«فورمولا 1»: حجار باقٍ مع «ريد بول» لموسم 2027

سيدافع الفرنسي إسحاق حجار عن ألوان «ريد بول» لموسم 2027 من بطولة العالم لـ«فورمولا 1» بعد تمديد عقده، وفق ما أعلن الفريق النمساوي، الأربعاء، على هامش جائزة أذربيجان الكبرى المقررة نهاية هذا الأسبوع في باكو.

وقال الفريق النمساوي في بيان: «يسرّنا الإعلان عن تمديد عقد إسحاق حجار، ليكتمل بذلك ثنائي السائقين لموسم 2027 من بطولة العالم لـ(فورمولا 1)»، في إشارة إلى تمديد عقد بطل العالم أربع مرات الهولندي ماكس فيرستابن حتى 2030 في أغسطس (آب).

وقدم السائق الفرنسي الشاب بداية موسم قوية في عامه الأول مع «ريد بول»، لكن تقدمه تعرقل بسبب إصابة في المعصم أجبرته على الغياب عن الجولات الثلاث الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعود إلى مقود سيارته هذا الأسبوع في باكو.

ونقل «ريد بول» عن حجار قوله: «أنا سعيد جداً بمواصلة هذه المغامرة مع (أوراكل ريد بول ريسينغ). انضممت إلى هذا الفريق قبل ثمانية أشهر، وأدركت فوراً حجم هذه المؤسسة وطموحها».

وأضاف: «أسعى باستمرار إلى الاستماع والتعلّم وتطوير نفسي كل يوم، ما يزيد من حماسي لما ينتظرني في المستقبل».

من جانبه، رحب المدير الفرنسي لفريق «ريد بول»، لوران ميكيس، بتمديد العقد قائلاً: «نحن سعداء بمواصلة رحلتنا مع إسحاق. منذ انضمامه إلينا مطلع العام، أظهر مستوى استثنائياً على الحلبة وخارجها، لا سيما أنه لا يزال في موسمه الثاني فقط في (فورمولا 1). لذلك كان قرار تمديد عقده أمراً بديهياً».

وأضاف: «الفترة التي أعقبت إصابته كانت صعبة عليه، لكن هذا التمديد يعكس الثقة التي نضعها به، ونحن متشوقون لرؤيته مجدداً على الحلبة».

ويحتل حجار الذي سيبلغ الثانية والعشرين من عمره، الاثنين المقبل، المركز الثامن في ترتيب بطولة العالم برصيد 71 نقطة.

وصعد على منصة التتويج في جائزة موناكو الكبرى بحلوله ثالثاً، كما حقق سلسلة من سبعة مراكز متتالية ضمن الستة الأوائل قبل تعرضه للإصابة.

ويخوض الفرنسي موسمه الثاني في «فورمولا 1» بعدما حل وصيفاً في بطولة «فورمولا 2» عام 2024. وبعد موسم أول مميز مع فريق «ريسينغ بولز» في 2025، انتقل هذا العام إلى «ريد بول» ليزامل فيرستابن.