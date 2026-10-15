أونداف يتفهم ارتفاع سقف التوقعات بشأنه بعد تألقه الموسم الماضي

قال دينيز أونداف، مهاجم فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، إنه يتفهم ارتفاع سقف التوقعات منه، لكنه لا يشعر بأنه تعرض لتقييم غير عادل.

وقال أونداف لشبكة «دي إيه زد إن»، عقب فوز شتوتغارت على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3 - 0 في «دوري أبطال أوروبا»، الأربعاء: «أدرك أنه عندما تقدم المستوى الذي قدمته في الموسم الماضي ومع كأس العالم، فإن الناس يرفعون سقف توقعاتهم منك. ويعتقدون أن عليّ التسجيل في كل مباراة. أنا مدرك تماماً لذلك».

وسجل أونداف الهدف الأول لشتوتغارت، ليحرز أول أهدافه هذا الموسم، بعدما هز الشباك 25 مرة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي.

وقال المهاجم الألماني: «حافظت على هدوئي. بالطبع، ترى كل شيء وتسمع كل شيء، لكنني، كما قلت، كنت أعلم أنني سأسجل في نهاية المطاف».

وأضاف: «ما دمنا نواصل الفوز، فلا مانع لديّ حتى لو لم أسجل أي هدف؛ ما دمنا سنلعب في (دوري أبطال أوروبا) الموسم المقبل. سأقبل بذلك، فالأمر لا يشغلني».

وكان أونداف ضمن قائمة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم، التي أعلنها المدرب السابق يوليان ناغلسمان، وسجل 3 أهداف في 4 مباريات.

واستقال ناغلسمان من منصبه، وحل محله يورغن كلوب، الذي لم يضم أونداف إلى قائمة المنتخب الألماني في مبارياته الأخيرة بـ«دوري الأمم الأوروبية».

ويحتل شتوتغارت المركز الـ4 في جدول ترتيب «دوري أبطال أوروبا» برصيد 6 نقاط، متساوياً مع باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر، لكنه يتأخر بفارق الأهداف.