«كأس إيطاليا»: مونزا يطيح بتورينو

ودّع فريق تورينو منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، من دور الـ32 بعد الخسارة أمام ضيفه مونزا صفر / 1.

وسجل داني موتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود الفريق الضيف للتأهل إلى دور الـ16.

وسيتقابل مونزا في ديسمبر (كانون الأول) المُقبل مع إيه سي ميلان في دور الـ16 من البطولة، بينما ينتهي مشوار تورينو مبكرا، علما بأنه أحد الأبطال التاريخيين للمسابقة برصيد 13 لقبا آخرها عام 1993.

وكان إنتر ميلان قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة، وهو اللقب العاشر للنادي تاريخيا.

وفي وقت سابق كان بارما قد ودع كأس إيطاليا أيضا من دور الـ32، بالخسارة أمام كريمونيزي صفر / 2.