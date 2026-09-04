«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك وريباكينا وأندرييفا إلى الدور الثالث

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثامنة عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 الخميس.

واستغلت البولندية البالغة 25 عاماً والمتوجة بلقب البطولة عام 2022، فرصة كسر الإرسال الوحيدة التي أتيحت لها في المجموعة الأولى وتقدمت 3-1 أمام لاعبة كانت ضمن أفضل 40 لاعبة في العالم قبل تراجعها إلى المرتبة 449 عالمياً.

كما لم تتواجه اللاعبتان منذ الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، حين فازت البولندية بأول لقب كبير لها.

وبصرف النظر عن الفترة العصيبة عندما كانت النتيجة 5-3، حين اضطرت لإنقاذ أربع كرات لكسر الإرسال، خاضت شفيونتيك نهاية هادئة للمجموعة الأولى، وواصلت أداءها بشكل مثالي بكسر إرسال بودوروسكا في بداية المجموعة الثانية (1-0 ثم 2-0).

وبعد بضعة أشواط، عبّدت طريقها نحو الدور الثالث أكثر بتحقيق كسر مزدوج (4-1)، قبل أن تنهي المباراة في ساعة و11 دقيقة مترجمة فرصة المباراة الأولى.

وستلعب المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور المقبل السبت مع التشيكية ماري بوزكوفا الفائزة على البريطانية هارييت دارت 6-2 و6-2.

وقالت شفيونتيك، الحائزة على 6 ألقاب في بطولات الغراند سلام، عقب اللقاء: «أشعر هنا بإحساس أفضل من أي بطولة من بطولات غراند سلام هذا العام. أحاول فقط الاستمتاع بكل يوم وتحسين أدائي يوماً بعد يوم».

الكازاخية إيلينا ريباكينا تتأهل في «فلاشينغ ميدوز» (رويترز)

كما تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا والأميركية كوكو غوف والروسية ميرا أندرييفا المصنفات ثانية ورابعة وخامسة توالياً، بفوز الأولى على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6-2 و6-4، والثانية على الإسبانية باولا بادوسا 6-4 و7-6 (7-5)، والثالثة على الألمانية إيفا ليز 6-0 و6-2.

وفرضت الكازاخية سيطرتها على معظم مجريات المباراة بفضل ضرباتها القوية والعميقة وإرسالاتها القوية التي عانت اللاعبة الإسبانية المتخصصة في اللعب من الخط الخلفي في التعامل معها. كما تحركت ريباكينا بشكل جيد ولم تُظهر أي تأثر بإصابة في كعبها الأيسر كانت ألقت بظلال من الشك على حظوظها خلال الأسبوع الذي سبق البطولة.

وقالت ريباكينا: «أنا سعيدة جداً، سعيدة للغاية بوجودي هنا»، مضيفة أنها «فخورة جداً» بالمستوى القوي الذي قدمته خلال الدورين الأولين رغم عدم مثالية استعداداتها.

وقدمت ريباكينا، المتوجة بلقب «أستراليا المفتوحة» لعام 2026، مستويات جيدة في الدورات التحضيرية لـ«فلاشينغ ميدوز»، إذ بلغت النهائي في تورونتو وحققت انتصارات في الأسبوع التالي في سينسيناتي.

لكنها اضطرت إلى الانسحاب من الدورة الأخيرة في الدور ربع النهائي بسبب إصابة جعلت مشاركتها في البطولة محل شك.

وباتت بطلة «ويمبلدون» لعام 2022 بحاجة إلى ثلاثة انتصارات إضافية فقط لبلوغ نصف النهائي وضمان انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وكان أفضل إنجاز لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2025 عندما خرجت من الدور الرابع على يد ماركيتا فوندروشوفا.

وستخوض مباراتها المقبلة بروح الثأر أمام الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا التي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 1-6 و7-6 (7/4) و6-2.

وكانت ستارودوبتسيفا فجرت مفاجأة بإقصاء ريباكينا من الدور الثاني لـ«رولان غاروس» هذا العام.

في المقابل، ضربت غوف موعداً مع إسبانية أخرى هي كريستينا بوكسا، بعدما تجاوزت بادوسا في أقل بقليل من ساعتين.

وكانت النجمة الأميركية البالغة 22 عاماً والساعية إلى تكرار تتويجها باللقب عام 2023، خسرت خمساً من مواجهاتها الثماني السابقة أمام بادوسا.

أما أندرييفا، بطلة «رولان غاروس» هذا العام، فستلتقي التشيكية نيكولا بارتونكوفا التي تغلبت على الألمانية تاتيانا ماريا 6-7 (5-7) و6-2 و6-3.