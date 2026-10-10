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فولكروغ يواصل هزّ الشباك... ويستبعد العودة لـ«المانشافت»

نيكلاس فولكروغ يحتفل بهدف التعادل القاتل لفيردر بريمن في مرمى دورتموند الجمعة (رويترز)
نيكلاس فولكروغ يحتفل بهدف التعادل القاتل لفيردر بريمن في مرمى دورتموند الجمعة (رويترز)
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فولكروغ يواصل هزّ الشباك... ويستبعد العودة لـ«المانشافت»

نيكلاس فولكروغ يحتفل بهدف التعادل القاتل لفيردر بريمن في مرمى دورتموند الجمعة (رويترز)
نيكلاس فولكروغ يحتفل بهدف التعادل القاتل لفيردر بريمن في مرمى دورتموند الجمعة (رويترز)

يتوقع نيكلاس فولكروغ، لاعب فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، ألا يتم استدعاؤه مرة أخرى للمنتخب الألماني «مانشافت»، بعد بدايته القوية هذا الموسم مع عودته للدوري الألماني (بوندسليغا).

وسجّل فولكروغ في المباراة الرابعة على التوالي؛ حيث أحرز هدفاً في الوقت بدل الضائع لفيردر بريمن ليتعادل مع بوروسيا دورتموند 2-2، الجمعة.

ووصف دانييل تيوني، مدرب بريمن، فولكروغ بأنه «أهم لاعب»، ولكن فولكروغ يعتقد أن سلسلة أهدافه لن تعيده للمنتخب الألماني، الذي لعب له آخر مرة في يونيو (حزيران) 2025، لأن يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، لديه أولويات محددة.

وقال فولكروغ لشبكة «سكاي» التلفزيونية عقب المباراة: «لا أريد حقّاً التحدث في هذا الأمر. أعتقد أن يورغن كلوب اتخذ مساراً مختلفاً، واختار لاعبين آخرين، فالأمر بالنسبة له يتعلق بالمستقبل».

ويوجد فولكروغ في فترته الثانية مع بريمن، الذي رحل عنه في 2023 للعب لدورتموند؛ حيث لعب لمدة عام قبل أن ينتقل لوست هام الإنجليزي. ولكنه لم يحقق انطلاقة حقيقية في لندن، وأعير لميلان الإيطالي في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم انتقل معاراً مرة أخرى لبريمن.

وأكمل هدف فولكروغ عودة لافتة أخرى لفريق بريمن في دورتموند، وذلك بعد أن ظن أصحاب الأرض أنهم حسموا المباراة بفضل هدفي دانيال سفينسون في الدقيقة 80 ونيكو شلوتربيك في الدقيقة 85.

ولكن دورتموند أهدر أول نقطتين له هذا الموسم، عندما سجّل لودوفيتش ريس هدفاً في الدقيقة 88، وأضاف فولكروغ هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. وقبل أعوام قليلة كان بريمن قد فاز 3-2 في دورتموند بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 89.

وقال نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند: «يجب أن نلوم أنفسنا على ذلك. أتيحت لنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني. بالطبع نشعر بخيبة أمل. فقدنا نقطتين. نتمنى أن نتعلم من الدقائق الثماني الأخيرة».

وستكون مباراة دورتموند المقبلة أمام بودو/غليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

ويمكن أن يقوم بايرن ميونيخ، حامل اللقب، أو فرايبورغ بإزاحة دورتموند من قمة جدول الترتيب، مع نهاية الجولة الخامسة التي تستمر حتى الأحد.

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تسديدة البرازيلي غيمارايش تسكن مرمى ليدز محرزة هدف الفوز لآرسنال (رويترز)
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«البريميرليغ»: آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز شاق على ليدز

تسديدة البرازيلي غيمارايش تسكن مرمى ليدز محرزة هدف الفوز لآرسنال (رويترز)
تسديدة البرازيلي غيمارايش تسكن مرمى ليدز محرزة هدف الفوز لآرسنال (رويترز)

استعاد حامل اللقب آرسنال توازنه بعدما قاده البديل البرازيلي برونو غيمارايش لفوز صعب على ضيفه ليدز يونايتد 2 - 1، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، على ملعب الإمارات.

وحقق «المدفعجية» فوزهم الخامس، بعد خسارة أولى مفاجئة ضد برايتون (0-3) في الجولة الماضية، ليرفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مناصفة مع مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

أما ليدز فتجرع خسارته الأولى في الدوري، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس، ويستمر في سجله السلبي ضد آرسنال؛ إذ فشل في الفوز عليه في الدوري منذ 2003.

وتنفس آرسنال الصعداء بعد عودة قائده ديكلان رايس الذي خاض اللقاء منذ البداية، رغم غيابه عن المباريات الأربع مع منتخب «الأسود الثلاثة» للتوقف الدولي.

ودخل وصيف دوري أبطال أوروبا اللقاء أيضاً منتشياً بخبر تجديد عقد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا حتى 2030، بينما عصفت بمنافسه المحتمل هذا الموسم على اللقب سيتي أزمة خانقة، بعد إدانته بمخالفات مالية جسيمة.

في لندن، فوجئ فريق أرتيتا بالجرأة الهجومية لضيفه في أول 20 دقيقة، قبل أن يهدد الشباك لأول مرة عن طريق رأسية ضعيفة للألماني كاي هافيرتز (21).

وكان صاحب الأرض محظوظاً بالحفاظ على نظافة الشباك في الفصل الأول، بفضل استبسال حارسه الإسباني دافيد رايا الذي أنقذ الفريق مرات عدة، خصوصاً بعد تصديه لتسديدة خطيرة للسويدي غابرييل غودموندسون (44).

وانهار الصمود الدفاعي لآرسنال، بعدما فاجأهم المدافع جيمس جاستن بهدف التقدم (55)، بعد تمريرة زاحفة متقنة من غودموندسون.

لكن ليدز لم ينتش طويلاً بالهدف، بعد أن عدّل سريعاً الإيطالي ريكاردو كالافيوري (62) النتيجة، من تسديدة أفلتت من يد الحارس جيمس ترافورد.

وواصل آرسنال الضغط، لتسفر انتفاضته الهجومية عن هدف التقدم للبديل غيمارايش (70)، بعد تمريرة ساحرة من رايس بكعب القدم.

وبعد إنهائه للمهمة المحلية بنجاح، تتجه أنظار نادي شمال لندن لدوري أبطال أوروبا، حين يستضيف، الثلاثاء، ليل الفرنسي في الجولة الثانية لدوري المجموعة الموحدة.

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ماريسكا: لاعبو مان سيتي قادرون على «عزل أنفسهم عن الجدل»

الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (د.ب.أ)
الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (د.ب.أ)
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ماريسكا: لاعبو مان سيتي قادرون على «عزل أنفسهم عن الجدل»

الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (د.ب.أ)
الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (د.ب.أ)

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عدم قلقه بشأن الحالة الذهنية للاعبيه، قبل مواجهة ليفربول على ملعب «آنفيلد» الأحد، في ظلِّ التوقعات بتعرُّض الفريق لاستقبال عدائي من الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر سيتي يحلُّ ضيفاً على ليفربول في أول مباراة له منذ الإعلان عن إدانة النادي بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يواجه سيتي عقوبات قاسية، من بينها خصم نقاط من رصيده أو الهبوط من الدوري، إذا لم ينجح استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه.

ورغم أن هذه التطورات قد تثير القلق داخل صفوف الفريق، فإن ماريسكا شدَّد على أن اللاعبين لا يزالون يركزون بصورة كاملة على كرة القدم.

وقال المدرب الإيطالي: «بالنسبة لي وللاعبين، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا التَّحكُّم فيه هو ما يحدث داخل الملعب، أي الجانب الكروي. نحن نركز على ذلك، فهذا ما نستطيع التحكم فيه، ولا يمكننا التحكم في أي شيء آخر».

وأضاف: «بعد متابعة الأجواء خلال اليومين الماضيين، لست قلقاً على الإطلاق. الأجواء بين اللاعبين جيدة».

وتابع: «نحن حالياً في صدارة الدوري، ولذلك فإن لدى اللاعبين كل الأسباب للشعور بالسعادة والحماس».

وأكد: «ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، واختباراً قوياً، لكن علينا أن نكون مستعدِّين».

وكان جوسيب جوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي، أعرب أيضاً عن دعمه للنادي الأسبوع الماضي، معلناً مساندته لما وصفه بأنه «ناديه»، ومؤكداً أن الجميع «سيتجاوز هذه الأزمة معاً».

ومن المقرر أن يعود المدرب الإسباني إلى «ملعب الاتحاد» للمرة الأولى منذ رحيله عن منصبه في الصيف الماضي، عندما يحضر مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريسكا: «تحدثت مع غوارديولا للمرة الأخيرة عقب مباراة مانشستر يونايتد، وأعلم أنه سيأتي يوم الأربعاء».

وأضاف: «يسعدنا دائماً وجوده. بعد 10 أعوام قضاها هنا، يمكنه الحضور في أي وقت يريده، ليس لمشاهدة مباراة فحسب، بل لحضور تدريب أيضاً، وفي أي وقت. سيكون الأمر رائعاً بالنسبة له وللجماهير وللجميع».

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة شنغهاي»: بداية سلسة لألكاراس

الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على سيروندولو (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على سيروندولو (أ.ف.ب)
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«دورة شنغهاي»: بداية سلسة لألكاراس

الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على سيروندولو (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على سيروندولو (أ.ف.ب)

فاز الإسباني كارلوس ألكاراس، بشاربه الجديد، على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6-3 و6-3، مستهلاً مشواره في دورة شنغهاي (1000) السبت، وذلك بعد أيام من تتويجه بدورة طوكيو، حيث أحرز لقبه الأول منذ عودته من الإصابة.

وقدم النجم الإسباني، المصنف ثانياً، أداء قوياً، ليطيح بالأرجنتيني المصنف 55 عالمياً في الدور الثاني خلال 66 دقيقة فقط.

وقال المصنف الأول عالمياً سابقاً، البالغ 23 عاماً: «أنا سعيد جداً جداً بالطريقة التي لعبت بها اليوم. لم يكن الأمر سهلاً».

وأضاف: «لم أحظ سوى بيومين من التحضير... جئت من طوكيو وكانت الظروف مختلفة تماماً. حاولت فقط أن أقدم أفضل ما لديَّ».

وعندما سأله المذيع داخل الملعب عن مظهره الجديد، بعدما وقع على إحدى الكاميرات عبارة «فريق الشارب» إثر فوزه، قال ألكاراس: «سيبقى».

وسيلتقي في الدور المقبل مع الفائز بين البيروفي إيغناسيو بوسي أو البلجيكي زيزو بيرغس.

ألكاراس يصافح منافسه سيروندولو بعد الإطاحة به من شنغهاي (رويترز)

وفي وقت سابق، قلب الروسي دانييل مدفيديف تأخره ليفوز على الألماني يان لينارد شتروف 4-6 و6-4 و6-3، في أول مباراة له منذ استبعاده من دورة الصين المفتوحة.

وكان مدفيديف قد استُبعد من مباراته في نصف النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بكين بسبب إصابته أحد المتفرجين بالكرة، لينهي مشاركته في البطولة المصنفة ضمن فئة 500 نقطة من دون أي نقاط تصنيف أو جوائز مالية.

وقال المصنف الأول عالمياً سابقاً إن ما حدث كان حادثاً غير مقصود.

وبعد خمسة أيام، وفي شنغهاي، نجح مدفيديف المصنف سادساً عالمياً في تجاوز بداية متعثرة والتغلب على شتروف المصنف 59 عالمياً.

وضرب 21 إرسالاً ساحقاً (إيس) ليبلغ الدور المقبل، حيث سيواجه التشيكي المتأهل من التصفيات داليبور سفرتشينا.

كما نجا الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف الخامس عالمياً، من مفاجأة كبيرة، إذ احتاج إلى ثلاث ساعات للتغلب على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيلي المصنف 77 عالمياً بنتيجة 4-6 و7-6 (7/1) و7-5.

وسيواجه الكندي في الدور الثالث الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وتوقفت عدة مباريات خلال فترة بعد الظهر بسبب الأمطار، لكن الأميركي تايلور فريتز والنرويجي كاسبر رود والفرنسي أرتور فيس تأهلوا جميعاً بعد استئناف اللعب.

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