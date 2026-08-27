أموريم يؤكد غياب لياو عن مباراة ميلان ضد فينيسيا

أكد البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان أن مواطنه رافائيل لياو مهاجم الفريق لن يكون ضمن التشكيلة لمباراتهم القادمة في الدوري الإيطالي ضد فينيسيا.

وعقد مدرب ميلان مؤتمره الصحافي التقديمي للمباراة اليوم الخميس، استعداداً لمباراة السبت على أرضه ضد فينيسيا، والتي ستكون أول مباراة لأموريم على ملعب سان سيرو.

وتطرق أموريم إلى عدد من المواضيع خلال حديثه مع الصحافة، بما في ذلك الوضع الحالي المحيط بلياو.

وقال أموريم إنه لا يرغب في الحديث عن حالات فردية، لكنه وعد بأنه في مؤتمره الصحافي القادم، بعد إغلاق فترة الانتقالات، سيكون مستعداً للتحدث مع الصحافيين بقدر ما يرغبون حول صفقات النادي واستراتيجيته في سوق الانتقالات.

وأضاف في تصريحاته التي نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «من الصعب الحديث عن حالات فردية، وأعدكم، في المؤتمر الصحافي القادم، يمكنكم طرح أي سؤال لديكم حول سوق الانتقالات، وسأشرح كل شيء».

رافائيل لياو (إ.ب.أ)

لكنه علق على وضع لياو، مؤكداً أنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق أمام فينيسيا لأنه لم يتدرب مع الفريق الأول إلا مرة واحدة.

وتابع: «بخصوص اللاعبين المشاركين في المباراة (ضد فينيسيا)، ستتلقون قائمة الفريق. خاض لياو حصة تدريبية واحدة معنا، لكنه لا يزال غير جاهز تماماً مقارنة بالآخرين، ولن يشارك في المباراة. سأختار الأفضل».

وقال: «علينا الانتظار خمسة أيام فقط، وبعد انتهاء فترة الانتقالات، سنتمكن من مناقشة كل شيء لأننا سنكون قد قدمنا تفسيراً. لن يكون لدينا ما نخفيه. لكن دعونا ننتظر حتى نهاية فترة الانتقالات».