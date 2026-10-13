بواتينغ فخور وسعيد بدوره التدريبي في «طرابزون سبور»

أعرب جيروم بواتينغ، مدافع المنتخب الألماني السابق، عن شعوره بـ«فخر وسعادة شديدين»، لعمله مدرباً مساعداً في نادي طرابزون سبور، المنافس بالدوري التركي لكرة القدم.

وفي منشور عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قال اللاعب المُتوّج بكأس العالم 2014 إنه يتعلم يومياً من المدير الفني الألماني توماس رايس وطاقمه الفني.

وأشار بواتينغ إلى أن هذا الدور يتيح له أيضاً مشاركة خبراته والعمل مع اللاعبين «داخل الملعب وخارجه، وهو أمر ذو قيمة كبيرة لي».

ومِن بين هؤلاء اللاعبين النجم المصري المخضرم محمد صلاح، الذي انضم لطرابزون سبور قادماً من ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق من هذا العام، علماً بأن الفريق يحتل حالياً المركز الخامس بترتيب «الدوري التركي».

يأتي دور بواتينغ الجديد بعد تعثر خطة لضمِّه إلى الطاقم التدريبي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، العام الماضي، وذلك على أثر احتجاجات قوية من جانب الجماهير.

وكان البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، قد دعا بواتينغ لاكتساب الخبرة مع طاقمه الفني، لكن المدافع السابق صرّح لاحقاً بأنه قرر التركيز على أمور أخرى «في أعقاب مناقشات جرت مؤخراً حولي».

ويبدو أن هذه الاحتجاجات كانت مرتبطة بحكمٍ أصدرته محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية عام 2024، أدان بواتينغ بتهمة التسبب عمداً في أذى جسديّ لشريكة سابقة له، وأصدر بحقّه تحذيراً رسمياً، في حين ينفي النجم الألماني المعتزل بشدةٍ قيامه بالاعتداء على أي امرأة.