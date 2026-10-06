زيدان يدافع عن ديمبلي رغم الانتقادات بعد مواجهة بلجيكا

دافع زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، بضراوة عن عثمان ديمبلي، نجم الفريق، عقب ظهوره الباهت خلال لقاء الفريق ضد بلجيكا في بطولة «دوري أمم أوروبا».

وحقق منتخب فرنسا انتصاراً كبيراً على ضيفه منتخب بلجيكا بنتيجة 4 - 1، مساء الاثنين في الجولة الـ4 للمجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة القارية.

وحافظ منتخب فرنسا على صدارته ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، فيما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثالث، وقبع منتخب تركيا في ذيل الترتيب دون نقاط.

ورغم الانتقادات التي طالت نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب مستواه مع المنتخب الملقب «الديوك» مؤخراً، فإن مدربه ظل متمسكاً بدعمه بقوة.

وفي ظل غياب كيليان مبابي، قائد الفريق، عن التشكيلة للتركيز على تعافيه، أُسندت مسؤولية شارة القيادة إلى ديمبلي (29 عاماً)، الذي أمضى أمسية صعبة في ملعب «دو فرنس»؛ إذ أخفق في تقديم المستوى نفسه الذي يُظهره مع ناديه عند اللعب على الصعيد الدولي.

وشغل الجناح الفرنسي مركزه المعتاد على الجهة اليمنى خلال المباراة، حيث كان زملاؤه يمررون له الكرة باستمرار بحثاً عن لمسة إبداعية في الثلث الأخير من الملعب.

ورغم فوز المنتخب الفرنسي الكبير، فإن الحديث بشأن المباراة ركز بشكل كبير على عدم فاعلية ديمبلي، الذي لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال الدقائق الـ60 التي قضاها في الملعب.

في المقابل، أضفت مشاركة مواهب شابة مثل مايكل أوليسيه وريان شرقي لمسة الإبداع المفقودة؛ مما أدى لتسجيل سلسلة من الأهداف المتأخرة وحسم النقاط الثلاث بجدارة واقتدار.

ورغم ازدياد الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام، فإن زيدان رفض الانضمام لجوقة المنتقدين، حيث ظل المدرب الأسطوري ثابتاً على دعمه جناح باريس سان جيرمان، مشيداً بجهده وتعدد مهامه في الملعب.

وأكد زيدان أن ديمبلي نفذ المتطلبات التكتيكية المطلوبة منه، مشدداً على أن نشاطه وتحركاته كانا عنصرين أساسيين في الأداء العام للفريق.

وقال زيدان: «لقد رأيت ديمبلي يقدم أداء جيداً للغاية، لا سيما في بداية المباراة ومطلع الشوط الثاني. لقد كان يتمتع بحيوية كبيرة، ولا توجد أي مشكلة في هذا الجانب».

وانتهت مشاركة ديمبلي مبكراً حين استُبدال به أوليسيه في الدقيقة الـ60، وهو قرار آتى ثماره فوراً لمصلحة أصحاب الأرض.

ورغم أن اللاعب البديل خطف الأضواء بتسجيله هدفين في وقت متأخر، فإن زيدان شدد على أن قرار استبدال ديمبلي لم يكن انعكاساً لمستواه أو الجهد الذي بذله خلال المباراة، مشيداً بمرونته وقدرته على التكيف مع مراكز مختلفة في الملعب.

وأضاف زيدان: «لقد اعتدنا رؤيته يلعب في مراكز مختلفة، وهو يجيد اللعب في أي مركز. أنا راضٍ عمّا قدمه، فقد كان قائدنا ونموذجاً يحتذى لجميع زملائه. أنا سعيد به».