر. لويس إنريكي قال لي بعد المباراة إنهم كانوا محظوظين للغاية اليوم».

وأضاف: «يجب أن تكون أكثر فاعلية أمام المرمى من دون أن تفقد توازنك».

وجاءت هذه الخسارة وسط أجواء مضطربة تجاوزت حدود الملعب، بعدما أحدث الحكم المتعلق بالمخالفات المالية 114 هزة كبيرة في أروقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجعل من مانشستر سيتي، في نظر كثيرين، الفريق الأكثر إثارة للجدل في الكرة الإنجليزية.

ورغم ذلك، يواصل النادي نفي ارتكاب أي مخالفات، وقد تقدم باستئناف ضد القرار.

وعلى الصعيد المحلي، لا يزال سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال، قبل استضافته إبسويتش يوم السبت.

وعندما سئل عن رسالته لجماهير الفريق، قال ماريسكا: «نعتذر بالتأكيد عن أداء الشوط الأول. تنتظرنا مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وعلينا أن نواصل المضي قدماً».