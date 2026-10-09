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كومباني: التوقف الدولي لن يؤثر على تشكيلة بايرن

البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
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كومباني: التوقف الدولي لن يؤثر على تشكيلة بايرن

البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)
البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ الألماني (د.ب.أ)

صرح فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بأن فترة التوقف الدولي الطويلة لا تؤثر على قراره بشأن التشكيلة الأساسية لناديه، مؤكداً أن جميع لاعبيه يتمتعون بحماس كبير.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الجمعة: «لم نلعب سوى ست مباريات حتى الآن. لا تلعب مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية دوراً في قراري بشأن التشكيلة الأساسية».

وأضاف المدرب البلجيكي: «أشعر بسعادة غامرة عندما يعود اللاعبون بمعنويات إيجابية، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنهم تجاوز ذلك وترك الأمر خلفهم».

ويستأنف بايرن مشواره ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، إذ يحل ضيفاً على جاره البافاري أوغسبورغ، السبت.

ويحتل البطل التاريخي للدوري الألماني، المركز الثاني حالياً في ترتيب المسابقة، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي يتربع على الصدارة.

أوضح كومباني: «لدينا فرصة يوم السبت، لقد كان اللاعبون متحمسين للغاية بالأمس (الخميس). الآن ينصب التركيز بالكامل على بايرن مجدداً. إنهم يرغبون في إثبات أنفسهم مراراً وتكراراً في التدريبات، ويعتزمون فعل ذلك أمام أوغسبورغ».

وأشار مدرب بايرن إلى أن جميع اللاعبين عادوا بصحة جيدة وجاهزية تامة من مهامهم الدولية، باستثناء جمال موسيالا، الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة المنتخب الألماني ضد نظيره الهولندي ببطولة دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقد مر لاعب خط الوسط بسلسلة صعبة من الانتكاسات، إذ غاب عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب كسر في عظمة الشظية.

وفي الموسم الحالي، غاب موسيالا عن المباراة الأولى في الدوري الألماني ضد شتوتغارت وعن الدور الأول من كأس ألمانيا، وذلك بعد تعرضه لحالات إغماء مرتين خلال المباريات الودية التحضيرية للموسم.

وكشف موسيالا لاحقاً عن تشخيص حالته بإصابة بنوبات صرع غيابي، موضحاً أن هذه النوبات أصبحت ظاهرة للعيان نتيجة تغيير في أدويته.

وأكد كومباني: «أتفهم تماماً قصة موسيالا مع الانتكاسات، فقد مررت بتجارب مماثلة كثيراً خلال مسيرتي الكروية».

وتابع: «القدرة على العودة بعد هذه الظروف تعد مصدر قوة هائلاً. آمل أن يواصل اللعب بسعادة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ فالعودة القوية هي أمر يظل محفوراً في الذاكرة مدى الحياة».

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إيزاك وخاكبو خارج تشكيلة ليفربول لمواجهة مان سيتي

ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو خارج مواجهة مان سيتي (رويترز)
ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو خارج مواجهة مان سيتي (رويترز)
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إيزاك وخاكبو خارج تشكيلة ليفربول لمواجهة مان سيتي

ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو خارج مواجهة مان سيتي (رويترز)
ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو خارج مواجهة مان سيتي (رويترز)

قال المدرب أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، الجمعة، إن فريقه سيلعب مباراة الأحد الحاسمة أمام المتصدر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب «أنفيلد» دون ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو.

وعاد اللاعبان من فترة التوقف الدولية مصابين، بعد أن تعرّض خاكبو لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة هولندا ضد صربيا، فيما تعرّض إيزاك لإصابة في الفخذ وصفها إيراولا بأنها «طفيفة» أثناء مشاركته مع السويد أمام رومانيا.

ويعد غياب إيزاك ضربة قوية لليفربول، خصوصاً بعد أن استعاد المهاجم مستواه أخيراً، مسجلاً 4 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري.

وقال إيراولا: «لن يشارك ألكس إيزاك وكودي خاكبو في المباراة، فهما غير جاهزين، وكلاهما تعرض لإصابات خلال فترة التوقف الدولية».

ولا يعتقد أن أياً من الإصابتين ستكون طويلة الأمد، إذ تعتمد جاهزية خاكبو على مدى قدرته على تحمل الألم، فيما يراقب النادي حالة اللاعبين يوماً بيوم.

وقد يفتح غيابهما الباب أمام المهاجم الويلزي لويس كوماس (21 عاماً) لقيادة الهجوم ضد مانشستر سيتي.

وقال إيراولا: «كوماس يحظى بثقتنا. لا أعتقد أن هذا يُمثل مفاجأة كبيرة، فقد كنت دائماً معجباً به، وقد أظهر بالفعل في الدقائق الحاسمة أنه جاهز للعب، كما أن لدينا لاعبين آخرين يمكنهم شغل هذه المراكز».

وأشار إيراولا إلى أن سلسلة المباريات الصعبة التي تنتظر الفريق قبل فترة التوقف الدولية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) ستُشكل اختباراً مهماً لقدرات ليفربول.

وقال المدرب الإسباني: «أعتقد أن سلسلة المباريات التي نخوضها الآن (مع استئناف منافسات الدوري ودوري أبطال أوروبا)، تتطلب الكثير، كما أنها مكثفة للغاية؛ لذا أعتقد أنها ستكشف الكثير عن قدراتنا». وأضاف: «أعتقد أنه بعد هذه السلسلة من المباريات، سنعرف مستوانا حقّاً».

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بوصفه الفريق الوحيد الذي حقق سجلاً مثالياً بعد 5 مباريات، فيما يتأخر ليفربول عنه بـ6 نقاط في المركز السادس، برصيد فوزين و3 تعادلات.

إن المنافسة بين الفريقين وحدها كفيلة بجعل مباراة الأحد حدثاً ضخماً، لكن الأضواء ستكون مسلطة بشكل أكبر على ملعب «أنفيلد»؛ حيث يلعب سيتي للمرة الأولى منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب أكثر من 100 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية.

وحثّ منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يروّج «لتحية الحافلة» مشجعي ليفربول على التجمع بالقرب من الملعب قبل عدة ساعات من انطلاق المباراة، حاملين الأعلام واللافتات والألعاب النارية والمشاعل.

وقال إيراولا عن القضية: «أعتقد أن حالة عدم اليقين ليست في صالح أي طرف، ولا أي شخص معني بالأمر، لكن الإجراءات لا تزال جارية، وعلينا التحلي بالصبر مثل الجميع وانتظار ما سيحدث في النهاية».

ونفى مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات ويستأنف الحكم.

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«دورة بكين»: شفيونتيك تودّع على يد ميرتنز

البولندية إيغا شفيونتيك تتحسر على توديع دورة بكين أمام البلجيكية ميرتنز (إ.ب.أ)
البولندية إيغا شفيونتيك تتحسر على توديع دورة بكين أمام البلجيكية ميرتنز (إ.ب.أ)
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«دورة بكين»: شفيونتيك تودّع على يد ميرتنز

البولندية إيغا شفيونتيك تتحسر على توديع دورة بكين أمام البلجيكية ميرتنز (إ.ب.أ)
البولندية إيغا شفيونتيك تتحسر على توديع دورة بكين أمام البلجيكية ميرتنز (إ.ب.أ)

واصلت البلجيكية إليس ميرتنز مشوارها اللافت في دورة بكين للألف نقطة في كرة المضرب، بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً سابقاً والتاسعة حالياً، الجمعة في الدور ربع النهائي، بعد يومين من فوزها على الأميركية كوكو غوف الرابعة.

وحسمت ميرتنز المصنفة 19 عالمياً، المواجهة 7-6 (0-7) و6-3 أمام شفيونتيك، المتوّجة بلقب نسخة 2023 التي أهدرت فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع منافساتها في سباق التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية للموسم (دبليو تي إيه) المقررة في إنديان ويلز بين 8 و15 نوفمبر (تشرين الثاني).

وستشارك اللاعبة البالغة 30 عاماً، المنحدرة من مدينة لوفين، السبت في نصف النهائي بمسابقتي الفردي، إذ تواجه الصينية جنغ تشينوين (54 عالمياً)، والزوجي إلى جانب الروسية ديانا شنايدر.

ولم تبلغ ميرتنز نصف نهائي إحدى دورات الألف نقطة، وهي الأرفع تصنيفاً في روزنامة رابطة اللاعبات المحترفات بعد البطولات الأربع الكبرى، منذ دورة دبي عام 2021.

وسبق للبلجيكية أن احتلت المركز الـ12 عالمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وأحرزت عشرة ألقاب في الفردي ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات. وحققت الآن ثلاثة انتصارات متتالية على لاعبات ضمن المصنفات العشر الأوليات، بعدما أطاحت بالكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة أولى عالمياً حالياً، في ويمبلدون، ثم غوف في بكين.

في المقابل، لم تتمكن شفيونتيك من الاستفادة من خروج منافستيها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة، والتشيكية كارولينا موخوفا الثامنة، من الدور ربع النهائي.

وتحتل البولندية المركز العاشر في تصنيف «رايس» الذي يحدد اللاعبات الثماني المتأهلات إلى بطولة الماسترز الختامية، وستكون مطالبة بحصد عدد كبير من النقاط في دورة ووهان للألف نقطة بين 12 و18 أكتوبر (تشرين الأول)، ثم دورتي نينغبو من فئة 500 نقطة بين 19 و25، وطوكيو بين 26 أكتوبر والأول من نوفمبر، لضمان المشاركة في البطولة التي لم تغب عن أي من نسخها الخمس الأخيرة.

وستجمع مباراة نصف النهائي الأولى المقررة السبت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الخامسة عالمياً، بالتشيكية نيكولا بارتونكوفا، مفاجأة الدورة والمصنفة 34 عالمياً.

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«جائزة سنغافورة»: فيرستابن ينطلق أولاً بسباق السرعة

الهولندي ماكس فيرستابن ينطلق أولاً بسباق السرعة في سنغافورة (أ.ب)
الهولندي ماكس فيرستابن ينطلق أولاً بسباق السرعة في سنغافورة (أ.ب)
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«جائزة سنغافورة»: فيرستابن ينطلق أولاً بسباق السرعة

الهولندي ماكس فيرستابن ينطلق أولاً بسباق السرعة في سنغافورة (أ.ب)
الهولندي ماكس فيرستابن ينطلق أولاً بسباق السرعة في سنغافورة (أ.ب)

حصد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في سباقات سيارات «فورمولا 1» 4 مرات، مركز الانطلاق الأول لسباق السرعة المقرر إقامته السبت، ضِمن منافسات سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المقرر إقامته الأحد.

واكتفى سائق فريق ريد بول بلفّة سريعة واحدة، بدلاً من اللفتين المعتادتين، وسجل أسرع زمن للفة، حيث سجل دقيقة و31.156 ثانية، ليتفوق على جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، بفارق 0.120 ثانية.

وجاء تشارلز لوكلير، سائق فيراري، الذي كان يحتل المركز الأول بشكل مؤقت في البداية، في المركز الثالث بفارق 0.243 ثانية أمام فيرستابن.

وجاء سائق مكلارين لاندو نوريس، بطل العالم، في المركز الخامس، في حين جاء سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي، متصدر فئة السائقين حالياً، في المركز السابع.

ويدخل فيرستابن السباق في سنغافورة مدعوماً بتحقيقه أول انتصار له، هذا الموسم، في سباق جائزة البحرين الكبرى، الذي أُقيم في ماليزيا، الأسبوع الماضي. كما شهد تحقيق ريد بول أول انتصار كمصنع لوحدة الطاقة.

وتوقفت التصفيات قبل 6 دقائق من نهاية الجزء الأول من التصفيات، بعد اصطدام سيارة سيرغيو بيريز، سائق فريق كاديلاك، بالحائط، مما استدعى تدخُّل المراقبين لإزالة الحطام.

وبدأت الفترة الثانية متأخرة نحو 15 دقيقة بسبب مشكلة في نظام التوقيت، وذلك على أثر عدم تسجيل أزمنة بعض اللفات.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بفارق 84 نقطة أمام زميله بالفريق راسل مع تبقّي 7 سباقات لنهاية الموسم.

ويقام سباق السرعة، السبت، يليه التجربة الرسمية الخاصة بسباق الأحد.

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