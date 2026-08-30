عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:38 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«البوندسليغا»: شالكه يستهل عودته للأضواء بالسقوط أمام أوغسبورغ

حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
TT
TT

«البوندسليغا»: شالكه يستهل عودته للأضواء بالسقوط أمام أوغسبورغ

حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)
حسرة لاعبي شالكه بعد السقوط أمام أوغسبورغ (إ.ب.أ)

استهل فريق شالكه العائد للدوري الألماني لكرة القدم، مشواره في الموسم الحالي من البوندسليغا بالخسارة خارج ملعبه صفر - 3 أمام مضيّفه أوغسبورغ الأحد في الجولة الأولى.

وبعد غياب 3 سنوات عن الدوري الممتاز، بدأ شالكه مشواره بصورة محبطة، بعدما خسر أمام أوغسبورغ بثلاثية، بدأت عن طريق النمساوي ميتشايل غريغوريتش في الدقيقة 18، وأنطون كيد في الدقيقة 79، والبرتغالي رودريغو ريبيرو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد رون شالينبرغ من صفوف شالكه عند الدقيقة 62، ليكمل الفريق الضيف ما يقرب من نصف ساعة بنقص عددي.

وحصد أوغسبورغ أول 3 نقاط تضعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ المتصدر وفرايبورغ الوصيف، أما شالكه فيحتل المركز السابع عشر بلا نقاط.

الأكثر قراءة

 
 
الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
TT
TT

«البريميرليغ»: هاتريك برونو فرنانديز يقود مان يونايتد لفوز كاسح

برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)
برونو فرنانديز يحتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله هاتريك في مرمى إيبسويتش (أ.ب)

سجل النجم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ثلاثية «هاتريك» ليمنح فريقه أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار كاسح على ضيفه إبسويتش تاون الصاعد حديثاً بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة الثانية، الأحد.

لم يستغل الضيوف تقدمهم بهدف ليف ديفيز في الدقيقة 29، ليمطر «يونايتد» مرمى منافسه بخماسية، ليتجاوز صدمة الخسارة أمام هال سيتي في الجولة الأولى.

وأدرك يونايتد التعادل بهدف برونو فرنانديز في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بكفة متساوية بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر بهدف عكسي سجله جاكوب غريفز لاعب إبسويتش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وأضاف «برونو» الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 61 و68، ليكمل الهاتريك.

واختتم الكاميروني بريان مبيومو مهرجان أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 82، قبل أن يقلص إبسويتش الفارق بهدف ثان سجله تشوبا أكبوم في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط، وترتفع معنويات مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني مايكل كاريك قبل اختبار صعب خارج الأرض أمام إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أما إبسويتش تاون الذي استهل موسمه بالفوز 2 - 1 على سندرلاند، سيكون على موعد مع اختبار صعب آخر عندما يستقبل ليفربول في افتتاح منافسات الجولة الثالثة، يوم الجمعة المقبل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الرباط الصليبي يضرب لاعب دورتموند الجديد كونستانتيلياس

لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
TT
TT

الرباط الصليبي يضرب لاعب دورتموند الجديد كونستانتيلياس

لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)
لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس خرج مصاباً بمواجهة هامبورغ (أ.ب)

أعلن النادي الألماني أن لاعب الوسط اليوناني يانيس كونستانتيلياس، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال أول مباراة له بالدوري الألماني السبت، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وسجل كونستانتيلياس هدفاً في فوز دورتموند على هامبورغ بنتيجة 2 - صفر في افتتاح الموسم، وقدم أداءً رائعاً بتمريراته المتقنة إلى سيرهو جيراسي وزميله اليوناني الجديد كونستانتينوس كاريتساس.

لكنه تعرض لإصابة بالغة في الشوط الثاني وسقط على أرض الملعب وهو يمسك بركبته.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقع «إكس» الأحد، بعد تأكيد التشخيص عقب الفحوصات: «عائلة دورتموند بأكملها تدعمك يا يانيس. ستعود أقوى».

وتُعدّ إصابته ضربة قوية لوصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي، بعد مشاركته في مباراتين فقط بكأس ألمانيا ومباراة افتتاح الدوري منذ انتقاله من باوك.

ولم يتبقَّ أمام دورتموند سوى يوم واحد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع بديل للاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: رباعية مثالية لريال مدريد في مرمى مالاغا

البديل أردا غولر يتلقى تهنئة زميله فينيسيوس بعد إحرازه رابع أهداف الريال (رويترز)
البديل أردا غولر يتلقى تهنئة زميله فينيسيوس بعد إحرازه رابع أهداف الريال (رويترز)
TT
TT

«لا ليغا»: رباعية مثالية لريال مدريد في مرمى مالاغا

البديل أردا غولر يتلقى تهنئة زميله فينيسيوس بعد إحرازه رابع أهداف الريال (رويترز)
البديل أردا غولر يتلقى تهنئة زميله فينيسيوس بعد إحرازه رابع أهداف الريال (رويترز)

واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 4-صفر، الأحد، على ضيفه مالاغا الصاعد حديثاً للدرجة الأولى؛ إذ تقدم بثلاثة أهداف في غضون 30 دقيقة قبل إضافة هدف رابع متأخر.

وافتتح جود بلينغهام التسجيل في الدقيقة 19 عندما تسلم الكرة وتجاوز ثلاثة مدافعين ثم سددها منخفضة أسفل حارس المرمى ألفونسو هيريرو.

واستقبلت شباك هيريرو هدفاً عكسياً منه بعدها بسبع دقائق إثر تداخل مع زميل له خلال محاولته إبعاد ضربة رأس من بلينغهام، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدفاً من تسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سدد بلينغهام كرة ارتدت من القائم، قبل أن يسجل التركي البديل أردا غولر الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة ساحرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتصدر فريق المدرب جوزيه مورينيو الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متقدماً بنقطتين على أتلتيكو مدريد وألافيس، بينما يمتلك برشلونة صاحب المركز الرابع ست نقاط حصدها خلال مباراتين، قبل مواجهته مع رايو فاييكانو، الاثنين.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا