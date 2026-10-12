كشفت سلطات منطقة مانشستر الكبرى الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام التقى رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك خلال قمة استثمارية أُقيمت عام 2021، عندما كان يتولى منصب رئيس بلدية المدينة.

وجاء الكشف عن هذه اللقاءات بعد الانتقادات التي طالت موقف بيرنهام عقب الحكم الذي أدان مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات جسيمة للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بيرنهام قد أثار الجدل بتصريحات أعرب فيها عن خشيته من أن يدفع الحكم ملاك النادي إلى التفكير في بيعه، مؤكداً أن استثماراتهم أدّت دوراً محورياً في نهضة مانشستر الحديثة وأسهمت في تحويل النادي إلى قوة كروية عالمية.

ولاحقاً، أوضح متحدث باسمه أن مانشستر سيتي ينبغي أن يواجه «العواقب المناسبة» إذا ثبت ارتكابه أي مخالفات.

ورغم ذلك، تعرض بيرنهام لانتقادات من أحزاب المعارضة التي اعتبرت تصريحاته دفاعاً عن النادي، وطالبت بمزيد من الشفافية بشأن طبيعة علاقاته واتصالاته بمسؤولي مانشستر سيتي.

وتولى بيرنهام رئاسة بلدية مانشستر الكبرى بين مايو (أيار) 2017 ويونيو (حزيران) 2026.

وقالت السلطات في بيان إن بيرنهام عقد اجتماعاً رسمياً مع خلدون المبارك خلال القمة العالمية للاستثمار التي نظمتها الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وأضاف البيان أن الرجلين التقيا أيضاً بصورة غير رسمية خلال مباراة تكريمية عام 2019، كما قدم مسؤولون وموظفون من مانشستر سيتي دعماً لعدد من الزيارات التي قام بها بيرنهام إلى الصين واليابان ضمن وفود تجارية رسمية، في إطار الترويج للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية.