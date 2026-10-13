«أبطال أوروبا»: الفوز العاشر توالياً... برشلونة يُعاقب غلاطة سراي برباعية

قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز عريض على مضيّفه غلاطة سراي التركي بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وبعد عدة فرص ضائعة من نجوم برشلونة، لامين يامال وداني أولمو وفيرمين لوبيز وأنطوني غوردون، تقدم الفريق التركي بهدف عكس سير اللعب، حيث انطلق رافاييل لياو بسرعته من الجهة اليسرى، ولعب كرة عرضية قابلها أليكسي باتراكوف بتسديدة مباشرة في شباك جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، ليتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 28.

وبعد 6 دقائق، سجل جيرارد مارتن مدافع برشلونة هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، لكن تقنية الفيديو «فار» تدخلت باحتساب تسلل ضد باريس يلماز لاعب غلاطة سراي، لتحرم الفريق التركي من هدف ثان.

ونجح برشلونة في إدراك التعادل بهدف سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 43 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أولمو.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، لعب يامال كرة عرضية متقنة قابلها فيرمين لوبيز بقدمه في الشباك، ليتقدم الضيوف.

واصل يامال تقديم الهدايا لزملائه، حيث صنع الهدف الثالث لزميله أنطوني غوردون في الدقيقة 53.

كما ساهم النجم الشاب الفائز مع منتخب إسبانيا بكأس العالم، والمرشح بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية في هجمة انتهت بهدف رابع سجله البديل كريم أديمي في الدقيقة 65، بعد لمسة من البديل الآخر غابرييل خيسوس.

وبعدها أضاع برشلونة العديد من الفرص السهلة لمضاعفة النتيجة من يامال وأديمي وخيسوس وسط تألق من أوجورجان تشاكير حارس مرمى الفريق التركي.

بهذه النتيجة، يحقق برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك فوزه في جميع المباريات العشر هذا الموسم، بعد 8 انتصارات في أول 8 جولات بالدوري الإسباني.

ويعتلي برشلونة أيضاً صدارة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف، وذلك بعد فوز كاسح على أيندهوفن بنتيجة 5 / 1 في الجولة الأولى.

في المقابل، بقى غلاطة سراي بلا رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام سبورتنغ لشبونة بنتيجة 3 / 1.

وفي الجولة الثالثة، سيحل برشلونة ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في آخر موسمين، كما سيخرج غلاطة سراي لمواجهة ليل في فرنسا.