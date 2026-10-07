كوفاتش مدرب دورتموند منتقداً فترة التوقف الدولي: أرهقت اللاعبين

انتقد نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، فترة التوقف الدولي الطويلة التي امتدت خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى تسببها في إرهاق اللاعبين.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «خوض أربع مباريات في فترة قصيرة معدل كبير للغاية، فترة التوقف كانت طويلة جداً».

ويستأنف دورتموند، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مشواره في البطولة بمواجهة فيردر بريمن الجمعة، في أول اختبار للفريق بعد توقف دام ثلاثة أسابيع بسبب بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف كوفاتش: «خوض أربع مباريات يعني الكثير من رحلات السفر بقوام محدود من اللاعبين، بينما تعامل منتخب ألمانيا بشكل مختلف في الوقت الذي اعتمدت باقي المنتخبات على اختيار عدد محدود من اللاعبين».

وتأثر دورتموند بفترة التوقف الدولي بعد إصابة لاعبيه اليوناني كونستانتينوس كاريتساس والسويدي دانييل سفينسون بنزلة برد، بينما يعود الجزائري رامي بن سبعيني من أفريقيا، الأربعاء، وسوف يتأجل وصول الأميركي ماتياس ألبرت من بلاده إلى الخميس.

كما يعاني النرويجي جوليان رايرسون من إصابة بسبب تدخل مشترك، وهناك غموض بشأن جاهزية نيكو شلوتربيك لمواجهة بريمن.

وواصل الكرواتي كوفاتش انتقاده لفترة التوقف، قائلاً: «الأمر لا يقتصر على المصابين فقط، بل إن التوقف يؤثر أيضاً على إيقاع الفريق بسبب الابتعاد عن المباريات لأسبوعين ونصف الأسبوع».

وأشار مدرب دورتموند إلى أن فريقه انطلق بإيقاع جيد للغاية هذا الموسم في ظل تحقيقه أربعة انتصارات في أربع مباريات، مضيفاً: «علينا استعادة هذا الإيقاع».

وأبدى كوفاتش الذي سبق له تدريب منتخب بلاده تفهمه التام لطموحات مدربي المنتخبات.

وختم تصريحاته، قائلاً: «بالطبع كل مدرب يريد النجاح، لذا يعتمد على أفضل اللاعبين طوال 90 دقيقة، ولكن فترة التوقف كانت طويلة للغاية».