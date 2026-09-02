إدانة أسينسيو مُدافع ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

أُدين راؤول أسينسيو، مُدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في جنوب جزيرة جران كناريا الإسبانية، قبل أسبوعين.

ذكرت صحيفة «أتلانتيكو هوي» الإسبانية، أنه جرى توقيف اللاعب من جانب الشرطة يوم 16 أغسطس (آب) الماضي، في نقطة تفتيش هناك أثناء قيادته سيارته، حيث بلغت نسبة الكحول في دمه ما يقارب أربعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت أنه جرت إدانته بارتكاب جريمة تتعلق بالسلامة المرورية، بسبب تجاوز نسبة 0.60 ملليغرام - لتر، لتتحول المخالفة الإدارية إلى جريمة.

وتابعت أن أسينسيو قَبِل بالحكم، وبعد 3 أيام جرى تغريمه أثناء محاكمة في سان بارتولومي دي تيراجانا، حيث جرى تغريمه مبلغ 14400يورو، وسحب رخصة قيادته لمدة 8 أشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي سوف يحاكَم فيه اللاعب في لاس بالماس، ابتداء من الغد ولمدة 3 أيام، إلى جانب 3 لاعبين سابقين في الفريق الأول هم: فران رويز وخوان رودريغيز وأندريس غارسيا، بتهمة إفشاء الأسرار وجرائم انتهاك الخصوصية، وتوزيع مواد إباحية للأطفال، حيث يطالب المدّعي العام بعقوبة السجن لعامين وستة شهور ويوم واحد مع غرامة مالية.

ورغم عدم مشاركة اللاعب في الأحداث أو في التسجيل، لكن جرى اتهامه بجريمة توزيع الصور، وأبدى الادعاء استعداده لإسقاط التهم عنه إذا اعتذر للضحايا أثناء المحاكمة.