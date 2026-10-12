«النخبة الآسيوي»: العين يواصل انطلاقته القوية باكتساح القوة الجوية

واصل العين الإماراتي انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وتغلب 4 - 1 على مضيّفه القوة الجوية العراقي، الاثنين، بملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الثانية من مباريات مجموعة الغرب.

وكان العين قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 4 - 0 على النصر السعودي، ورفع رصيده بانتصار اليوم إلى 6 نقاط متصدراً المجموعة.

أما القوة الجوية، فيقبع في المركز الـ16 والأخير في المجموعة دون رصيد؛ إذ خسر مباراته الأولى أيضاً 0 - 1 أمام نيفتشي الأوزبكي.

وافتتح العين التسجيل في الدقيقة 13 بهدف سجله أليخاندرو روميرو (كاكو) الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العلوية للشباك.

وجاء الهدف الثاني للعين بعدها بخمس دقائق وسجله سعيد الروسان مدافع القوة الجوية بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 23، تلقى حسين رحيمي تمريرة من ماتياس بالاسيوس وسددها من داخل منطقة الجزاء في الزاوية السفلية للمرمى.

وعزز العين تقدمه بهدف رابع قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وسجله حسين رحيمي إثر تمريرة من شقيقه سفيان رحيمي.

وأسكن سفيان رحيمي الكرة في شباك القوة الجوية بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل.

وحصل القوة الجوية على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بداعي وجود لمسة يد من يحيى بن خالق لاعب العين، وتقدم محمد جواد لتنفيذها لكنه سدد كرة اصطدمت بالعارضة.

وواصل الفريق العراقي محاولاته حتى نجح أخيراً في تقليص الفارق في الدقيقة 89، عندما استغل جواد تمريرة من محمد سامي، وأسكن الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز العين 4 - 1.