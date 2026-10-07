رايس يقترب من توقيع عقد جديد مع آرسنال

رايس يقترب من توقيع عقد جديد مع آرسنالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5327164-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%84
ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا (رويترز)
اقترب ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا، من التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النادي اللندني.
وأصبح رايس أحد أبرز العناصر في صفوف آرسنال منذ انتقاله من وست هام مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في يوليو (تموز) 2023.
وينتهي عقد اللاعب الحالي في نهاية الموسم المقبل، وكانت المفاوضات بشأن تمديده قد بدأت منذ عدة أشهر، قبل أن تصل حالياً إلى مرحلة متقدمة.
وشارك اللاعب، البالغ 27 عاماً، أساسياً في أكثر من 150 مباراة مع آرسنال، كما يعد من الركائز الأساسية في المنتخب الإنجليزي، إذ وصفه المدرب توماس توخل هذا الأسبوع بأنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا.
ومن المنتظر أن يحصل رايس بموجب العقد الجديد على زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي، الذي يبلغ حالياً نحو 240 ألف جنيه إسترليني، ليصبح قريباً من بوكايو ساكا، الأعلى أجراً في صفوف الفريق، والذي يتقاضى نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان آرسنال، الأربعاء، توقيع مدربه ميكيل أرتيتا عقداً جديداً لمدة أربعة أعوام مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.
أرقام ميسي ورونالدو دولياً... سباق أسطورتين امتد لأكثر من عقدين
ميسي في مباراته الوداعية أمام منتخب بنين (د.ب.أ)
أعاد اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي دولياً، والغموض الذي يحيط بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، تسليط الضوء على الأرقام الاستثنائية التي حققها النجمان خلال مسيرتين امتدتا لأكثر من عقدين.
وبينما أنهى ميسي، البالغ 39 عاماً، مشواره الدولي بتسجيل هدف وصناعة هدفين في الفوز 3-0 على بنين ودياً في بوينس آيرس، لا يزال رونالدو، البالغ 41 عاماً، مستمراً على المستوى الدولي، رغم الأزمة الأخيرة التي أعقبت مغادرته معسكر منتخب البرتغال.
واستعرضت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أرقام النجمين مع منتخبي بلديهما، في مقارنة تظهر تفوق رونالدو في عدد المباريات والأهداف ومعدل التسجيل، مقابل تقدم ميسي في صناعة الأهداف وإجمالي المساهمات التهديفية.
وسجل ميسي 126 هدفاً خلال 206 مباريات بقميص الأرجنتين، بينها 11 ثلاثية، في مسيرة دولية امتدت لأكثر من 21 عاماً، فيما أحرز رونالدو 146 هدفاً في 234 مباراة مع البرتغال، بينها 10 ثلاثيات، خلال مسيرة تجاوزت 23 عاماً.
وعلى مستوى المعدل التهديفي، سجل ميسي هدفاً كل 136 دقيقة، ويرتفع الرقم إلى هدف كل 172 دقيقة عند استبعاد ركلات الجزاء. في المقابل، سجل رونالدو هدفاً كل 127 دقيقة، وهدفاً كل 151 دقيقة من دون احتساب ركلات الجزاء.
لكن الكفة تميل إلى ميسي في صناعة الأهداف، إذ قدم 69 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 195، بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 88 دقيقة.
أما رونالدو، فصنع 45 هدفاً، ليبلغ مجموع مساهماته التهديفية مع البرتغال 191، بمعدل مساهمة تهديفية كل 97 دقيقة.
ويمتد التنافس الرقمي بينهما إلى كأس العالم، بعدما شارك كل منهما في ست نسخ من البطولة أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026. وخاض ميسي 34 مباراة في المونديال سجل خلالها 21 هدفاً، مقابل 11 هدفاً لرونالدو خلال 27 مباراة.
وكانت بداية النجمين دولياً في سن مبكرة، إذ ظهر ميسي للمرة الأولى مع الأرجنتين بعمر 18 عاماً و24 يوماً أمام المجر عام 2005، بينما سبق رونالدو غريمه بعامين، عندما خاض مباراته الأولى مع البرتغال أمام كازاخستان عام 2003، بعمر 18 عاماً و6 أشهر و15 يوماً.
ولا تقتصر المقارنة على الأرقام الفردية، إذ توج ميسي مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، إلى جانب لقبي كوبا أميركا عامي 2021 و2024، فيما أحرز رونالدو مع البرتغال كأس أمم أوروبا 2016، ولقبي دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.
وبعد أكثر من عقدين من المنافسة، توقف عداد ميسي الدولي عند 206 مباريات و126 هدفاً، بينما لا يزال عداد رونالدو مفتوحاً عند 234 مباراة و146 هدفاً، في انتظار ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة من مسيرته مع منتخب البرتغال.
رونالدو مثنياً على ميسي: صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5327167-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF
رونالدو مثنياً على ميسي: صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبد
كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو بغريمه التاريخي ليونيل ميسي، الأربعاء، عقب إعلان النجم الأرجنتيني اعتزاله اللعب الدولي، واضعاً جانباً واحدة من أشهر المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم.
وكتب رونالدو تعليقاً على رسالة ميسي الوداعية عبر «إنستغرام»: «ليو، بعد كل هذه السنوات التي دافعت فيها عن ألوان بلدك، صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبد. أكن لك أقصى درجات الاحترام لما حققته مع الأرجنتين. عناق».
وجاءت رسالة رونالدو بعدما خاض ميسي، البالغ 39 عاماً، مباراته الأخيرة بقميص الأرجنتين، وسجّل هدفاً وصنع هدفين في الفوز على بنين 3 - 0 ودياً، أمام أكثر من 85 ألف مشجع في ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، في أمسية تحولت إلى احتفال بمسيرته الدولية التي امتدت 21 عاماً.
ونشر ميسي عقب المباراة رسالة مطولة، قال فيها: «كانت مباراة الأمس الأخيرة لي، وقد بدأت بالفعل أفتقد ارتداء القميص الأزرق والأبيض. أعلم أنني أتخذ القرار الصحيح. لقد كانت رحلة لا تصدق، مليئة بالفرح وأيضاً ببعض الحزن، لكنني متأكد أن كل خطوة خطوتها كانت تستحق ذلك».
وحرص قائد الأرجنتين السابق على استذكار دييغو مارادونا، قائلاً: «لا أريد أن أنسى دييغو، الذي وضع بلادنا في المكانة التي تستحقها، والذي، كما أقول دائماً، أعلم أنه ساعدنا، سواء بوجوده معنا أو بروحه التي ظلت ترافقنا في كل خطوة خطوناها».
كما شكر ميسي الأندية التي لعب لها على احترام ارتباطه بمنتخب بلاده وإتاحة الفرصة له للانضمام إلى المنتخب كلما تم استدعاؤه، قبل أن يختتم رسالته قائلاً: «أشعر بالامتنان. أحبكم جميعاً كثيراً. سأفتقدكم، وسأظل أشكركم دائماً على وقوفكم إلى جانبنا وإلى جانبي».
وأنهى ميسي مسيرته الدولية بعدما قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، ولقبي كوبا أميركا عامي 2021 و2024، إضافة إلى كأس «فيناليسيما» عام 2022.
وتأتي رسالة رونالدو إلى ميسي في وقت يعيش فيه قائد البرتغال، البالغ 41 عاماً، خلافاً مع مدرب منتخب بلاده خورخي خيسوس، عقب مغادرته معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي.
ميسي يقرّ بعد اعتزاله دولياً: «أفتقد بالفعل قميص المنتخب الأرجنتيني»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5327160-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A
ميسي يقرّ بعد اعتزاله دولياً: «أفتقد بالفعل قميص المنتخب الأرجنتيني»
ليونيل ميسي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث للأرجنتين من ركلة جزاء خلال مباراته الأخيرة مع المنتخب أمام بنين (أ.ب)
أقرّ النجم ليونيل ميسي، الأربعاء، غداة مباراة وداعه مع منتخب الأرجنتين أمام بنين في ملعب «مونومنتال» الخاص بنادي ريفر بلايت في بوينس آيرس، أنه يفتقد بالفعل قميص «ألبيسيليستي».
وكتب ميسي (البالغ 39 عاماً) عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «أمس كانت مباراتي الأخيرة وأفتقد بالفعل قميص ألبيسيليستي»، مؤكداً رغم ذلك أنه اتخذ «القرار الصحيح».
وخاض ميسي مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين الثلاثاء، وقاده للفوز على بنين 3-0 ودياً، بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء وتمريره كرتين حاسمتين.
وأضاف القائد الأسطوري لـ«ألبيسيليستي» في المنشور المؤثر: «لقد كانت رحلة مذهلة، مليئة بالأفراح ولكن أيضاً ببعض الأحزان»، شاكراً عائلته وزملائه، ومشيداً بشكل خاص بمواطنه الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا، أحد أشهر من ارتدى القميص رقم 10، الذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً.
وتابع نجم برشلونة الإسباني السابق: «أعلم أنه ساعدنا بوجوده هنا معنا وأيضاً من السماء».
وكان ميسي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، قد أعلن اعتزاله دولياً بعد مسيرة حافلة توجها كأفضل هداف أرجنتيني في التاريخ (126 هدفاً)، وأفضل ممرر (70) والأكثر مشاركة (208 مباريات دولية).
وخلال مسيرة «لا بولغا» (البرغوث) مع الأرجنتين، تُوجت بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحلت وصيفة مرتين (في البرازيل 2014 ومونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026).
كما أحرزت لقب مسابقة كوبا أميركا مرتين عامي 2021 و2024، و كأس «فيناليسيما» 2022، وهي مباراة تجمع بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا.
على صعيد الشباب، فاز منتخب «ألبيسيليستي» بقيادة ميسي بالميدالية الذهبية الأولمبية في بكين عام 2008، وبمونديال الشباب عام 2005.