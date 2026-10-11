«الدوري الفرنسي»: بمشاركة المصري عبد المنعم... نيس يُسقط ستراسبورغ

واصل فريق نيس صحوته بفوز ثمين على أرضه ووسط جماهيره على ستراسبورغ بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.
وشارك الدولي المصري محمد عبد المنعم أساسياً بدفاع نيس، ولعب المباراة كاملة، وقدم أداءً طيباً.
تقدم الضيوف بهدف داريو إيسوغو في الدقيقة 41 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
وأدرك نيس التعادل مستفيداً بهدف ذاتي سجله ديمبا ديوب بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، خطف نيس الفوز بهدف ثانٍ سجله جوناثان كلوس في الدقيقة 81.
وبذلك يحقق نيس فوزه الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويرتقي للمركز التاسع في جدول الترتيب.
أما ستراسبورغ، فواصل الترنح بخسارتين وتعادل في آخر 3 جولات، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.
وسيكون ستراسبورغ على موعد مع اختبار صعب في الجولة المقبلة عندما يستضيف حامل اللقب باريس سان جيرمان، السبت المقبل.
وبعدها بيوم، سيخوض نيس اختباراً غاية في الصعوبة عندما يحل ضيفاً على أولمبيك ليون.