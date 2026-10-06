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الرياضة رياضة عالمية

مانشيني: 9 تغييرات أفقدت إيطاليا سلاسة الأداء أمام تركيا

روبرتو مانشيني (أ.ب)
روبرتو مانشيني (أ.ب)
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مانشيني: 9 تغييرات أفقدت إيطاليا سلاسة الأداء أمام تركيا

روبرتو مانشيني (أ.ب)
روبرتو مانشيني (أ.ب)

كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أنه كان يتوقع أن يفقد فريقه «بعضاً من سلاسة أدائه» بعد إجراء 9 تغييرات في مباراته ضد ضيفه منتخب تركيا.

وحقق منتخب إيطاليا انتصاراً كبيراً 3-1 على منتخب تركيا، مساء أمس (الاثنين)، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى، في المستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق نقطة أمام منتخب بلجيكا صاحب المركز الثالث، بينما ظل منتخب تركيا قابعاً في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، بينما حافظت فرنسا على صدارتها بعشر نقاط.

وكان مانشيني قد صرح قبل المباراة بأن الخطأ الأكبر سيكون الاستهانة بتركيا، وقد ثبتت صحة هذا التحذير؛ إذ كان فريق المدرب فينتشينزو مونتيلا هو الأفضل في الشوط الأول.

وبعد تصديات حاسمة من حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وفترة طويلة من الاستحواذ التركي على الكرة، افتتح جيانلوكا سكاماكا التسجيل للمنتخب الأزرق مستفيداً من كرة مرتدة بطريقة خاطئة من الدفاع، ليسددها مباشرة من مسافة قريبة من المرمى، نحو 7 أمتار.

ولم يكن مفاجئاً أن يسجل أرال سيمشير هدف التعادل المستحق لتركيا، ولكن الهدف الأول لريكاردو كالافيوري بقميص المنتخب الإيطالي، وهدف آخر من بيو إسبوزيتو في اللحظات الأخيرة حسما المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وصرح مانشيني لمحطة «راي سبورت» التلفزيونية الإيطالية: «على الرغم من التغييرات، كان هناك شعور طبيعي بالإرهاق. عانينا في البداية، ولكن اللاعبين نجحوا في استعادة توازنهم وتسجيل هدف آخر بعد التعادل 1-1. لقد كانت مباراة جيدة بالنظر إلى أنها الرابعة في فترة زمنية قصيرة كهذه».

وشهدت القائمة الأساسية لمنتخب إيطالياً 9 تغييرات مقارنة بمباراة الفريق السابقة أمام فرنسا بباريس، وهو ما أثر بطبيعة الحال على الأداء في اللقاء الذي استضافته مدينة بولونيا.

وأضاف مانشيني: «كان الأمر المؤكد الوحيد هو أننا سنفقد بعضاً من تلك السلاسة في الأداء، وهو أمر كان متوقعاً تماماً. كما كان لدينا لاعبان حصلا على إنذار، وبدا أن الحكم يميل لمنحهما بطاقات أخرى، لذا قمت بتغييرهما».

وعاد أليساندرو رومانو، لاعب خط وسط كالياري الإيطالي، إلى صفوف منتخب إيطاليا؛ حيث لعب في بعض الأحيان كلاعب وسط مكلف بأدوار هجومية ودفاعية في آن واحد، بدلاً من صانع ألعاب تقليدي.

وعلق مانشيني قائلاً: «يمكن لرومانو أداء هذا الدور بسهولة؛ إنه بحاجة لخوض مثل هذه المباريات لمواصلة التطور».

واختتم منتخب إيطالياً سلسلة من 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال 11 يوماً، وقد أظهرت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالهزيمة الافتتاحية بنتيجة صفر-2 أمام ضيفه بلجيكا؛ حيث تغلب 4-1 على مضيفه منتخب تركيا بمدينة بورصة، ثم تعادل 1-1 مع مضيفه منتخب فرنسا، وصولاً إلى نتيجة هذه الأمسية في ملعب «دال آرا» في بولونيا.

ويعود المنتخب الإيطالي للتجمع مجدداً لخوض المباراتين الأخيرتين في المجموعة الشهر المقبل؛ حيث يستضيف فرنسا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ثم يحل ضيفاً على بلجيكا بعدها بثلاثة أيام.

وشدد مانشيني في ختام تصريحاته: «يتعين علينا مواصلة السير على هذا النهج؛ إذ من المرجح أن نلعب مباراة حاسمة لتأمين موقعنا عند مواجهة بلجيكا».

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تيباس ينفي اتهامات ريال مدريد باستمرار نفوذ نيغريرا على التحكيم الإسباني

خافيير تيباس (د.ب.أ)
خافيير تيباس (د.ب.أ)
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تيباس ينفي اتهامات ريال مدريد باستمرار نفوذ نيغريرا على التحكيم الإسباني

خافيير تيباس (د.ب.أ)
خافيير تيباس (د.ب.أ)

عاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، للحديث عن «قضية نيغريرا»، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في التحقيق القضائي «حتى النهاية».

ورفض تيباس في الوقت ذاته وبشدة الرواية التي تزعم أن نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام لا يزال يمارس نفوذاً على التحكيم الإسباني.

وقد جاءت تصريحات تيباس في منشور له على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي؛ رداً على آراء كان قد أبداها سابقاً في عام 2023.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: «ما زلت متمسكاً بالرأي نفسه تماماً بشأن قضية نيغريرا: ما حدث كان أمراً بالغ الخطورة ويجب التحقيق فيه حتى النهاية».

ومع ذلك، يفرق تيباس بين التحقيق في أحداث وقعت وانتهت قبل سنوات، وبين «اختلاق رواية في عام 2026 تزعم أن نيغريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني في الوقت الراهن».

وشدَّد تيباس: «هذا أمر عبثي، وتكرار هذه المزاعم عبر قناة ريال مدريد التلفزيونية لا يجعلها حقيقة».

ويشير تيباس إلى وجود مسار قضائي جارٍ لتحديد ما إذا كانت المدفوعات التي تمَّ تقديمها لنيغريرا قد أثرت على منظومة التحكيم، لا سيما فيما يتعلق بترقية الحكام أو استبعادهم، وما إذا كانت تلك المدفوعات تشُكِّل جريمة فساد رياضي، حيث قال: «لنترك القضاة يجرون تحقيقاتهم، وليتم فحص الأدلة كافة، ومتابعة القضية حتى النهاية».

وفي الوقت نفسه، يرفض رئيس الرابطة فكرة أن تقوم المؤسسة التي يرأسها بدور المحكمة قبل صدور حكم قضائي، إذ تساءل قائلاً: «هل يفترض بنا استبعاد نادي برشلونة وقيادته الحالية من الدوري الإسباني؟ وهل يفترض بالرابطة أن تحل محل المحاكم، فتصدر حكمها الخاص وتفرض عقوبة قبل صدور حكم قضائي؟».

وكشف تيباس: «فترة التقادم قد انقضت بموجب اللوائح التأديبية الرياضية الإسبانية»، قبل أن يختتم رسالته بانتقاد أولئك الذين يبقون القضية حية، من وجهة نظره، حيث قال: «يمكن للمرء أن يبدي موقفاً صارماً للغاية تجاه ما حدث، كما فعلت أنا منذ البداية، وفي الوقت نفسه يرفض قبول الرواية المضللة التي تزعم أن نيغريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني بعد مرور كل هذه السنوات على انتهاء تلك الأحداث، فهذا ليس سعياً وراء الحقيقة، بل محاولة للإبقاء على رواية محددة قائمة».

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ميسي يستعد لخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني

ليونيل ميسي (أ.ب)
ليونيل ميسي (أ.ب)
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ميسي يستعد لخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني

ليونيل ميسي (أ.ب)
ليونيل ميسي (أ.ب)

يُتوقع أن تشهد مباراة الوداع التي سيخوضها ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء كثيراً من الدموع.

وتحمل المباراة الودية أمام بنين في بوينس آيرس عنوان «الليلة التي لا يريد أحد أن تنتهي»، حيث يخوض ميسي آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده.

وكان ميسي 39 عاماً أعلن اعتزاله اللعب الدولي في الأسابيع التي أعقبت خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، قائلاً :«لقد حان الوقت».

ونجح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إقناعه بخوض مباراة أخيرة مع المنتخب، من أجل «الوداع الذي يستحقه»، وسط توقعات بحضور آلاف الجماهير للتعبير عن تقديرها لميسي في ملعب مونومنتال.

وقال الاتحاد الأرجنتيني إن المباراة ستتجاوز حدود الرياضة، وستكون «مليئة بالمشاعر».

ونشر ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لدى وصوله للانضمام إلى المنتخب الوطني للمرة الأخيرة، إلى جانب صور من تدريباته الأخيرة مع الفريق.

وكتب ميسي :«لحظات خاصة أعرف أنني سأفتقدها».

وكان ميسي على أعتاب قيادة الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكن المنتخب، حامل اللقب، خسر أمام إسبانيا 0 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت في نيوجيرسي في يوليو (تموز) الماضي.

وكان ميسي قد حقق طموحه الأكبر قبل أربعة أعوام في قطر، عندما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم، ليكرر الإنجاز الذي حققه أسطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا.

وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني، وينهي مسيرته الدولية بوصفه أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 125 هدفاً، من بينها 21 هدفاً في نهائيات كأس العالم. كما شارك في ست نسخ من المونديال، ليعادل الرقم القياسي إلى جانب غريمه الكبير كريستيانو رونالدو.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب الدولي لفترة وجيزة في عام 2016، قبل أن يعيش أكثر فتراته نجاحاً مع المنتخب، حيث توج بكوبا أميركا عامي 2021 و2024، إلى جانب كأس العالم 2022. ويواصل ميسي مسيرته على مستوى الأندية مع إنتر ميامي، وقد توج مؤخراً بكأس كامبيونز، ليصبح اللقب الرابع له مع الفريق.

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الدوري الأوروبي لكرة السلة يبحث مستقبله وسط توسع المحترفين الأميركيين

من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)
من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)
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الدوري الأوروبي لكرة السلة يبحث مستقبله وسط توسع المحترفين الأميركيين

من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)
من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)

قال خبراء أمس الاثنين إنه من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية عندما تجتمع هذا الأسبوع للنظر في خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات، وذلك في أسبوع محوري لهذه الرياضة في جميع أنحاء القارة، في ظل سعي رابطة الدوري الأميركي للمحترفين للدخول إلى الساحة.

وكان من المقرر أن يصل ممثلو الفرق الـ13 الدائمة في الدوري الأوروبي إلى بحيرة كومو مساء الاثنين، على أن يجري تصويت اليوم الثلاثاء على تغيير جوهري في نظام الملكية من شأنه تحويل هؤلاء المساهمين إلى فرق حاصلة على امتيازات، وتوسيع نطاق المسابقة من 20 إلى 24 فريقاً.

كما ستقيم رابطة الدوري الأوروبي 14 عرضاً تلقتها للحصول على مقاعد امتياز إضافية طويلة الأجل، على أن يتم منح ثمانية مقاعد كحد أقصى عن طريق التصويت.

وتهدف مقترحات الدوري الأوروبي إلى تحقيق الاستدامة، وتسريع النمو على المدى الطويل، لكن لا يزال هناك متشككون في ذلك.

وقال ماوريتسيو جيرارديني رئيس رابطة الدوري الإيطالي للعبة لـ«رويترز»: «لا أعتقد أن هذا يغير حقاً ما هو مطروح اليوم فيما يخص المساهمين».

وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى رفع القيمة الإجمالية للمسابقة وأنديتها إلى 4.3 مليار يورو (4.82 مليار دولار) بحلول عام 2027، وقال الدوري الأوروبي في بيان صدر في 25 أغسطس (آب) إن النمو المتوقع في الإيرادات على أساس سنوي ارتفع إلى 15 في المائة نتيجة لصفقات تجارية جديدة.

ورغم التوقعات الإيجابية، تظهر ميزانيات ريال مدريد خسائر صافية في قسم كرة السلة كل عام منذ موسم 2021 - 2022. كما سجل منافسه برشلونة خسائر صافية إجمالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقال الخبير الاقتصادي إيفان كابيزا لـ«رويترز» إن نموذج الدوري الأوروبي بشكل عام غير مستدام.

وأضاف كابيزا: «أجد صعوبة بالغة في تصور كيف يمكن لمشروع تجاري مثل الدوري الأوروبي -الذي كان ولا يزال، ومن المرجح جداً، أن يظل مشروعاً خاسراً مالياً- أن يشهد تغييراً جذرياً».

وقد يجعل هذا مشروع «دوري السلة الأميركي بأوروبا» أكثر جاذبية للأندية التي تركز بشكل أساسي على كرة القدم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينطلق الدوري الأميركي -في عام 2027- سواء بالتعاون مع الدوري الأوروبي، أو من دونه.

وقالت صحيفة «ذا أثليتيك» الأسبوع الماضي إن جورج أيفازوغلو المدير التنفيذي لمشروع الدوري الأميركي للمحترفين في أوروبا، ومارك تاتوم نائب مفوض الرابطة، أجريا محادثات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي، والثنائي الإسباني حول الانضمام كأندية أعضاء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رابطة دوري السلة الأميركي قدمت مقترحاً إلى الدوري الأوروبي، وأكدت «رويترز» يوم الجمعة استمرار المحادثات بين الجانبين.

وقال كابيزا وهو يطرح سيناريو افتراضي لبرشلونة وريال مدريد «إذا جاء شخص ما وقال: (انظروا، سأعطيكم 800 مليون يورو للاستحواذ على حق الامتياز حتى لا تخسروا المال أبداً)، فمن الواضح أنه سيكون عرضاً جذاباً».

وأضاف: «إنه جذاب لأنه يحل جزءاً من مشكلة الديون الإجمالية، ويوقف النزيف المالي، ويسمح لك بالاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بشريك ما».

ويستعد أيفازوغلو لتقديم آخر المستجدات بشأن المسابقة المقترحة المكونة من 16 فريقاً يوم الخميس في لندن. وقد أكد كل من الدوري الأميركي للمحترفين والدوري الأوروبي أنهما سيمضيان قدماً في خططهما الخاصة لموسم 2027 - 2028 في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

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