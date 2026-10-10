ألونسو: نستحق الفوز على بورنموث

شدد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، على جدارة فريقه بالفوز الكبير الذي حققه على بورنموث ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيداً في الوقت ذاته بتألق النجم المخضرم جوردان هندرسون وكول بالمر.
وأحرز هندرسون هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه تشيلسي لتحقيق انتصار كاسح على ضيفه بورنموث بنتيجة 5 / 1، السبت، في المرحلة السادسة للمسابقة العريقة.
وافتتح هندرسون التسجيل لتشيلسي مبكراً في الدقيقة الثانية، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله مورغان روجرز في الدقيقة الثالثة، فيما أضاف جواو بيدرو الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة الـ46.
وقلص البرازيلي فرنسوا إيفانيلسون الفارق بتسجيله هدفاً لبورنموث في الدقيقة الـ51، لكن جواو بيدرو أضاف الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة الـ67.
وعاد هندرسون (36 عاماً) لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ70، ليساهم بثلاثة أهداف في اللقاء، الذي جرى بملعب (ستامفورد بريدج).
وصرح المدرب الإسباني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة، قائلاً: «لا أصف المباراة بأنها كانت مجنونة، فقد تخللتها لحظات متفاوتة».
أضاف ألونسو: «أحكمنا سيطرتنا على مجريات اللعب بشكل جيد. بعد استقبالنا هدفاً، مرت 10 دقائق كان من الممكن أن تنتهي فيها المباراة بنتيجة أكثر تقارباً، لكن الهدف الرابع كان مهماً للغاية. لقد كان أداء جيداً وفوزاً مستحقاً».
وتحدث مدرب تشيلسي عن جوردان هندرسون، حيث قال: «لقد استغل فترة التوقف الدولي للتدرب على الركلات الحرة. رأينا مويسيس كايسيدو يلعب بجواره، وعادة ما يكون الفريق في وضع أفضل عندما يتمتع بالتوازن وقوة خط الوسط».
وعن عدم الحفاظ على نظافة الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، أوضح ألونسو: «سيتحقق ذلك. لقد كنا قريبين اليوم. سيأتي الفوز مع الحفاظ على نظافة الشباك».
وفيما يتعلق بتوقيع كول بالمر عقداً جديداً مع الفريق، أكد ألونسو: «أنا سعيد جداً من أجله. إنه لاعب من الطراز الرفيع. سنحظى بخدماته لسنوات عديدة، ويمكنه أن يكون واحداً من أولئك اللاعبين الذين ستظل ذكراهم حاضرة لسنوات طويلة في المستقبل».
بتلك النتيجة، صالح تشيلسي جماهيره التي شعرت بالإحباط في الفترة الأخيرة، عقب خسارته مباراتين وتعادله في لقاء آخر، خلال مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة.
وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بورنموث، الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات تلك المرحلة.