أولي هونيس يحصل على جائزة الأساطير من مجلة «سبورت بيلد»

يستعد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الألماني السابق، للحصول على جائزة «الأساطير» من مجلة «سبورت بيلد»، يوم الاثنين المقبل، حسبما أعلنت مجموعة «بيلد» للنشر الجمعة.

ويتسلم هونيس الجائزة خلال النسخة الرابعة والعشرين من حفل جوائز مجلة «سبورت بيلد»، المقرر إقامته في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا.

وقال هينينغ فاينت، رئيس تحرير «سبورت بيلد»، الجمعة: «لطالما امتلك أولي هونيس القدرة الاستثنائية على قيادة بايرن إلى المكان الذي كان يتصوره دائماً، في قمة الدوري الألماني وأوروبا. لولاه، لما كان النادي موجوداً بالشكل الذي تطور إليه على مدار العقود والذي نراه عليه اليوم».

وأضاف: «ينضم هونيس بذلك إلى قائمة الشخصيات العظيمة في تاريخ النادي، مثل فرانز بيكنباور وجيرد مولر. إنه أسطورة في بايرن وفي كرة القدم الألمانية».

وتمنح مجلة «سبورت بيلد» جوائزها السنوية منذ عام 2003 لتكريم الشخصيات والفرق واللحظات الرياضية التي تركت بصمة خلال العام، ومن المتوقع أن يحضر نحو 700 ضيف حفل هذا العام.

ومن بين الحضور المنتظرين رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر، ولاعبا كرة القدم السابقان حسن صالح حميديتش ورومان فايدنفيلر، إلى جانب بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وبالإضافة إلى جائزة «الأساطير»، سيتم تقديم ثماني جوائز أخرى خلال الحفل، لتكريم المتميزين في فئات نجم كرة القدم للعام والجائزة الأولمبية ونجم العام وجائزة بطل العالم وإنجاز العام والجائزة التلفزيونية وجائزة الأعمال الخيرية للأطفال فضلاً عن الجائزة الخاصة برئيس التحرير.