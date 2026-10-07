عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:1 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كوفاتش مدرب دورتموند منتقداً فترة التوقف الدولي: أرهقت اللاعبين

كوفاتش (د.ب.أ)
كوفاتش (د.ب.أ)
TT
TT

كوفاتش مدرب دورتموند منتقداً فترة التوقف الدولي: أرهقت اللاعبين

كوفاتش (د.ب.أ)
كوفاتش (د.ب.أ)

انتقد نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، فترة التوقف الدولي الطويلة التي امتدت خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى تسببها في إرهاق اللاعبين.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «خوض أربع مباريات في فترة قصيرة معدل كبير للغاية، فترة التوقف كانت طويلة جداً».

ويستأنف دورتموند، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مشواره في البطولة بمواجهة فيردر بريمن الجمعة، في أول اختبار للفريق بعد توقف دام ثلاثة أسابيع بسبب بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف كوفاتش: «خوض أربع مباريات يعني الكثير من رحلات السفر بقوام محدود من اللاعبين، بينما تعامل منتخب ألمانيا بشكل مختلف في الوقت الذي اعتمدت باقي المنتخبات على اختيار عدد محدود من اللاعبين».

وتأثر دورتموند بفترة التوقف الدولي بعد إصابة لاعبيه اليوناني كونستانتينوس كاريتساس والسويدي دانييل سفينسون بنزلة برد، بينما يعود الجزائري رامي بن سبعيني من أفريقيا، الأربعاء، وسوف يتأجل وصول الأميركي ماتياس ألبرت من بلاده إلى الخميس.

كما يعاني النرويجي جوليان رايرسون من إصابة بسبب تدخل مشترك، وهناك غموض بشأن جاهزية نيكو شلوتربيك لمواجهة بريمن.

وواصل الكرواتي كوفاتش انتقاده لفترة التوقف، قائلاً: «الأمر لا يقتصر على المصابين فقط، بل إن التوقف يؤثر أيضاً على إيقاع الفريق بسبب الابتعاد عن المباريات لأسبوعين ونصف الأسبوع».

وأشار مدرب دورتموند إلى أن فريقه انطلق بإيقاع جيد للغاية هذا الموسم في ظل تحقيقه أربعة انتصارات في أربع مباريات، مضيفاً: «علينا استعادة هذا الإيقاع».

وأبدى كوفاتش الذي سبق له تدريب منتخب بلاده تفهمه التام لطموحات مدربي المنتخبات.

وختم تصريحاته، قائلاً: «بالطبع كل مدرب يريد النجاح، لذا يعتمد على أفضل اللاعبين طوال 90 دقيقة، ولكن فترة التوقف كانت طويلة للغاية».

مواضيع
الدوري الألماني فيفا ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بوخوم يحظر مشجعيه من الاحتفال بالقفز في المدرجات

رياضة عالمية بوخوم يحظر مشجعيه من الاحتفال بالقفز في المدرجات (حساب النادي إكس)

بوخوم يحظر مشجعيه من الاحتفال بالقفز في المدرجات

أعلن بوخوم المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه منع مشجعيه من القفز بشكل متزامن في جزء من ملعبه.

«الشرق الأوسط» (برلين )
رياضة عالمية رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1» (البوندسليغا)
رياضة عالمية

رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1»

تسعى رابطة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» للتوصل إلى اتفاق مع الأندية الأعضاء بشأن تطبيق قاعدة الملكية «50+1» وذلك لتجنب أي نزاعات قانونية في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية ماثياس جينتر باق مع فرايبورغ (د.ب.أ)
رياضة عالمية

فرايبورغ يعلن تجديد عقد جينتر

أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه ماثياس جينتر الذي سبق له اللعب مع المنتخب الألماني.

«الشرق الأوسط» (فرايبورغ (ألمانيا))
رياضة عالمية بيرند نيوندورف (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رئيس اتحاد الكرة الألماني يطالب بإشهار البطاقة الحمراء في وجه إنفانتينو

قال بيرند نيوندورف، رئيس «الاتحاد الألماني لكرة القدم»، إنه يجب إشهار البطاقة الحمراء في وجه جياني إنفانتينو رئيس «الاتحاد الدولي (فيفا)» لإنهاء فترة رئاسته...

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية هاري كين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

توخيل: رغبة كين عالية لتحطيم الأرقام القياسية

قال مدرب منتخب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، إن قائد «الأسود الثلاثة» هاري كين مدفوع برغبة عالية في تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

فيغا مدافع توتنهام السابق يعتزم الترشح لمنافسة إنفانتينو

رامون فيغا (الشرق الأوسط)
رامون فيغا (الشرق الأوسط)
TT
TT

فيغا مدافع توتنهام السابق يعتزم الترشح لمنافسة إنفانتينو

رامون فيغا (الشرق الأوسط)
رامون فيغا (الشرق الأوسط)

قال رامون فيغا، المدافع السابق لتوتنهام هوتسبير، إنه يعتزم خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام المقبل في مواجهة مواطنه السويسري جياني إنفانتينو، ليصبح أول مرشح يعلن علناً طموحه في تحدي الرئيس الحالي.

ومثَّل فيغا (55 عاماً) منتخب سويسرا بين عامي 1993 و2001، وتمتع بمسيرة على مستوى الأندية شملت فترات مع كالياري وتوتنهام وسيلتيك وواتفورد.

وأحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع توتنهام عام 1999 قبل أن يساعد سيلتيك على تحقيق ثلاثية محلية في موسم 2000-2001، بالفوز بالدوري الاسكوتلندي الممتاز وكأس اسكوتلندا وكأس الرابطة الاسكوتلندية.

وقال فيغا في برنامجه الانتخابي: «هدفي واضح ومباشر، وهو خدمة كرة القدم والأشخاص الذين يمنحون هذه اللعبة الحياة. أترشح من أجل إعادة توحيد أسرة كرة القدم العالمية، وتحقيق إصلاح حقيقي ودائم، وتحديث (فيفا) ليتناسب مع القرن 21، واستعادة الاستقرار والمصداقية، وإعادة بناء الثقة التي تحتاج إليها لعبتنا بشكل ضروري».

ويعد فيغا أول مرشح يؤكد علناً نيته منافسة إنفانتينو، كما بحث سابقاً إمكانية الترشح لرئاسة «فيفا» في أعوام 2015 و2019 و2022.

وقال فيغا: «كرة القدم لا يملكها الرؤساء أو الاتحادات القارية أو الإداريون. كرة القدم أكبر من أي منصب أو أي فرد أو أي مؤسسة. إنها لعبة الشعب وتخص الجميع: اللاعبين والمدربين والحكام والمشجعين والمتطوعين والأندية وروابط مسابقات الدوري والاتحادات والمجتمعات التي تمنح كرة القدم الحياة. لقد أصابت القيادة الحالية اللعبة بالإحباط... وأضر ضعف الحوكمة بمصداقية (فيفا) وأضعف الثقة داخل أسرة كرة القدم العالمية. يجب أن نوقف هذا الصراع قبل أن يتفاقم».

مواضيع
فيفا سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

فيرستابن: أجواء الفورمولا أصبحت أقل توتراً بعد رحيل هورنر

ماكس فيرستابن (إ.ب.أ)
ماكس فيرستابن (إ.ب.أ)
TT
TT

فيرستابن: أجواء الفورمولا أصبحت أقل توتراً بعد رحيل هورنر

ماكس فيرستابن (إ.ب.أ)
ماكس فيرستابن (إ.ب.أ)

قال السائق الهولندي ماكس فيرستابن إن أجواء سباقات فورمولا 1 أصبحت أقل توتراً عقب رحيل كريستيان هورنر عن الرياضة، مضيفاً أن توتر العلاقات بين أفراد المنظومة لا يبقى أمراً جيداً.

وبعد رحيله عن ريد بول منذ أكثر من عام، تبقى احتمالية عودة هورنر مثار جدل شديد داخل أروقة فورمولا 1.

ولمح هورنر إلى سعيه لإكمال خطط معينة، وتحدث مؤخراً عن تطلعه لقيادة فيراري، ليرد مسؤولو الفريق الإيطالي بتأكيد ثقتهم التامة بمدير الفريق، فريد فاسور.

وحقق فيرستابن فوزه الأول هذا الموسم في سباق جائزة البحرين الكبرى الذي أقيم وسط أمطار غزيرة، علماً بأن النجم الهولندي حقق بطولة العالم أربع مرات تحت قيادة هورنر.

واتسمت أجواء فورمولا 1 في السنوات العشر الماضية بمناوشات عديدة بين هورنر ونظيره توتو وولف، ثم زاك براون مؤخراً، وذلك وسط اشتعال المنافسة بين فرق مرسيدس ومكلارين وريد بول.

وقال فيرستابن في مقابلة مع وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أحب أن يسود التفاهم بين جميع الأطراف، فالتوتر المستمر ليس أمراً جيداً».

وأضاف: «بالطبع مثل هذه الأجواء قد تعجب البعض، لكن أرى أنه من الأفضل أن تكون العلاقات جيدة بين جميع الفريق».

وتابع السائق الهولندي: «الأجواء لا تكون مثيرة بنفس القدر، لكنني أفضل أن تسير الأمور بنفس أجواء الفترة الحالية، وسط التزام تام من الجميع».

واختتم فيرستابن بالقول: «إنها أجواء أقل توتراً، فنحن جميعاً نعيش حياة مليئة بالضغوط، ومن الجيد أن نحاول تخفيف أجواء التوتر أحياناً».

مواضيع
الفورمولا 1 هولندا
الرياضة رياضة عالمية

تجاوزت البرازيل والمغرب... البرتغال تخطف الأضواء في تصنيف «فيفا»

منتخب البرتغال تقدم خطوات في تصنيف «الفيفا» (أ.ب)
منتخب البرتغال تقدم خطوات في تصنيف «الفيفا» (أ.ب)
TT
TT

تجاوزت البرازيل والمغرب... البرتغال تخطف الأضواء في تصنيف «فيفا»

منتخب البرتغال تقدم خطوات في تصنيف «الفيفا» (أ.ب)
منتخب البرتغال تقدم خطوات في تصنيف «الفيفا» (أ.ب)

تقدم منتخب البرتغال مركزين في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليسجل الارتقاء الوحيد بين أول 10 منتخبات في التصنيف العالمي.

وأشار «فيفا» في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، إلى أن منتخب إسبانيا وسع الفارق في الصدارة بعد تحقيقه 4 انتصارات في دوري أمم أوروبا، وارتقى منتخب سويسرا للمركز 12، بينما سجلت منتخبات اليونان ومالي وجنوب أفريقيا أبرز حالات التقدم بين أول 50 فريقاً.

وأوضح أيضاً أنه منذ إسدال الستار على كأس العالم 2026 في 19 يوليو (تموز)، خاضت المنتخبات الوطنية 338 مباراة دولية أُقيمت أساساً ضمن دوري الأمم الأوروبية ودوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، إلى جانب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونوه إلى أن منتخب إسبانيا يعتلي التصنيف، موسعاً الفارق إلى 40 نقطة مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وخلفهما فرنسا في المركز الثالث.

ولكن منتخب البرتغال خطف الأضواء بين المنتخبات العشرة الأولى، بعدما تجاوز البرازيل «السادس» والمغرب «السابع»، بينما تقدم منتخب سويسرا خطوتين ليحتل المركز 12 ليتخطى ألمانيا الذي تراجع للمركز 13، وكرواتيا الذي تراجع أيضاً خطوة ليحتل المركز 14.

وعزّزت أفريقيا حضورها بين المنتخبات الخمسين الأولى في التصنيف بوجود مالي في المركز 47 خلفهما جنوب أفريقيا 48، وتقدم منتخب اليونان 5 خطوات للأمام ليحتل المركز 41 بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 4 مباريات.

وأصبح الاتحاد الأفريقي ممثلاً بـ10 منتخبات، بينما فقد كل من الاتحاد الأوروبي مقعداً لتوجد 24 منتخباً، وفقد اتحاد أميركا الجنوبية أيضاً مقعداً لتوجد 8 منتخبات، وذلك بعد تراجع منتخبي التشيك للمركز 51 وبيرو للمركز 53.

وفي المقابل، يواصل كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي امتلاك 4 منتخبات ضمن قائمة أفضل 50 منتخباً، في حين تظل منتخبات اتحاد أوقيانوسيا بعيدة تماماً عن قائمة المنتخبات الخمسين الأفضل في العالم.

وكان لتصفيات كأس الأمم الأفريقية دور بارز أيضاً في التقدم الكبير الذي أحرزته منتخبات أخرى من القارة، منها رواندا بتقدمها 9 خطوات للأمام لتحتل المركز 119 وغينيا بيساو 8 خطوات لتوجد في المركز 119، وجامبيا 7 خطوات لتصل للمركز 109، وبوتسوانا 6 خطوات لتحتل المركز 141، وموزمبيق في المركز 98 بعدما قفزت 5 خطوات.

ومن المقرر أن تصدر النسخة المقبلة من جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

مواضيع
فيفا البرتغال