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الرياضة رياضة عالمية

«كأس إيطاليا»: مونزا يطيح بتورينو

داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
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«كأس إيطاليا»: مونزا يطيح بتورينو

داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)
داني موتا سجل هدف الفوز لمونزا في مرمى تورينو (نادي مونزا)

ودّع فريق تورينو منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، من دور الـ32 بعد الخسارة أمام ضيفه مونزا صفر / 1.

وسجل داني موتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود الفريق الضيف للتأهل إلى دور الـ16.

وسيتقابل مونزا في ديسمبر (كانون الأول) المُقبل مع إيه سي ميلان في دور الـ16 من البطولة، بينما ينتهي مشوار تورينو مبكرا، علما بأنه أحد الأبطال التاريخيين للمسابقة برصيد 13 لقبا آخرها عام 1993.

وكان إنتر ميلان قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة، وهو اللقب العاشر للنادي تاريخيا.

وفي وقت سابق كان بارما قد ودع كأس إيطاليا أيضا من دور الـ32، بالخسارة أمام كريمونيزي صفر / 2.

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الرياضة رياضة عالمية

«كأس ألمانيا »: دورتموند يتأهل للدور الثاني بفوز عريض

لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
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«كأس ألمانيا »: دورتموند يتأهل للدور الثاني بفوز عريض

لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)
لاعبو بوروسيا دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بهامبورغ (رويترز)

تأهل بوروسيا دورتموند للدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوز كاسح على «اتش اي بي سي هامبورغ» أحد أندية الدرجة الخامسة بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء.

صمد الفريق المغمور 33 دقيقة حتى افتتح دورتموند النتيجة بهدف عكسي سجله يانيك فريدي لاعب هامبورغ بالخطأ في مرماه.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف دانيال سفينسون الهدف الثاني، قبل أن يضيف صامويل إيناسيو الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 41 و45+2.

واختتم فابيو سيلفا مهرجان الأهداف في الشوط الثاني في الدقيقة 59.

ويرفع هذا الفوز من معنويات بوروسيا دورتموند قبل أن يحل ضيفا على هوفنهايم يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

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الرياضة كرة القدم ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: كوبولي يحقق فوزاً ماراثونياً على كوميسانا

الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: كوبولي يحقق فوزاً ماراثونياً على كوميسانا

الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي يحيي الجماهير بعد الفوز على كوميسانا (رويترز)

انتفض الإيطالي فلافيو كوبولي من خسارة مجموعتين ليفوز بمباراته في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» الثلاثاء، متجنباً بذلك مفاجأة أخرى في منافسات الرجال.

وتغلب المصنف الخامس ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا بنتيجة 3 / 6، 2 / 6، 6 / 3، 6 / 4، 6 / 4، منهياً مباراته التي استمرت 4 ساعات و12 دقيقة، بعد فترة وجيزة من ظهور الشمس التي سمحت باستئناف اللعب على جميع الملاعب الخارجية بعد صباح ممطر.

الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا يحيي الجماهير أمام تصفيق الإيطالي فلافيو كوبولي (رويترز)

وحقق كوبولي أول عودة له في مسيرته الاحترافية بعد خسارة مجموعتين، ليتجنب الانضمام إلى المصنف الرابع نوفاك ديوكوفيتش والمصنف العاشر آرثر فيلس في قائمة الخاسرين الأوائل في منافسات الرجال، التي غاب عنها المصنف الأول يانيك سينر، مواطنه الإيطالي، بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

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«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا تبلغ الدور الثاني بسهولة

الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية عالمياً تتأهل في «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)
الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية عالمياً تتأهل في «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا تبلغ الدور الثاني بسهولة

الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية عالمياً تتأهل في «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)
الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية عالمياً تتأهل في «فلاشينغ ميدوز» (أ.ب)

تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب «فلاشينغ ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الأميركية الشابة ثيا فرودين (17 عاماً) 6-3 و6-2، الثلاثاء، في الدور الأول.

واستغلت ريباكينا فرصة الكسر الوحيدة التي سنحت لها في المجموعة الأولى عندما كانت متقدمة 3-2، وحسمتها 6-3.

وبدأت ريباكينا المجموعة الثانية بكسر إرسال جديد، قبل فرض سيطرتها حتى نهاية المباراة التي انتهت بعد أقل بقليل من ساعة وربع.

ولم تبدُ الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام وويمبلدون عام 2022، متأثرة بدنياً أمام فرودين المشاركة ببطاقة دعوة، رغم اضطرارها إلى الانسحاب من الدور ربع النهائي لدورة سينسيناتي الأميركية لفئة الألف نقطة مؤخراً بسبب آلام في قدمها اليسرى، علماً بأنها كانت تضع ضمادة كبيرة تمتد حتى ربلة ساقها اليسرى.

وستواجه ريباكينا الفائزة بين التشيكية داريا فيدمانوفا (75 عالمياً) والإسبانية جيسيكا بوساس (105 عالمياً) من أجل بلوغ الدور الثالث.

ولحقت ريباكينا بكل من المصنفة الأولى عالمياً وحاملة اللقب في النسختين الماضيتين البيلاروسية أرينا سابالينكا، والأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة، والبولندية إيغا شفيونتيك الثامنة.

وفي حال بلغت نصف النهائي في نيويورك، ستعتلي ريباكينا صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وهي في سن السابعة والعشرين.

الكازاخية إيلينا ريباكينا تصافح منافستها الأميركية الشابة ثيا فرودين (أ.ب)

وبلغت الدور ذاته الأميركية ماديسون كيز الثانية والعشرين بتغلبها على الروسية ألينا كورنييفا 7-5 و6-4.

وشهدت المباراة كسر الإرسال 10 مرات، وأهدرت كيز نقطة لحسمها عندما كانت ترسل للفوز عند 5-3 في المجموعة الثانية قبل خسارة إرسالها.

إلا أنها حسمت المواجهة في الشوط التالي بعدما عادت من تأخر 15-40، مستفيدة من ضربة أمامية أخطأتها كورنييفا إلى خارج الملعب.

وقالت كيز: «من الصعب دائماً مواجهة لاعبة شابة صاعدة تلعب بثقة وتجرؤ على تسديد ضرباتها».

وأضافت الأميركية التي ودعت البطولة من الدور الأول العام الماضي: «كما أن خوض الدور الأول في إحدى البطولات الكبرى يكون دائماً صعباً للغاية».

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