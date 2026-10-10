نوريس يعتذر بعدما قضى حادث على آمال مكلارين في سباق السرعة بسنغافورة

اعتذر بطل العالم لاندو نوريس لفريقه مكلارين بعد أن أدى اصطدامه بزميله أوسكار بياستري في اللفة الأخيرة للقضاء على آمالهما في اعتلاء أحد مراكز منصة التتويج في سباق سرعة فوضوي بجائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، السبت.
وكان ثنائي مكلارين يطارد سائق فيراري شارل لوكلير، الذي كان يعاني من مشاكل في إطاراته في المراحل الأخيرة من سباق السرعة البالغ طوله 20 لفة، عندما وقعت الكارثة في اللفة الأخيرة.
وحاول نوريس، الذي كان يحتل المركز الخامس خلف بياستري الرابع، تجاوز زميله في الفريق لكنه اصطدم إطاره الأمامي بالإطار الخلفي لسيارة السائق الأسترالي، ما تسبب في دوران السيارتين ومنح سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي المركز الرابع.
وقال نوريس عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق: «آسف بشأن ذلك. بالتأكيد لم أرغب في حدوث ذلك، لكنني اعتقدت أنني بمحاذاته تماماً. لم يتسع لي المكان عند قمة المنعطف لكنني كنت هناك».
وتمكن نوريس من احتلال المركز الثامن بصعوبة ليقتنص آخر نقطة متاحة، فيما اضطر بياستري للانسحاب ليصبح واحداً من تسع سيارات لم تكمل السباق - في رقم قياسي لعدد حالات الانسحاب في سباق سرعة ضمن بطولة العالم.
وقال نوريس لشبكة «سكاي سبورتس»: «أفضّل العودة ومراجعة ما حدث. اعتذرت لهم عن انسحاب إحدى السيارات، لكن، كما قلت، سنراجع الأمر».
وقال بياستري إنه لم يشاهد الحادث بشكل واضح ليعلق عليه، لكنه قلل من أهميته لأنهما لم يكونا في مراكز تمنح نقاطاً كثيرة.
وقال بياستري: «من وجهة نظري، الأمر يتعلق بالمركزين الرابع والخامس في سباق سرعة، لذلك لست منزعجاً كثيراً في كلتا الحالتين. بالتأكيد أمام الفريق الكثير من العمل لإصلاح السيارتين (قبل التجارب التأهيلية لسباق الغد). إنه أمر مؤسف للفريق».
واستدعى مراقبو السباق سائقي مكلارين بعد اصطدامهما.
وفاز ماكس فرستابن سائق ريد بول بسباق السرعة، وتخطى السائق الهولندي نوريس ليصعد للمركز الخامس في ترتيب بطولة العالم.