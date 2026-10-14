عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يستغني عن 60 موظفاً بعد أسبوع من منح أرتيتا عقداً بـ106 ملايين دولار

بطل البريمرليغ يواجه خسائر مالية للعام السابع توالياً... وتكاليف التشغيل ترتفع إلى 266.7 مليون دولار

آرسنال يواجه تحديات مالية رغم نجاحاته الأخيرة (رويترز)
آرسنال يواجه تحديات مالية رغم نجاحاته الأخيرة (رويترز)
TT
TT

آرسنال يستغني عن 60 موظفاً بعد أسبوع من منح أرتيتا عقداً بـ106 ملايين دولار

آرسنال يواجه تحديات مالية رغم نجاحاته الأخيرة (رويترز)
آرسنال يواجه تحديات مالية رغم نجاحاته الأخيرة (رويترز)

يعتزم نادي آرسنال الإنجليزي الاستغناء عن 60 موظفاً ضمن خطة لإعادة هيكلة أعماله الإدارية، والتشغيلية، بعد أشهر قليلة من تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، وبعد أسبوع واحد فقط من توقيع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا عقداً جديداً تبلغ قيمته نحو 106.2 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني)، في خطوة تعكس التحديات المالية التي يواجهها النادي رغم نجاحاته الرياضية الأخيرة.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، أبلغت إدارة آرسنال موظفي النادي صباح الأربعاء بخطة تقليص الوظائف، خلال اتصال جماعي شارك فيه ريتشارد غارليك، الرئيس التنفيذي للنادي، الذي وضع العاملين أمام تفاصيل التغييرات المرتقبة في الهيكل الوظيفي.

وكانت مخاوف العاملين من احتمال تسريح موظفين قد تصاعدت خلال الشهر الماضي، بعدما استعانت إدارة آرسنال بشركة «بوسطن كونسلتينغ غروب» للاستشارات الإدارية، من أجل مراجعة أعمال النادي، وتقييم كفاءة الإنفاق، والموارد البشرية، في إطار مساعٍ لتحسين الأداء المالي، والتشغيلي.

وستتركز عمليات الاستغناء عن الموظفين في القطاعات الإدارية، وغير المرتبطة مباشرة بالأداء الرياضي، دون أن تشمل الأجهزة الفنية والطبية والإدارية العاملة مع الفريق الأول للرجال، أو فريق السيدات، أو فرق الأكاديمية.

أرتيتا (رويترز)

كما لن تطول الإجراءات الوظائف المرتبطة بمؤسسة آرسنال الخيرية، أو البرامج المجتمعية، أو إدارة الأمن، وهي قطاعات تقرر استثناؤها من خطة تقليص الوظائف.

وتأتي هذه القرارات بعد سبعة أيام فقط من إعلان النادي تجديد عقد أرتيتا لأربع سنوات إضافية، في اتفاق تبلغ قيمته نحو 26.5 مليون دولار (20 مليون جنيه إسترليني) سنوياً، ليصبح المدرب الإسباني، وفق التقديرات، الأعلى أجراً بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد الجديد نحو 80 مليون جنيه إسترليني، في انعكاس للمكانة التي اكتسبها أرتيتا داخل النادي، بعدما قاد الفريق إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، منهياً انتظاراً استمر أكثر من عشرين عاماً.

غير أن النجاح الرياضي لم ينعكس حتى الآن على الميزانية العمومية للنادي، إذ تكشف الحسابات المالية لآرسنال تسجيل خسائر خلال سبع سنوات متتالية، رغم التحسن الكبير في نتائج الفريق منذ تولي أرتيتا قيادته الفنية.

وأظهرت أحدث البيانات المالية المنشورة، الخاصة بموسم 2024 - 2025، ارتفاعاً لافتاً في تكاليف التشغيل، التي بلغت 266.7 مليون دولار (201 مليون جنيه إسترليني)، مقارنة بـ196.4 مليون دولار (148 مليون جنيه إسترليني) في الموسم السابق.

ويعني ذلك أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بمقدار 70.3 مليون دولار (53 مليون جنيه إسترليني) خلال عام واحد، وبنسبة تقارب 36 في المائة، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تحاول الإدارة التعامل معها في المرحلة الحالية.

وتسعى إدارة آرسنال إلى بناء نموذج مالي أكثر استدامة، ويتيح للفريق المحافظة على قدرته التنافسية على المدى الطويل، خصوصاً في ظل اللوائح المالية التي تخضع لها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وما تفرضه من قيود على الإنفاق، والخسائر.

وجاءت الاستعانة بالمستشارين الإداريين ضمن هذه الاستراتيجية، بهدف تحديد المجالات التي يمكن تحسين كفاءتها، وتقليص نفقاتها دون التأثير المباشر في الأداء الرياضي.

ومن المرجح أن تثير خطة الاستغناء عن الموظفين استياء داخل النادي، خصوصاً أنها تأتي بعد أشهر قليلة من احتفالات التتويج بلقب الدوري، وبعد الإعلان عن أحد أكبر عقود المدربين في كرة القدم الإنجليزية.

ومع ذلك، فإن الفوز بالدوري الإنجليزي لا يعني بالضرورة حصول النادي على دفعة مالية فورية تعادل حجم التكاليف المصاحبة للإنجاز، إذ يعتمد آرسنال نظاماً للحوافز والمكافآت يرتبط بتحقيق البطولات الكبرى، ما يترتب عليه صرف مبالغ إضافية كبيرة عند التتويج بالألقاب.

وتشير هذه المعادلة إلى أن النجاحات الرياضية، رغم ما توفره من فرص تجارية، وعوائد مستقبلية، قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع المصروفات المباشرة المرتبطة بمكافآت اللاعبين، والعاملين.

ورغم أن خطة تقليص الوظائف لن تشمل الأجهزة العاملة مباشرة مع الفرق الرياضية، فإن آرسنال شهد خلال الأشهر الأخيرة مراجعات داخلية طالت بعض المناصب المهمة في الجهاز الطبي، وإدارة الأداء البدني.

فقد أجرى الإسباني خواكين أسيدو، اختصاصي العلاج الطبيعي، مراجعة للمشكلات البدنية، والإصابات التي عانى منها الفريق، وأسفرت عن رحيل ظفر إقبال، الطبيب السابق للفريق الأول، وتوم ألين، رئيس قسم العلوم الرياضية والأداء.

وعمد النادي لاحقاً إلى تعيين بدلاء لهذين المسؤولين، في إطار إعادة تنظيم الأجهزة الداعمة للفريق الأول.

وشهدت الإدارة أيضاً رحيل عدد من الشخصيات البارزة خلال الأشهر الماضية، من بينها جولييت سلوت، المديرة التجارية للنادي، وسفينيا غايسمار، المستشارة القانونية العامة التي أمضت سنوات طويلة في آرسنال.

وتكشف التطورات الأخيرة عن مسارين متوازيين داخل النادي اللندني؛ أولهما تعزيز الاستثمار في الفريق الأول، والجهاز الفني، للمحافظة على النجاح الرياضي، وثانيهما إعادة النظر في تكاليف التشغيل، والوظائف الإدارية، بهدف تحقيق قدر أكبر من الكفاءة المالية.

وبينما يستعد أرتيتا لمواصلة مشروعه الرياضي بعقد يعد الأضخم في الدوري الإنجليزي، يواجه 60 موظفاً في آرسنال احتمال فقدان وظائفهم، في واحدة من أبرز خطوات إعادة الهيكلة التي يشهدها النادي عقب تتويجه التاريخي بلقب الدوري الممتاز.

مواضيع
كرة القدم الرياضة الدوري الإنجليزي آرسنال بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجزائر: محاكمة ثلاثة رؤساء سابقين لـ«فاف» بتهم فساد

شمال افريقيا محكمة سيدي امحمد بالعاصمة المختصة في جرائم الفساد (الشرق الأوسط)

الجزائر: محاكمة ثلاثة رؤساء سابقين لـ«فاف» بتهم فساد

يواجه ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم اتهامات عدة بالفساد، في محاكمة انطلقت أمس الثلاثاء، ويُرتقب أن تستمر عدة أيام.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية لا يبحث عن عودة جديدة إلى مسيرة الاحتراف بقدر ما يرغب في خوض التجربة في مدينة يحبها (د.ب.أ)
رياضة عالمية

نادي هونغ كونغ يراهن على سيلفا بطلاً... ولو ليوم واحد

يستعد الإسباني ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق للعودة إلى ملاعب كرة القدم عن عمر 40 عاماً عبر تجربة استثنائية مع نادي سوبريم شا تين المنافس في الدوري

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية منح يويا أوساكو المقدمة لصاحب الأرض في الدقيقة 12 (الاتحاد الآسيوي)
رياضة عالمية

كوبي يتجاوز عقبة تشونبوك ليحقق فوزه الثاني في دوري النخبة الآسيوي

واصل فيسيل كوبي بدايته المثالية في مرحلة الدوري لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الأربعاء بفوزه 2 - صفر على تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية آندي بيرنهام (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بيرنهام: مُلّاك مانشستر سيتي لم يطرحوا معي قضية الاتهامات الموجهة إلى النادي

أكد آندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني، أن مُلاك ومديري نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لم يطرحوا معه مسألة الاتهامات التي وجَّهها الاتحاد الإنجليزي إلى النادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ألفارو أربيلوا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

تغريم أربيلوا 33 ألف دولار لانتقاده التحكيم

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني (33 ألف دولار) على المدرب الإسباني لفولهام ألفارو أربيلوا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

دورة ووهان: آن لي تصعق سابالينكا وتعمّق أزمتها... وبيغولا تلحق بها خارج البطولة

الأميركية لي حققت فوزاً مفاجئاً (أ.ف.ب)
الأميركية لي حققت فوزاً مفاجئاً (أ.ف.ب)
TT
TT

دورة ووهان: آن لي تصعق سابالينكا وتعمّق أزمتها... وبيغولا تلحق بها خارج البطولة

الأميركية لي حققت فوزاً مفاجئاً (أ.ف.ب)
الأميركية لي حققت فوزاً مفاجئاً (أ.ف.ب)

واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى في بطولة ووهان الصينية للتنس، سلسلة نتائجها المخيبة، بعدما ودّعت منافسات البطولة مبكراً من دور الـ32، الأربعاء، إثر خسارتها المفاجئة أمام الأميركية آن لي، غير المصنفة بين المرشحات للقب، بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-3 و4-6 و7-6 (7-5)، في مواجهة استمرت ساعتين و27 دقيقة.

وعمقت الخسارة الأزمة التي تعيشها سابالينكا، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إذ لم تتمكن من إحراز أي لقب منذ تحقيقها الثنائية الأميركية الشهيرة، بالفوز ببطولتي إنديان ويلز وميامي في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت اللاعبة البيلاروسية، البالغة 28 عاماً، قد بلغت نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الشهر الماضي، قبل خسارتها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، لتتأكد نهاية موسمها دون التتويج بأي لقب في البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ عام 2022.

سابالينكا تواصل نتائجها السلبية (رويترز)

ولم تتوقف انتكاسات سابالينكا عند خسارة نهائي نيويورك، إذ فقدت أيضاً صدارة التصنيف العالمي لصالح ريباكينا عقب البطولة الأميركية، قبل أن تودّع بطولة الصين المفتوحة من الدور الثالث مطلع الشهر الحالي.

وجاء خروجها من ووهان ليضاعف حجم المفاجأة، خصوصاً أن البطولة تُعد واحدة من أنجح محطات مسيرتها، بعدما أحرزت لقبها ثلاث مرات أعوام 2018 و2019 و2024، علماً بأن منافسَاتها توقفت بين عامي 2020 و2023 بسبب جائحة فيروس كورونا.

في المقابل، حققت الأميركية آن لي، المصنفة 31 عالمياً، أكبر انتصار في مسيرتها الاحترافية، بعدما نجحت في قلب تأخرها بالمجموعة الثانية بنتيجة 4-2، وفرضت مجموعة فاصلة أمام واحدة من أبرز لاعبات العالم.

وبدت سابالينكا قريبة من الخروج عندما تأخرت 4-1 في المجموعة الثالثة، واضطرت إلى طلب وقت مستقطع طبي، غير أنها عادت إلى أجواء المباراة، وأنقذت خمس فرص لحسم المواجهة لمصلحة منافستها، قبل أن تتمسك بآمالها وتقلص الفارق.

بيغولا مصدومة من الخروج المبكر (أ.ف.ب)

ورغم المقاومة المتأخرة من اللاعبة البيلاروسية، حافظت لي على تماسكها في اللحظات الحاسمة، ونجحت أخيراً في استغلال فرصتها العاشرة لإنهاء المباراة، محققة انتصاراً استثنائياً في مسيرتها.

ودفعت سابالينكا ثمن كثرة أخطائها غير المباشرة، بعدما ارتكبت 44 خطأ، مقابل 28 خطأ لمنافستها الأميركية، وهو فارق أسهم في ترجيح كفة لي خلال المواجهة المتقلبة.

يلينا أوستابينكو (أ.ف.ب)

ولم تكن سابالينكا وحدها من كبرى المصنفات اللاتي ودّعن البطولة الأربعاء، إذ خرجت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الثانية، بعد خسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة «فرنسا المفتوحة» عام 2017.

ونجحت أوستابينكو في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 2-6 و7-6 (9-7) و6-3، لتشهد البطولة خروج أبرز مرشحتين للمنافسة على اللقب في يوم واحد.

مواضيع
تنس الرياضة الصين
الرياضة رياضة عالمية

نادي هونغ كونغ يراهن على سيلفا بطلاً... ولو ليوم واحد

لا يبحث عن عودة جديدة إلى مسيرة الاحتراف بقدر ما يرغب في خوض التجربة في مدينة يحبها (د.ب.أ)
لا يبحث عن عودة جديدة إلى مسيرة الاحتراف بقدر ما يرغب في خوض التجربة في مدينة يحبها (د.ب.أ)
TT
TT

نادي هونغ كونغ يراهن على سيلفا بطلاً... ولو ليوم واحد

لا يبحث عن عودة جديدة إلى مسيرة الاحتراف بقدر ما يرغب في خوض التجربة في مدينة يحبها (د.ب.أ)
لا يبحث عن عودة جديدة إلى مسيرة الاحتراف بقدر ما يرغب في خوض التجربة في مدينة يحبها (د.ب.أ)

يستعد الإسباني ديفيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي السابق، للعودة إلى ملاعب كرة القدم عن عمر 40 عاماً، عبر تجربة استثنائية مع نادي سوبريم شا تين، المنافس في الدوري الممتاز بهونغ كونغ، لكن المفاجأة أن عودة لاعب الوسط المعتزل لن تتجاوز مباراة واحدة، خلافاً لما أوحت به الأنباء الأولى عن انضمامه إلى الفريق.

وأعلن النادي، الذي صعد إلى الدرجة الممتازة الموسم الماضي، تعاقده مع سيلفا، في خطوة لفتت الأنظار إلى كرة القدم المحلية في المدينة الآسيوية، وأثارت اهتماماً واسعاً خارجها.

غير أن اللاعب الإسباني سارع إلى توضيح حقيقة الاتفاق، بعدما انتشرت تقارير تحدثت عن استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية، قال سيلفا: «أنا متفاجئ، لأن الأمر في النهاية يتعلق بخوض مباراة واحدة فقط. الأخبار جعلت الأمر يبدو كأنني وقعت عقداً لموسم كامل، وهذا شغلني طوال فترة بعد الظهر. إنها مباراة في الدوري، لكنها تظل مباراة واحدة».

وكان سيلفا قد اعتزل اللعب قبل أكثر من ثلاثة أعوام، عقب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال تدريبات ما قبل الموسم مع ريال سوسييداد، لتنتهي بذلك مسيرة امتدت لعقود في الملاعب الأوروبية، والدولية، بعدما دافع عن ألوان مانشستر سيتي، وريال سوسييداد، والمنتخب الإسباني.

وخلال عقد قضاه مع سيتي بين عامي 2011 و2018، أسهم لاعب الوسط في تحقيق سلسلة من الإنجازات، أبرزها أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسان في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية. كما خاض 125 مباراة دولية مع إسبانيا، وكان ضمن المنتخب الذي توج بكأس العالم 2010، وبطولتي أوروبا عامي 2008 و2012.

وقال سيلفا إنه سعيد بخوض هذه التجربة في هونغ كونغ، المدينة التي تربطه بها مشاعر إيجابية، مؤكداً تطلعه إلى الاستمتاع بثقافتها، ومأكولاتها، والتعامل مع سكانها. كما نفى أن تكون دوافع مالية وراء عودته المؤقتة، مشيراً إلى أنه حقق نجاحاً مالياً بفضل استثماراته على مدى سنوات، بمساعدة والده، ومستشاره.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه سوبريم شا تين إلى تعزيز حضوره في كرة القدم المحلية، بعدما تولى رجل الأعمال جيم وونغ تشي تشوين إدارة النادي قبل نحو ثلاثة أعوام، وعمل على إعادة تقديم صورته، وتوسيع جاذبيته الجماهيرية، والتجارية. وشملت خطته إعادة تسمية النادي، والاستعانة بفرقة الفتيات «كولار» سفيرات له قبل انطلاق الموسم الحالي، كما حاول في وقت سابق استقطاب الإسباني خوان ماتا، قبل أن ينجح في جذب اسم أكبر شهرة على المستوى العالمي.

لكن طموحات النادي واجهت صعوبات مالية، وسمعة متضررة، بعد تقارير عن توقيف المدرب لو كوان يي في يونيو (حزيران) على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الشبهات تعود إلى فترة سبقت انضمامه إلى سوبريم شا تين، فيما أقر وونغ بأن تداعيات القضية أثرت في النادي، وأدت إلى خسارة بعض الرعاة.

وقال وونغ لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إن الضغوط المالية التي يتحملها أصبحت أكبر مما توقع، وإن النادي لم يتمكن من تعويض الرعاة الذين خسرهم، لكنه لا يزال متمسكاً بمشروعه، ورغبته في إنجاحه.

وفي ظل هذه الظروف، يمثل حضور لاعب بحجم سيلفا فرصة للنادي لتسليط الضوء عليه، وجذب الجماهير، والرعاة، وإعادة توجيه الاهتمام نحو كرة القدم داخل الملعب. فهونغ كونغ، رغم أنها ليست من أبرز مراكز اللعبة في آسيا، تمتلك تاريخاً كروياً يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، واستقبلت على مر السنوات لاعبين بارزين، من بينهم جورج بست، وبيتر شيلتون، وبوبي مور، ودييغو فورلان.

ولا تزال مشاركة سيلفا المرتقبة تطرح تساؤلات بشأن جدوى استقدام نجم معتزل لخوض مباراة واحدة فقط، ومدى قدرة هذه الخطوة على ترك أثر يتجاوز الاهتمام الإعلامي المؤقت.

لكن بالنسبة إلى النادي، قد تكون مواجهة واحدة مع لاعب صنع اسمه في أكبر المسابقات الأوروبية كافية لمنحه دفعة يحتاج إليها بشدة.

أما سيلفا، الذي اختار الابتعاد عن الملاعب بعد إصابته، فيبدو أنه لا يبحث عن عودة جديدة إلى مسيرة الاحتراف بقدر ما يرغب في خوض تجربة قصيرة في مدينة يحبها. وبين طموحات النادي ومحدودية الاتفاق، يأمل سوبريم شا تين أن يتحول ظهوره إلى لحظة استثنائية في ذاكرة جماهير هونغ كونغ، حتى لو استمرت يوماً واحداً فقط.

مواضيع
الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي أخبار الصين الصين
الرياضة رياضة عالمية

كوبي يتجاوز عقبة تشونبوك ليحقق فوزه الثاني في دوري النخبة الآسيوي

منح يويا أوساكو المقدمة لصاحب الأرض في الدقيقة 12 (الاتحاد الآسيوي)
منح يويا أوساكو المقدمة لصاحب الأرض في الدقيقة 12 (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

كوبي يتجاوز عقبة تشونبوك ليحقق فوزه الثاني في دوري النخبة الآسيوي

منح يويا أوساكو المقدمة لصاحب الأرض في الدقيقة 12 (الاتحاد الآسيوي)
منح يويا أوساكو المقدمة لصاحب الأرض في الدقيقة 12 (الاتحاد الآسيوي)

واصل فيسيل كوبي بدايته المثالية في مرحلة الدوري لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الأربعاء بفوزه 2 - صفر على تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي، مسجلاً انتصاره الثاني على التوالي.

ومنح يويا أوساكو المقدمة لصاحب الأرض في الدقيقة 12 عندما استغل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها كاتسويا ناجاتو ليفلت من الرقابة ويسجل الهدف الأول، وضاعف يويا كاوازاكي النتيجة في منتصف الشوط الثاني.

وقال أوساكو، الذي أحرز هدفه الأول في البطولة هذا الموسم: «أعتقد أنه من بالغ الأهمية حصد النقاط الثلاث على أرضنا. أنا سعيد لأننا تمكنا من تحقيق انطلاقة جيدة وبدء مشوارنا على أرضنا بنتيجة إيجابية».

وفرض كوبي سيطرته منذ الدقائق الأولى واستحق التقدم عندما هز أوساكو الشباك، لكن خطورة تشونبوك تصاعدت مع مرور الوقت.

وأزعج الجناح البرازيلي إيتالو دفاع الفريق المضيف مراراً وتكراراً بعد الاستراحة، ومهد الكرة لبرونو موتا ليسدد في العارضة قبل أن يطلق البديل لي سيونج - وو ضربة رأس مرت بجوار مرمى كوبي.

وسدد تشوي وو - جين من مسافة بعيدة لتصطدم تسديدته بالعارضة، وشن كوبي هجمة مرتدة سريعة أثمرت عن هدف، حيث هيأ يوشينوري موتو الكرة ليويا كوازاكي ليسددها في الدقيقة 68 وتستقر في شباك الحارس سونج بيوم - كون.

وبهذا الانتصار، رفع كوبي رصيده إلى ست نقاط ليتساوى مع مواطنيه كاشيما أنتلرز وجامبا أوساكا وبكين جوان الصيني.

وحقق كاشيوا ريسول انتصاره الأول في البطولة بفوز ساحق 5 - 1 على بورت التايلاندي، بعدما أنهى الفريق الياباني المضيف الشوط الأول متقدماً بخمسة أهداف.

وافتتح توجيرو كوبو التسجيل لكاشيوا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كل من يوكي كاكيتا وريكي هاراكاوا وكويا يوروكي وهيناتا ياماوتشي أهدافاً أخرى ليمنحوا صاحب الأرض أفضلية لا تعوض بحلول الدقيقة 28.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من بين 16 فريقاً في مرحلة الدوري بكل من منطقتي شرق وغرب آسيا إلى أدوار خروج المغلوب، على أن تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي في السعودية في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين.

مواضيع
دوري النخبة الآسيوي الرياضة كرة القدم اليابان