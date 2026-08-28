الحارس الأرجنتيني مارتينيز إلى تشيلسي

توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع نادي أستون فيلا للتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني الدولي إيميليانو مارتينيز مقابل سبعة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني (عشرة ملايين و200 ألف دولار).

وحسب «وكالة الأنباء البريطانية»، من المقرر أن ينتقل مارتينيز، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى تشيلسي بعقد لمدة عامين، بعد ستة أعوام قضاها مع أستون فيلا.

وتواصل ممثلو مارتينيز مع تشيلسي الأربعاء إلى بحث إمكانية إتمام الصفقة، قبل أن تتسارع المفاوضات بشكل كبير ليتم التوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع أن يصبح مارتينيز الحارس الأساسي لتشيلسي.

وتعاقد أستون فيلا مع حارس المرمى الياباني الدولي زيون سوزوكي، وبالتالي أصبح مارتينيز خارج الحسابات مما عجل بانتقاله إلى تشيلسي بعد فشل صفقة انتقاله المحتملة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وسعى تشيلسي إلى التعاقد مع حارس جديد بعد الأداء الضعيف للحارس روبرت سانشيز خلال الفوز على فولهام 3-2 الاثنين الماضي حيث تسبب بشكل واضح في الهدف الذي سجله جوش كينغ.

وكان تشيلسي يأمل في أن يصبح الحارس البلجيكي الشاب مايك بيندرز، البالغ من العمر 19 عاماً، الحارس الأساسي للفريق في المستقبل القريب بعدما أمضى الموسم الماضي معاراً إلى ستراسبورغ الفرنسي وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام لوتون في كأس الرابطة الخميس، لكن التعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى المستوى الدولي يمثل مزايا واضحة لتشيلسي، الذي يسعى للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، وهو ما دفع النادي إلى التحرك لضم مارتينيز.