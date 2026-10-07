جائزة سنغافورة الكبرى: فيرستابن أمام اختبار حقيقي بعد تتويجه في ماليزيا

بعد تتويجه بأول سباق هذا الموسم عندما أحرز المركز الأول في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا الأحد الماضي، سيكون سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أمام اختبار حقيقي على بعد 300 كيلومتر فقط إلى الجنوب، عندما يخوض سباق جائزة سنغافورة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث قد يضطر إلى التغلب على الظروف المناخية الصعبة وسجله المتواضع على حلبة مارينا باي ستريت.

وحقق فيرستابن الذي بدا في أفضل حالاته، أول فوز له هذا الموسم عندما عبر خط النهاية أولاً على حلبة سيبانغ الواسعة والسريعة خلال جائزة البحرين الكبرى التي أقيمت في ماليزيا الأحد.

لكن ذلك جاء في سباق تأخر انطلاقه ساعة ونصف الساعة بعدما شهدت لفة الإحماء فوضى كبيرة، إذ توقفت سيارات عدة، بينها سيارة فيرستابن، بسبب خلل برمجي في إعدادات القيادة المخصصة للظروف الماطرة.

وقال فيرستابن: «كان الأمر جنونياً. في بعض اللحظات كنا نسير، خمس سيارات جنباً إلى جنب على الخط المستقيم لأننا لم نكن نفهم ما يحدث... رأيت ثماني سيارات تزحف ببطء و(البريطاني) لويس (هاميلتون) متوقف... هذا ليس ما نريده لهذه الرياضة».

وقد يلعب المطر دوراً مجدداً في المدينة الاستوائية، إذ تشير التوقعات إلى احتمال هطول عواصف رعدية تؤثر على سباق السرعة والتجارب التأهيلية، السبت، وكذلك سباق الجائزة الكبرى الليلي الأحد.

ولم يسبق لفيرستابن، بطل العالم أربع مرات، أن فاز على حلبة مارينا باي المتعرجة، حيث تجعل الحرارة والرطوبة المرتفعتان من السباق الاختبار البدني الأصعب في الموسم، على حلبة معروفة بصعوبة التجاوز فيها.

وقد يفقد السائقون ما يصل إلى ثلاثة كيلوغرامات من أوزانهم خلال أطول سباقات الموسم، إذ غالباً ما يستغرق إكمال اللفات الـ62 في الأجواء الخانقة الحد الأقصى المسموح به للسباق والبالغ ساعتين.

وقال فيرستابن إن التحديثات التي أُدخلت على السيارة، إلى جانب نجاحه أخيراً في فهم كيفية استخراج أفضل أداء من الجيل الجديد من السيارات، جعلت نتيجة سيبانغ قبل أربعة أيام «مذهلة».

وحل سائق مرسيدس الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم بفارق مريح، في المركز الثاني، ومن المرجح أن يكون مجدداً من بين أبرز المنافسين على الفوز.

واستفاد أنتونيلي من سوء الحظ الذي لاحق زميله في الفريق ومنافسه الرئيسي على اللقب جورج راسل الذي أبدى «خيبة أمل تفوق الوصف» بعد تعرضه لعطل مؤلم في وحدة الطاقة بينما كان يحتل المركز الثالث قبل خمس لفات من النهاية في ماليزيا.

وقال راسل: «لم يعد أمامك سوى أن تضحك... لقد حدث هذا مرات كثيرة جداً هذا الموسم»، علماً أنه فشل في إنهاء ثلاثة سباقات من أصل 16 جائزة كبرى حتى الآن في عام 2026.

وكان سائق فيراري هاميلتون، الفائز أربع مرات في سنغافورة، متفائلاً بعد أدائه في سيبانغ، حيث شق طريقه منهياً السباق ثالثا بعدما بدأ بإطارات غير مناسبة للطقس الجاف وتراجع إلى مؤخرة الترتيب.

وقال هاميلتون: «إنه شعور مُرضٍ للغاية أن أنهي السباق على منصة التتويج بعد الطريقة التي بدأ بها السباق».

وأضاف: «إنها مكافأة رائعة على العمل الجاد والعزيمة والصلابة التي أظهرها الجميع اليوم».

وكان راسل حقق الفوز بجائزة سنغافورة الكبرى قبل عام، متقدماً على فيرستابن وبطل العالم الحالي سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.