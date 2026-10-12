مدرب سيدات ألمانيا يتوقع مواجهة وديّة صعبة مع اليابان

قال كريستيان فوك، المدير الفني للمنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم، إنه يتوقع مواجهة صعبة أمام المنتخب الياباني في المباراة الودية المقررة بمدينة بريمن الألمانية، الثلاثاء، حيث وصفه بواحد من أفضل الفرق في العالم.

وأضاف فوك في مؤتمر صحافي، الاثنين: «الفريق الياباني واحد من أفضل المنتخبات في العالم إلى جانب إسبانيا، إنهم يمثلون تحدياً كبيراً حينما تكون في الحالة الدفاعية، أشعر بالفضول حيال قدرتهم على تقديم هذا الأداء على أرض الملعب».

وبعد 4 أيام من فوز المنتخب الألماني على أستراليا 4 - 2، يرى فوك أن فريقه سيواجه منافساً مختلفاً.

ويعمل فوك على تجهيز الفريق بشكل جيد لبطولة كأس العالم في البرازيل، العام المقبل، وهو الهدف الأول بالنسبة له.

وأضاف فوك: «سيكون مستوى اللعب هناك مختلفاً تماماً عما كان عليه في أوروبا».

ولم يتضح بعد مدى جاهزية الحارسة إينا محمودفيتش للمشاركة كأساسية مجدداً، حيث حلت اللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً محل الأساسية آن كاترين بيرغر والتي غابت عن المباراتين.

وتظهر كل من ستينا يوهانس، حارسة فولفسبورغ، ولورا ديك، حارسة مرمى هوفهنايم، في قائمة المنتخب الألماني.

وقال فوك مبتسماً: «أود ترك هذا السؤال مفتوحاً في الوقت الحالي، لا بد من وجود شخص ما في المرمى».