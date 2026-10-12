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الكشف عن تفاصيل اجتماعات بيرنهام مع خلدون المبارك

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (رويترز)
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الكشف عن تفاصيل اجتماعات بيرنهام مع خلدون المبارك

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام (رويترز)

كشفت سلطات منطقة مانشستر الكبرى الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام التقى رئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك خلال قمة استثمارية أُقيمت عام 2021، عندما كان يتولى منصب رئيس بلدية المدينة.

وجاء الكشف عن هذه اللقاءات بعد الانتقادات التي طالت موقف بيرنهام عقب الحكم الذي أدان مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات جسيمة للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بيرنهام قد أثار الجدل بتصريحات أعرب فيها عن خشيته من أن يدفع الحكم ملاك النادي إلى التفكير في بيعه، مؤكداً أن استثماراتهم أدّت دوراً محورياً في نهضة مانشستر الحديثة وأسهمت في تحويل النادي إلى قوة كروية عالمية.

ولاحقاً، أوضح متحدث باسمه أن مانشستر سيتي ينبغي أن يواجه «العواقب المناسبة» إذا ثبت ارتكابه أي مخالفات.

ورغم ذلك، تعرض بيرنهام لانتقادات من أحزاب المعارضة التي اعتبرت تصريحاته دفاعاً عن النادي، وطالبت بمزيد من الشفافية بشأن طبيعة علاقاته واتصالاته بمسؤولي مانشستر سيتي.

وتولى بيرنهام رئاسة بلدية مانشستر الكبرى بين مايو (أيار) 2017 ويونيو (حزيران) 2026.

وقالت السلطات في بيان إن بيرنهام عقد اجتماعاً رسمياً مع خلدون المبارك خلال القمة العالمية للاستثمار التي نظمتها الحكومة البريطانية بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وأضاف البيان أن الرجلين التقيا أيضاً بصورة غير رسمية خلال مباراة تكريمية عام 2019، كما قدم مسؤولون وموظفون من مانشستر سيتي دعماً لعدد من الزيارات التي قام بها بيرنهام إلى الصين واليابان ضمن وفود تجارية رسمية، في إطار الترويج للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية.

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الاتحاد البريطاني يستبعد ريتشاردسون من بطولة العالم للدراجات

ماثيو ريتشاردسون خارج فريق بريطانيا بمونديال الدراجات (رويترز)
ماثيو ريتشاردسون خارج فريق بريطانيا بمونديال الدراجات (رويترز)
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الاتحاد البريطاني يستبعد ريتشاردسون من بطولة العالم للدراجات

ماثيو ريتشاردسون خارج فريق بريطانيا بمونديال الدراجات (رويترز)
ماثيو ريتشاردسون خارج فريق بريطانيا بمونديال الدراجات (رويترز)

أعلن الاتحاد البريطاني للدراجات، الاثنين، استبعاد ماثيو ريتشاردسون من المشاركة في بطولة العالم المقررة في شنغهاي.

وكان ريتشاردسون، الذي انتقل لتمثيل بريطانيا بعد تغيير ولائه الرياضي من أستراليا عقب أولمبياد باريس 2024، ضمن القائمة المعلنة سابقاً للفريق البريطاني المشارك في بطولة العالم المقررة بين 14 و18 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال متحدث باسم الاتحاد البريطاني للدراجات في بيان أرسل إلى «رويترز»: «يؤكد الاتحاد سحب مات ريتشاردسون من تشكيلة الفريق البريطاني المشارك في بطولة العالم للدراجات على المضمار 2026 في شنغهاي».

ولم يوضح الاتحاد الأسباب التي تقف وراء قرار الاستبعاد.

من جهتها، ذكرت صحيفة «التايمز» أن ريتشاردسون استُبعد من الفريق على خلفية تحقيق يتعلق «بمنشورات وتصرفات تمييزية مزعومة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات، كما تواصلت مع وكالة «روكيت سبورتس»، المسؤولة عن إدارة أعمال ريتشاردسون، للحصول على تعليق.

وكان ريتشاردسون قد تعرض لإصابة إثر حادث خلال منافسات سباق كيرين ضمن إحدى جولات سلسلة بطولات العالم في اليابان، ما حرمه من الظهور المرتقب مع إنجلترا في دورة ألعاب الكومنولث في غلاسغو خلال يوليو (تموز).

وغير ريتشاردسون الولاء الرياضي بعد فترة وجيزة من فوزه بميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في أولمبياد باريس 2024.

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«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يعود إلى سكة الانتصارات

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: أتالانتا يعود إلى سكة الانتصارات

لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)
لاعبو أتالانتا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فينيسيا (إ.ب.أ)

عاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم توالياً بفوزه على ضيفه فينيسيا متذيل الترتيب برصيد خالٍ من النقاط، بنتيجة 3-1، في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الاثنين.

وحسم أتالانتا نتيجة المباراة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية، منها هدفان في غضون دقيقتين، بداية عبر العاجي فرانك كيسييه العائد إلى إيطاليا قادماً من الأهلي السعودي (4)، بعد تمريرة من المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش الذي ضاعف النتيجة (6)، ثم أضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه (30).

وهو الهدف الثالث لكرستوفيتش في الدوري هذا الموسم، والأول له منذ هدف الفوز في مرمى ساسوولو (2-1) في المرحلة الأولى.

وقلّص فينيسيا الفارق قبل أن يطلق الحكم صفارة نهاية الشوط الأول بهدف الفرنسي أنطوان إينو (37).

وشهد الشوط الثاني طرد لاعب خط الوسط الهجومي لأصحاب الأرض المقدوني إلجيف إلماس صاحب التمريرة الحاسمة في افتتاح التسجيل، بالبطاقة الحمراء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وكان أتالانتا قد تعرض لثلاث هزائم توالياً في «سير أ» أمام روما وكالياري بالنتيجة ذاتها 1-2 ويوفنتوس 0-2 قبل فترة التوقف الدولي، بعد فوزين توالياً في مستهل المنافسات أمام ساسوولو وبولونيا 1-0.

وبهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر من 3 انتصارات وثلاث هزائم، معمقاً جراح فينيسيا الذي ما زال رصيده خالياً من النقاط حتى الآن بعدما مُني بهزيمته السادسة توالياً ليقبع في المركز الأخير.

ويلعب لاحقاً تورينو مع أودينيزي.

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كييفو: إنتر ميلان بحاجة إلى الشجاعة لتحسين نتائجه في دوري الأبطال

كريستيان كييفو مدرب فريق إنتر ميلان (أ.ب)
كريستيان كييفو مدرب فريق إنتر ميلان (أ.ب)
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كييفو: إنتر ميلان بحاجة إلى الشجاعة لتحسين نتائجه في دوري الأبطال

كريستيان كييفو مدرب فريق إنتر ميلان (أ.ب)
كريستيان كييفو مدرب فريق إنتر ميلان (أ.ب)

حذّر كريستيان كييفو، مدرب فريق إنتر ميلان، لاعبيه قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، الثلاثاء، وسط مساعي النادي الإيطالي لتحسين نتائجه القارية.رغم هيمنته محلياً، خسر إنتر ميلان 6 من أصل آخر 7 مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

وتشمل هذه السلسلة السلبية وداعاً مهيناً أمام بودو غليمت النرويجي في الموسم الماضي، والخسارة أمام ريال مدريد في الجولة الأولى هذا الموسم.

قال كييفو في مؤتمر صحافي الاثنين: «المال لا يضمن لك شيئاً في دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد لاعب أو مدرب يضمن لك شيئاً، بل ضرورة التحلي بالشجاعة والعمل بجدية وبذل أقصى جهد».

وأضاف المدرب الروماني: «لا نستهين بأي منافس، بل نتعامل بنضج وندخل الملعب ونحن نقدر المسؤولية ورغبة في السيطرة بعقلية صحيحة».

وتابع: «بإمكاننا التحسن، وهذا طموحنا، الفريق يضم عناصر مميزة وهناك منافسة داخلية بينهم، وهو ما يرفع مستوى التدريبات، ويدفعنا للارتقاء بطموحاتنا».

واصل إنتر ميلان انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بفوز مريح على بارما السبت، ولمح كييفو إلى إمكانية إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي، حيث عاد لصفوف الفريق، المدافع الإنجليزي، جيد سبينس، لاعب توتنهام السابق بعد تعافيه من إصابة.

وأشار كييفو: «لقد تم تدريب سبينس بشكل جيد لمدة أسبوع ثم شارك 25 دقيقة في مباراة السبت».

وأوضح: «كما تدرب أيضاً في آخر يومين، فهو يتحسن بدنياً، وأنا سعيد لأنه تجاوز لحظات صعبة بسبب مشاكل بدنية عانى منها في بداية الموسم».

ولا يختلف طموح الفريق البلجيكي عن إنتر ميلان، حيث يتطلع كلوب بروج لتجاوز كبوة الخسارة على أرضه في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا الإنجليزي.

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