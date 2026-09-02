الأوكراني مودريك من تشيلسي إلى جاره توتنهام على سبيل الإعارة

انتقل المهاجم الأوكراني ميخايلو مودريك، الذي انتهت مؤخراً عقوبة إيقافه بسبب التنشط، من تشيلسي الإنجليزي إلى جاره اللندني توتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن الناديان، ليل الثلاثاء. وسيسعى الجناح، البالغ 25 عاماً، إلى إعادة إحياء مسيرته تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي سبق أن أشرف عليه في شاختار دانييتسك.
وقال دي تزيربي، الذي تولّى تدريب توتنهام في مارس (آذار) الماضي، في بيان للنادي اللندني: «سأطالب ميشا (مودريك) بالكثير، ومِن واجبنا مساعدته على الوصول إلى أفضل نسخة من نفسه. وإذا نجحنا في ذلك، فيمكنه أن يصبح لاعباً مهماً جداً لنا».
وتابع: «أنا سعيد جداً باختياره القدوم إلى هنا، وأتطلع للعمل معه مجدداً».
وسمح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمودريك بالعودة إلى اللعب، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، بعد اتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، أدى إلى سحب اللاعب الأوكراني استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس».
وأُوقف مودريك 4 أعوام بعد سقوطه في اختبار منشطات عام 2024 كشف عن وجود نسبة منخفضة من مادة الميلدونيوم المحظورة، وشارك لبضع دقائق مع تشيلسي، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد في أغسطس (آب)، لكنه لم يخُض أي مباراة في الدوري الممتاز، هذا الموسم حتى الآن.
وانضم الدولي الأوكراني إلى تشيلسي قادماً من شاختار مقابل 62 مليون جنيه إسترليني (83 مليون دولار)، في يناير (كانون الثاني) 2023، وخاض آخر مباراة رسمية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.