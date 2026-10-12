دوري أبطال أوروبا: سيميوني يأمل في استعادة ألفاريس حسه التهديفي

أمَّل المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، الاثنين، أن يتمكن مواطنه المهاجم الدولي خوليان ألفاريس من استعادة حسه التهديفي، وذلك عشية استضافة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحل يونايتد ضيفاً على نادي العاصمة الإسبانية، ساعياً إلى البناء على اكتساحه صباح الأذربيجاني 4-0 في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم، بينما خسر أتلتيكو مباراته الأولى أمام الفريق الإنجليزي الآخر ليفربول 1-2.

ولم يسجل ألفاريس أي هدف هذا الموسم مع أتلتيكو الذي رفض تلبية رغبة بطل مونديال 2022 بالانتقال إلى غريمه المحلي برشلونة.

وقال سيميوني للصحافيين الاثنين: «أعتقد أن المهاجمين الذين يتمتعون بخصائص خوليان يحتاجون دائماً إلى الأهداف، وليس هو فقط»، معتبراً أن ألفاريس «لاعب جماعي، إلى جانب قدرته على التسجيل، ويمكنه الربط بشكل جيد جداً (مع زملائه في الملعب)، وصناعة التمريرات الحاسمة، ويمتلك أدوات عدة، أكثر من مجرد تسجيل الأهداف».

وأصاب ألفاريس القائم بعد مشاركته بديلاً أمام ألافيس السبت، في المباراة التي فاز بها أتلتيكو 2-1 في المرحلة الثامنة، ما سمح له بالبقاء ثانياً في ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

وأضاف سيميوني عن اللاعب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي: «قدَّم شوطاً ثانياً جيداً في مباراة السبت، ونأمل أن يواصل التطور والوصول إلى المكان الذي نريد جميعاً أن نراه فيه».

وسجل ألفاريس هدفاً للأرجنتين خلال مباراة ودية أمام بوركينا فاسو في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولكنه لم يهز الشباك في 5 مباريات مع أتلتيكو.

وتُقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في يونيو (حزيران) المقبل على ملعب «ميتروبوليتانو» الخاص بأتلتيكو، ولكن سيميوني أكد أنه لا يفكر في ذلك حالياً، قائلاً: «الواقع هو أن نعمل كل يوم على حدة، وكل مباراة على حدة».

وفاز أتلتيكو في مبارياته الأربع الأخيرة، في حين يعاني يونايتد من نتائج سيئة، ولم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات له في مختلف المسابقات، منذ انتصاره على صباح.

وبجمعه 6 نقاط فقط من مبارياته الست الأولى في الدوري الممتاز، حقق يونايتد أسوأ بداية له منذ 40 عاماً.

وقال سيميوني: «ستكون المباراة طويلة وصعبة، وعلينا أن ندير جهودنا بشكل جيد لكي ننافس بشكل جيد».