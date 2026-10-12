«النخبة الآسيوي»: العين يواصل انطلاقته القوية باكتساح القوة الجوية

«النخبة الآسيوي»: العين يواصل انطلاقته القوية باكتساح القوة الجويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328879-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
واصل فريق بيراميدز انطلاقته التاريخية بالدوري المصري، وحقق فوزاً كبيراً على أرضه بنتيجة 4 - 1 على حساب سيراميكا كليوباترا، ليستعيد صدارة الترتيب.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
كاريك واثق من تجاوز عثرة يونايتد قبل موقعة أتلتيكوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328882-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88
كاريك واثق من تجاوز عثرة يونايتد قبل موقعة أتلتيكو
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)
أكد مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، أن نتائج فريقه جاءت دون مستوى التطلعات منذ بداية الموسم، لكنه أبدى ثقته بقدرة لاعبيه على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويعيش يونايتد بداية متعثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما جمع 6 نقاط فقط من أول 6 مباريات، في أسوأ انطلاقة له بالمسابقة منذ موسم 1986-1987. ورغم ذلك، ظهر الفريق بصورة مختلفة قارياً عندما استهل مشواره في دوري الأبطال بفوز عريض على صباح الأذربيجاني برباعية دون رد، بينما بدأ أتلتيكو مدريد حملته بخسارة أمام ليفربول.
وقال كاريك، الذي تولى قيادة الفريق في يناير (كانون الثاني) خلفاً لروبن أموريم: «كنا ننتظر أكثر من ذلك بكثير، لكنني كنت أعلم أن الطريق لن يكون سهلاً دائماً. هذه المراحل الصعبة جزء طبيعي من أي مشروع، وعلينا أن نتعامل معها بالشكل الصحيح».
وأضاف: «حتى الفرق الناجحة تمر بفترات لا تسير فيها الأمور كما خطط لها. أتلتيكو نفسه مر بمثل هذه الظروف. قد يرى البعض ما نمر به كارثة، لكننا لا ننظر إليه بهذه الطريقة، بل نعده تحدياً علينا تجاوزه».
وتابع: «في المباريات الأخيرة كانت هناك تفاصيل صغيرة صنعت الفارق، وكان بإمكاننا التعامل بصورة أفضل مع بعض الأهداف التي استقبلناها. جماهيرنا تستحق الأفضل، وواجبنا أن نمنحها أسباباً للثقة. أنا مقتنع بأننا سنخرج أقوى من هذه الفترة».
وتلقى يونايتد دفعة معنوية قبل الثلاثاء بعودة المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت إلى قائمة الفريق بعد غياب طويل بسبب إصابة في الظهر، غير أن القلق لا يزال يحيط بملف الإصابات بعدما تعرض كل من كوبي ماينو ولوك شو للإصابة خلال التعادل 1 - 1 أمام توتنهام هوتسبير.
نوير خارج قائمة بايرن لمواجهة فايكنغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5328880-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%BA
قال البلجيكي فينسن كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، إن الحارس المخضرم مانويل نوير سيغيب عن تشكيلة الفريق في مباراة الثلاثاء أمام فايكنغ النرويجي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن استبعاد نوير جاء بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكاب الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، خطأين غير معتادين خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه 2-2 مع أوغسبورغ في الدوري الألماني السبت.
ورغم ذلك يشدد كومباني على أن غياب نوير هو إجراء احترازي بسبب مشكلة بسيطة في القدم، حيث سيحل محله الحارس يوناس أوربيغ ليخوض مباراته الثالثة أساسياً هذا الموسم.
وقال كومباني: «لا يستطيع مانويل التدرب اليوم، فقد شعر بشيء ما في قدمه. وهذا يجيب بسرعة على السؤال حول من سيحرس المرمى غداً».
وأضاف: «علمنا بعد مباراة أوغسبورغ أنه شعر بشيء ما، لا أحد يعلم كم سيستغرق الأمر، ولكن نظراً لعدم قدرته على التدرب أمس أو اليوم، فلا داعي للمخاطرة به من دون داعٍ».
وتابع قائلاً: «لا أريد أن أصف الأمر بأنه إصابة، ولكن عندما تشعر بشيء ولا تتحسن الحالة، تدرك في مرحلة ما أننا بحاجة للقيام بشيء ما، وسنفعل ذلك بتجنب أي مخاطرة طالما أنه لا يشعر بجاهزية تامة بنسبة 100 في المائة».
يُذكر أن أوربيغ (23 عاماً) انضم إلى بايرن قادماً من كولن العام الماضي، ويُعتبر المرشح الأبرز لخلافة نوير في المستقبل، خاصة بعد مشاركته الأولى مؤخراً مع المنتخب الألماني الأول في المباراة التي انتهت بالفوز على صربيا بنتيجة 2-صفر.
«الدوري المصري»: بيراميدز يستعيد الصدارة برباعية في سيراميكا
فرحة لاعبي بيراميدز بالتسجيل في مرمى سيراميكا تكررت أربع مرات (نادي بيراميدز)
واصل فريق بيراميدز انطلاقته التاريخية بالدوري المصري، وحقق فوزاً كبيراً على أرضه بنتيجة 4 - 1 على حساب سيراميكا كليوباترا، ليستعيد صدارة الترتيب بانتهاء منافسات الجولة السادسة، اليوم الاثنين.
لم يهتز بيراميدز باستقباله هدفاً مبكراً سجله عبد الله مجدي لاعب سيراميكا بعد مرور خمس دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب «الدفاع الجوي» بضاحية التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة.
بل أدرك أصحاب الأرض التعادل سريعاً بهدف مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» في الدقيقة 14، وتقدم بهدف ثانٍ سجله المهاجم الجزائري أحمد نذير بن بوعلي في الدقيقة 20.
ووسع بيراميدز الفارق بهدف ثالث سجله مهند لاشين في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة 3 - 1.
وفي الشوط الثاني، أضاف البديل يوسف إبراهيم «أوباما» الهدف الرابع بالدقيقة 77، ليؤكد فوز فريقه بعد سلسلة من الفرص الضائعة للاعبي سيراميكا.
وأكمل سيراميكا اللقاء بنقص عددي بعد طرد مدافعه جاستس آرثر في الدقيقة 86.
بهذه النتيجة، يحقق بيراميدز العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الست، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويستعيد الصدارة مجدداً متفوقاً بفارق نقطتين عن الأهلي الذي فاز 2 - صفر على الزمالك في ديربي القاهرة الأحد.
أما سيراميكا فقد كسرت هذه الخسارة سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الخامس.
وفي التوقيت نفسه، فاز سموحة على غزل المحلة بنتيجة 1 - صفر، وسجل الهدف الوحيد بابي بادجي في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
رفع سموحة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب بالمركز العشرين.
وفي وقت سابق الاثنين، أحرز محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت أول ثلاثية «هاتريك» في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليقود فريقه لفوز مثير على الشرقية إنبي بنتيجة 3 - 2.
تقدم الشرقية إنبي بهدف سجله حامد عبد الله بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.
ورد مودرن سبورت بثنائية سريعة لمحمود ممدوح في الدقيقتين 21 و22، واستمرت الإثارة بإدراك منافسه التعادل بهدف عماد ميهوب في الدقيقة 36
وواصل محمود ممدوح تألقه بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 42، ليستحق الحصول على جائزة رجل المباراة.
بهذه النتيجة، يحقق مودرن سبورت فوزه الثالث توالياً، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن الزمالك حامل اللقب.
في المقابل، تجمد رصيد الشرقية إنبي عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.
وفي التوقيت نفسه تعادل المقاولون العرب مع ضيفه زد بنتيجة 1 - 1.
تقدم المقاولون بهدف الفلسطيني أنس بن عودة في الدقيقة 47، وانتزع زد نقطة التعادل بهدف موسى عبد الصادق في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت على ستاد «عثمان أحمد عثمان».
وأكمل الفريقان المباراة بنقص عددي بعد طرد محمد حامد لاعب المقاولون في الدقيقة 79، ومحمد ربيعة مدافع زد في الدقيقة 95.
بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 8 نقاط في المركزين السابع والثامن بجدول الترتيب مع تفوق المقاولون العرب بفارق الأهداف.