أموريم غير راضٍ عن تعادل ميلان مع ساسولو

أبدى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان، عدم رضاه عن تعادل فريقه مع ساسولو 1/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال أموريم في تصريحات لمنصة «دازن»: «كنا نستحق التقدم في النتيجة، لكننا لم نتحكم في المباراة بعد ذلك، وكنا بحاجة للسيطرة على المباراة والكرة، لا يمكننا التراجع بعد التقدم، أو الاكتفاء بالدفاع».

وأضاف: «واصلنا الضغط؛ لأننا كنا الأفضل في المباراة، لكننا لم نضغط بشكل جيد، وحينما كانت الكرة بحوذتنا كنا نفقدها سريعاً. يمكن لهذا أن يحدث، لكن لا يمكن أن تتلقى شباكنا هدفاً من ضربة ركنية».

وكان الكرواتي لوكا مودريتش قد دخل بديلاً في صفوف ميلان مع بداية الشوط الثاني، ولعب دوراً كبيراً في هدف التعادل الذي سجله أدريان رابيو، وسئل أموريم عما إذا كان وجود نجم ريال مدريد السابق يمنح اللاعب الفرنسي حرية في التحرك. وقال أموريم: «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بلاعبين بعينهم، إنه مبدأ المداورة في الفريق، فهم شخصيات مختلفة. تعلم أن رابيو يميل لتسلم الكرة في وسط الملعب، في حين يتقدم دييغو موريرا إلى الأمام دائماً؛ لأن ذلك مركز مختلف».

ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان ولاتسيو صاحب المركز الثاني.