10 نقاط بارزة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

خرج مانشستر سيتي سالماً من استقبال عدائي في أنفيلد خلال أول مباراة له منذ صدور حكم إدانته، لكن فوزه على ليفربول سلّط الضوء على حالة عدم اليقين التي باتت تحيط بموسم الدوري الإنجليزي.

ويواصل فريق توتنهام بحثه عن أول انتصار له هذا الموسم، لكن مدربه روبيرتو دي زيربي لمس مؤشرات إيجابية في التعادل المتأخر أمام مانشستر يونايتد.

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مانشستر سيتي ينتصر رغم همومه

طُلب من لاعبي مانشستر سيتي تقديم أداء جيد وسط أجواء قاتمة للغاية، لكنهم تمكنوا أخيراً من التركيز على كرة القدم بدلاً من الجدل القانوني والمستقبل المجهول.

وبعيداً عن مانشستر سيتي، كان مشهد نادٍ أُدين بأكثر من 100 تهمة وهو يكتسح منافساً بحجم ليفربول أمراً يبعث على عدم الارتياح الشديد؛ إذ تضرر موسم الدوري الإنجليزي وصورته بشكل بالغ إلى أن تُحل هذه القضية بطريقة ما.

إن ما حدث في ملعب أنفيلد يجب أن يضاعف وتيرة السعي إلى التوصل إلى حل.

ومن المؤكد أن هتافات «غشاشون» - التي انطلقت كلما تبادل لاعبو مانشستر سيتي الكرة بعد حسمهم المباراة - ستتكرر في ملاعب أخرى.

لقد وصف إنزو ماريسكا محنة ناديه بأنها مجرد «ضجيج»، لكن فوز فريقه لم يُسهم إطلاقاً في خفض حدة هذا الضجيج! (ليفربول 0 - 3 مانشستر سيتي).

دايتشي كامادا يفتتح أهداف كريستال بالاس الثلاثة في مرمى نوتنغهام فورست (رويترز)

إعادة بناء ليفربول تتطلب كثيراً من الصبر

ستتطلب عملية إعادة بناء ليفربول بقيادة أندوني إيراولا كثيراً من الصبر. لقد أظهر الفريق حماسة وعزيمة كبيرتين أمام مانشستر سيتي، لكنه أظهر أيضاً جوانب غير مكتملة وافتقاراً واضحاً إلى الجانب الفني.

كان هدف إيراولا دفع لاعبيه إلى ممارسة ضغط مكثف ومباشر على الخصم، لتعميق أي شكوك قد تساور لاعبي مانشستر سيتي؛ وهي مهمة نجح فيها الفريق إلى حد كبير خلال الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، تسببت سلسلة من الفرص في زعزعة استقرار مانشستر سيتي، لكن طرد ريان غرافينبيرتش قلب الموازين تماماً وأنهى تلك الصحوة.

وفي ظل غياب ألكسندر إيزاك وكودي غاكبو، افتقر ليفربول إلى الجودة اللازمة لإلحاق الضرر المطلوب بالخصم، رغم أن لويس كوماس قدّم أداءً جيداً وتسبّب في خلخلة دفاعات الخصم أثناء لعبه مهاجماً صريحاً.

لا يزال فيكتور مونيوز يجذب الأنظار، لكن من المفترض أن يوفر كل من برادلي باركولا وفلوريان فيرتز - انضم كلاهما مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني - اللمسة الحاسمة في خط الهجوم.

ورغم أن باركولا لديه عذر كونه لاعباً جديداً، فإن الحديث عن فيرتز بات يثير كثيراً من التساؤلات في ظل عدم تقديمه المستويات المتوقعة منه؛ لذا، وبمجرد طرد غرافينبيرتش والحاجة إلى لاعب مثل تري نيوني في خط الوسط، كان من الطبيعي أن تتجه كل الأنظار نحو اللاعب الألماني.

ساج يستعين بالحظ للتفوق على غلاسنر

للمرة الثانية هذا الموسم، شهد بيار ساج فوز فريقه كريستال بالاس بمباراة في الدوري الإنجليزي رغم عدم تقديمه أفضل أداء؛ فقد كان المدير الفني الفرنسي صريحاً بما يكفي للاعتراف بأن الحظ حالف فريقه نوعاً ما أمام نوتنغهام فورست.

لكن بعد التفوق على أوليفر غلاسنر في عودته إلى ملعب سيلهرست بارك، يتطلع ساج الآن إلى مواجهة فريقه السابق ليون في الدوري الأوروبي (الخميس)، مدركاً في الوقت ذاته ضرورة تحسين الأداء الدفاعي لفريقه.

وعن الدقائق الأربعين الأولى أمام نوتنغهام فورست - التي شهدت تألق الحارس والتر بينيتيز في التصدي لسلسلة من الكرات الخطيرة - قال ساج: «ليس من الطبيعي أن نسمح للمنافس بخلق هذا العدد الكبير من الفرص؛ نحن بحاجة إلى تقديم مستويات ثابتة، لكنها نتيجة جيدة بعد فترة التوقف الدولي، وستساعدنا في مبارياتنا المقبلة». (كريستال بالاس 3 - 1 نوتنغهام فورست).

سولانكي وفرحة خطف توتنهام لنقطة في ملعب يونايتد (أ.ب)

ميتلاند - نايلز يتسبب في كارثة

يتعين على أينسلي ميتلاند - نايلز تقديم اعتذار؛ فقد ارتكب الظهير الأيمن خطأين تسببا في حرمان فريقه إيفرتون من تحقيق أول فوز خارج الديار في الدوري الإنجليزي منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

إذ فشل لاعب آرسنال السابق في قطع كرة كان ينبغي أن تكون سهلة، مانحاً سوربا توماس فرصة تهيئة الكرة لزميله جو غيلهارت ليسجل هدف الافتتاح.

ورغم نجاح الفريق الزائر في قلب النتيجة والتقدم، عاد ميتلاند - نايلز ليفرط في الثقة أثناء الدفاع أمام إليوت ستراود عند الراية الركنية، مما سمح للاعب السويدي بتمرير الكرة إلى محمد بلومي ليسجل هدف التعادل.

وفي ظل افتقار تشكيلة إيفرتون إلى الخيارات الهجومية، لا يملك الفريق ترف تسجيل هدفين خارج أرضه والاكتفاء بالخروج بنقطة واحدة فقط. (هال سيتي 2 - 2 إيفرتون).

توتنهام يحقق تقدماً أبطأ مما هو مرغوب فيه

نظراً إلى الأداء البطيء وغياب الهوية لدى مانشستر يونايتد، لم تكن المباراة مقياساً دقيقاً لمدى تقدم توتنهام تحت قيادة روبيرتو دي زيربي. ومع ذلك، يمكن لتوتنهام استخلاص بعض الإيجابيات من تلك المواجهة الفوضوية المليئة بالأخطاء.

وقال دي زيربي: «لفترة طويلة، لعب توتنهام دون هذه الروح القتالية وهذه الشخصية، وأنا أريد رؤية ذلك».

في الواقع، لا يزال يتعين على دي زيربي القيام بكثير من العمل لتحسين فريقه؛ فقد ارتدى دومينيك سولانكي شارة القيادة وسجل هدف التعادل المتأخر الذي استحقه فريقه رغم اللعب بعشرة لاعبين.

ولو لم يفرط توتنهام في إهدار الفرص خلال الشوط الأول - حين أجبر جماهير مانشستر يونايتد على التوقف عن السخرية من مانشستر سيتي والعودة إلى القلق بشأن إخفاقات مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك - لكانت النتيجة مختلفة تماماً.

يواصل المدير الفني الإيطالي الحديث عن مشروع لا يزال قيد البناء، ويحقق تقدماً أبطأ مما هو مرغوب فيه، لكن الأداء الذي قدمه الفريق على ملعب أولد ترافورد قدم بصيصاً من الأمل. (مانشستر يونايتد 1 - 1 توتنهام).

مادويكي يتألق، ومغامرة أرتيتا تؤتي ثمارها

كانت هوية اللاعب الذي سيشغل مركز الجناح الأيسر في غياب المصاب كريستوس تزوليس محور نقاش رئيسي بين جماهير آرسنال قبل مواجهة ليدز يونايتد.

ووقع الاختيار على نوني مادويكي، وأثبت الجناح الإنجليزي الدولي - الذي كان قد استُبعد من قائمة المنتخب الإنجليزي الأخيرة - جدارته؛ إذ قال عنه أرتيتا: «لقد استحق الفرصة واغتنمها جيداً».

ورغم أن اللاعب شارك في مركز غير مركزه الأصلي، فإن سرعته الفائقة شكلت عبئاً كبيراً على ثنائي دفاع ليدز يونايتد، جيمس جاستن وجايدن بوجل.

كما اتسمت كرات مادويكي العرضية بالخطورة المستمرة؛ فقد كان الأكثر صناعة للفرص في المباراة (3 فرص) والأكثر لمساً للكرة داخل منطقة الجزاء (8 مرات).

لقد مثّل هذا الأمر نبأً ساراً للاعب بدا وكأنه يتوارى عن الأنظار على المستويين المحلي والدولي، لكنه سلّط الضوء أيضاً على محدودية الخيارات الهجومية المتاحة لأرتيتا بعد صيف لم يشهد سوى ضم تزوليس إلى خط الهجوم.

لقد راهن آرسنال على مادويكي في هذه المباراة ونجح الرهان، فكم من الرهانات المماثلة سيضطر النادي إلى خوضها خلال موسم طويل وشاق؟ (آرسنال 2 - 1 ليدز يونايتد).

مدافع آرسنال ريكاردو كالافيوري يهز شباك ليدز يونايتد (رويترز)

البدايات القوية ميزة حاسمة لتشيلسي

نجح تشيلسي في التسجيل خلال الدقائق العشر الأولى في خمس من مبارياته الست هذا الموسم.

ورغم أن المدير الفني للبلوز، تشابي ألونسو، يرى أنه لا علاقة له بهذه البدايات السريعة، فإن مورغان روجرز كان له رأي مختلف عقب الفوز بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد على بورنموث؛ حيث قال: «أعزو الفضل في ذلك إلى أحاديث المدير الفني مع لاعبي الفريق؛ فهو يشعل حماسنا ويدفعنا إلى الانطلاق بقوة. نحن نرغب دائماً في البدء بمبادرة هجومية؛ فالأمر يتعلق بالبداية الجيدة وانتزاع التقدم. لقد حققنا الفوز في مباريات كثيرة - لا سيما على ملعبنا - بفضل تسجيل أهداف مبكرة، وهي سمة إيجابية للغاية، ويتعين علينا مواصلة السير على هذا النهج». (تشيلسي 5 - 1 بورنموث).

ملعب أستون فيلا يثير قلق الخصوم

لطالما كان الأداء القوي الذي يقدمه أستون فيلا على ملعبه ركيزة أساسية في النجاح الاستثنائي الذي حققه أوناي إيمري، إلا أن تحقيق الفوز في ملعب فيلا بارك هذا الموسم بات أمراً صعب المنال.

يبدو الملعب مختلفاً هذا الموسم، إذ يجري إعادة بناء المدرج الشمالي لرفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى أكثر من 50 ألف متفرج. فهل يمكن لملعب من 3 جوانب فقط أن يؤثر على مجريات اللعب؟

يقول كيث أندروز، المدير الفني لفريق برنتفورد، الذي لم يتلقَّ فريقه أي هزيمة هذا الموسم: «بصراحة، كنت أكره اللعب في ملاعب مثل هذه عندما كنت لاعباً. الأمر يبدو غريباً وغير مألوف، أليس كذلك؟ مع غياب أحد المدرجات، يبدو الوضع مختلفاً بعض الشيء». (أستون فيلا 2 - 2 برنتفورد).

إيبسويتش تاون الصلب يثبت جدارته

بعد خوض 6 مباريات، يتجاوز فريق إيبسويتش تاون بوضوح معدل النقاط المطلوب لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد أضفى غاري أونيل - الذي يُعرف بكونه «رجل المهمات الصعبة» في الدوري الإنجليزي الممتاز - طابعاً من الإصرار والصلابة على إيبسويتش تاون، وهما سمتان كانتا تفتقر إليهما تشكيلة الفريق عندما صعد به كيران ماكينا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين.

كما أظهر المدير الفني الجديد لإيبسويتش تاون حزماً كبيراً في قراراته؛ فقد استبعد الحارس كيل شيربن - الذي انضم إلى الفريق في الصيف - لصالح كريستيان والتون (الخيار الأكثر خبرة) عقب الفوز على كريستال بالاس.

ورغم أن هذا التغيير لم ينجح في الحفاظ على نظافة الشباك لأول مرة في الموسم، فإن الحارس المخضرم بدا أكثر ثباتاً في حراسة المرمى.

صحيح أن عدد الأهداف التي استقبلتها شباك الفريق سيثير قلق أونيل - إذ لم يستقبل أهدافاً أكثر منه سوى فريقين فقط في المسابقة - إلا أن اللياقة البدنية العالية لدى فريقه ستكون أمراً مشجعاً؛ فقد نجح إيبسويتش تاون في تسجيل أهداف الفوز بعد الدقيقة التسعين في 3 مناسبات حتى الآن.

ورغم أنها ليست استراتيجية مستدامة على المدى الطويل، فإنها تعكس شخصية فريق يمتلك العزيمة والروح القتالية العالية. (إيبسويتش تاون 2 - 1 فولهام).

سندرلاند يفتقر إلى الخطورة الهجومية

كانت الأولوية المفترضة لسندرلاند في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة هي التعاقد مع جناح أيمن.

وفي النهاية، فشل النادي في إتمام هذه الصفقة، وهو أمر يبدو أنه يكلف الفريق، بقيادة المدير الفني ريجيس لو بريس، غالياً. تشكيلة سندرلاند، التي افتقدت جهود المهاجم الصريح برايان بروبي بسبب الإصابة، عجزت عن تشكيل أي خطورة.

ألم يحن الوقت بعد ليمنح المدير الفني فرصة المشاركة أساسياً لأي من اللاعبين الموهوبين كريس ريغ أو شمس الدين طالبي في المباراة المقبلة ضد بورنموث يوم الأحد؟

ونظراً إلى حصول الفريق على 4 نقاط فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ومع توالي المباريات، تبدو المهمة الملقاة على عاتقه صعبة ومعقدة. (سندرلاند 0 - 2 برايتون).

*خدمة «الغارديان»