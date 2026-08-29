لينارت كارل يستعد العودة لبايرن بعد غياب طويل

أعرب لينارت كارل، لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، عن سعادته البالغة بالعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك بعدما شارك لعدة دقائق خلال الفوز الكبير لفريقه على شتوتغارت 5 - 1 في افتتاح الدوري الألماني مساء الجمعة.

وقال كارل، البالغ من العمر 18 عاماً، عقب المباراة التي جرت على ملعب «أليانز أرينا»: «أنا سعيد للغاية بالعودة».

وتعرض كارل لإصابة في الفخذ قبل أيام قليلة من كأس العالم، خلال تدريبات المنتخب الألماني في شيكاغو، ليغيب عن أول مشاركة له في البطولة، في انتكاسة قاسية لمسيرته الاحترافية التي لا تزال في بدايتها.

وقال اللاعب الشاب: «كانت رحلة شاقة للغاية. في البداية كانت المشكلة ذهنية أكثر، ثم أصبحت بدنية بشكل أكبر. لكن الفريق ساندني كثيراً، كما قدم الجهاز الفني لي مساعدة كبيرة خلال تلك الأوقات الصعبة».

ولم يتواصل كارل حتى الآن مع يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، لكنه يتطلع إلى العودة إلى صفوف المنتخب في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يعلن كلوب في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل قائمته الأولى للمنتخب الألماني، استعداداً لخوض أول أربع مباريات له في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخبات هولندا وصربيا واليونان.