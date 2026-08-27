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الرياضة رياضة عالمية

أموريم يؤكد غياب لياو عن مباراة ميلان ضد فينيسيا

روبن أموريم (د.ب.أ)
روبن أموريم (د.ب.أ)
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أموريم يؤكد غياب لياو عن مباراة ميلان ضد فينيسيا

روبن أموريم (د.ب.أ)
روبن أموريم (د.ب.أ)

أكد البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان أن مواطنه رافائيل لياو مهاجم الفريق لن يكون ضمن التشكيلة لمباراتهم القادمة في الدوري الإيطالي ضد فينيسيا.

وعقد مدرب ميلان مؤتمره الصحافي التقديمي للمباراة اليوم الخميس، استعداداً لمباراة السبت على أرضه ضد فينيسيا، والتي ستكون أول مباراة لأموريم على ملعب سان سيرو.

وتطرق أموريم إلى عدد من المواضيع خلال حديثه مع الصحافة، بما في ذلك الوضع الحالي المحيط بلياو.

وقال أموريم إنه لا يرغب في الحديث عن حالات فردية، لكنه وعد بأنه في مؤتمره الصحافي القادم، بعد إغلاق فترة الانتقالات، سيكون مستعداً للتحدث مع الصحافيين بقدر ما يرغبون حول صفقات النادي واستراتيجيته في سوق الانتقالات.

وأضاف في تصريحاته التي نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «من الصعب الحديث عن حالات فردية، وأعدكم، في المؤتمر الصحافي القادم، يمكنكم طرح أي سؤال لديكم حول سوق الانتقالات، وسأشرح كل شيء».

رافائيل لياو (إ.ب.أ)

لكنه علق على وضع لياو، مؤكداً أنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق أمام فينيسيا لأنه لم يتدرب مع الفريق الأول إلا مرة واحدة.

وتابع: «بخصوص اللاعبين المشاركين في المباراة (ضد فينيسيا)، ستتلقون قائمة الفريق. خاض لياو حصة تدريبية واحدة معنا، لكنه لا يزال غير جاهز تماماً مقارنة بالآخرين، ولن يشارك في المباراة. سأختار الأفضل».

وقال: «علينا الانتظار خمسة أيام فقط، وبعد انتهاء فترة الانتقالات، سنتمكن من مناقشة كل شيء لأننا سنكون قد قدمنا تفسيراً. لن يكون لدينا ما نخفيه. لكن دعونا ننتظر حتى نهاية فترة الانتقالات».

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الرياضة رياضة عالمية

توتنهام يضم عمر مرموش من مانشستر سيتي مع إلزامية الشراء

عمر مرموش (أ.ب)
عمر مرموش (أ.ب)
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توتنهام يضم عمر مرموش من مانشستر سيتي مع إلزامية الشراء

عمر مرموش (أ.ب)
عمر مرموش (أ.ب)

أعلن توتنهام تعاقده مع المهاجم المصري عمر مرموش قادماً من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إلزامية تحويل الصفقة إلى انتقال دائم مقابل 60 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل.

وسينضم الدولي المصري، البالغ من العمر 27 عاماً، إلى زميله السابق في مانشستر سيتي سافينيو، الذي انتقل إلى توتنهام، الثلاثاء، مقابل 70 مليون يورو، أي نحو 75 مليون جنيه إسترليني بوصفها قيمة أولية للصفقة.

وقال مرموش عقب انتقاله: «توتنهام هوتسبير أحد أكبر الأندية في إنجلترا، إن لم يكن في العالم، والمشروع كان جذاباً للغاية بالنسبة لي».

وأضاف: «تحدثت مع المدرب روبرتو دي زيربي، وأعجبني كثيراً ما قاله، وأنا متأكد من أن شغفنا بكرة القدم سيتوافق بصورة رائعة».

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادماً من آينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني في يناير (كانون الثاني) 2025، وسجّل منذ ذلك الحين 16 هدفاً خلال 62 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات.

وبعد بداية قوية لمسيرته مع مانشستر سيتي، شارك مرموش بديلاً في 13 من أصل 21 مباراة خاضها في الدوري الموسم الماضي، في ظل اعتماد الفريق على النرويجي إرلينغ هالاند، بوصفه المهاجم الأساسي في مركز رأس الحربة.

وشارك الدولي المصري بديلاً في الشوط الثاني خلال خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال 0-3 في الدرع الخيرية، فيما بقي على مقاعد البدلاء من دون مشاركة خلال الفوز 2-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي، الأحد الماضي.

ورفع توتنهام إنفاقه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى أكثر من 312 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد النادي اللندني مع ماتيوس فرنانديز من وست هام، وساندرو تونالي من نيوكاسل، ويان بول فان هيكه من برايتون، فيما انضم المدافعان ماركوس سينيسي وآندي روبرتسون والحارس مارتن دوبرافكا في صفقات انتقال حر.

وقال دي زيربي عن مرموش: «عمر هو بالضبط نوعية اللاعبين الذين نريدهم في هذا النادي؛ طموح، ومتعطش للنجاح ومصمم على صناعة الفارق».

وأضاف: «يمتلك جودة هجومية مذهلة، وما يعجبني فيه أيضاً رغبته في التطور والفوز».

وتابع مدرب توتنهام: «يمنحنا السرعة والذكاء والخطورة الحقيقية أمام المرمى، وأعتقد أنه قادر على الارتقاء بأدائنا الهجومي إلى مستوى آخر».

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الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي كرة القدم الرياضة بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ياماها يصعّد جيفارا إلى الفئة الأولى... ويضم رازغاتلي أوغلو

ياماها يصعّد جيفارا للفئة الأولى (رويترز)
ياماها يصعّد جيفارا للفئة الأولى (رويترز)
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ياماها يصعّد جيفارا إلى الفئة الأولى... ويضم رازغاتلي أوغلو

ياماها يصعّد جيفارا للفئة الأولى (رويترز)
ياماها يصعّد جيفارا للفئة الأولى (رويترز)

أعلن براماك ياماها، اليوم (الخميس)، تصعيد الإسباني إيزان جيفارا إلى الفئة الأولى ببطولة العالم للدراجات النارية في الموسم المقبل ليحل محل الأسترالي جاك ميلر. وتأكد رحيل ميلر بالفعل.

وفاز جيفارا (22 عاماً) بالفئة الثالثة من البطولة في 2022، ويحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب العام للفئة الثانية.

وتدخل الفئة الأولى من البطولة عصراً تقنياً جديداً العام المقبل باستخدام دراجات سعة 850 سنتيمتراً مكعب.

وقال باولو بافيسيو، المدير الإداري لياماها، «بالإضافة إلى موهبته وسرعته اللتين لا شك فيهما، فقد نضج بشكل كبير بوصفه متسابقاً ومحترفاً. أكدت أخلاقياته في العمل وتصميمه وثباته وقدرته على التَّحسُّن المستمر أنه جاهز للخطوة التالية».

وأضاف: «تطوير الجيل القادم من المتسابقين أمر ضروري لمستقبل رياضتنا، وإيزان يمثل بالضبط النوع من المواهب الذي نريد الاستثمار فيه».

كما أبرم الفريق عقداً مع التركي توبراك رازغاتلي أوغلو للموسم 2027.

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الرياضة سباق للدراجات
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«يويفا» يستعد لتقديم شكوى جنائية ضد إنفانتينو بسبب مشروع بيع حصص في كأس العالم

إنفانتينو وتسيفرين في لقاء سابق (أ.ف.ب)
إنفانتينو وتسيفرين في لقاء سابق (أ.ف.ب)
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«يويفا» يستعد لتقديم شكوى جنائية ضد إنفانتينو بسبب مشروع بيع حصص في كأس العالم

إنفانتينو وتسيفرين في لقاء سابق (أ.ف.ب)
إنفانتينو وتسيفرين في لقاء سابق (أ.ف.ب)

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقديم شكوى بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» ضد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية خطته لبيع حصص في كأس العالم.

وذكرت صحيفة «التليغراف» البريطانية أن «يويفا» تقدم، الخميس، بطلبات إلى ثلاث محاكم في الولايات المتحدة، سعياً للحصول على أوامر قضائية تُلزم إنفانتينو والمتعاونين معه بالكشف عن جميع المواد والوثائق المتعلقة بالمشروع الذي لم يكتمل.

وجاءت التحركات القضائية بعد ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع من كشف «التليغراف» أن «يويفا» هدد إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بسبب خطته السرية لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، كما حذره من إتلاف أي مواد أو وثائق مرتبطة بالمشروع.

وكشفت إحدى المذكرات القضائية، التي اطلعت عليها الصحيفة، أن «يويفا» وأطرافاً أخرى معنية تستعد لتقديم شكاوى جنائية في سويسرا ضد إنفانتينو، وربما ضد مسؤولين ومستشارين آخرين في «فيفا»، بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» بموجب المادة 158 من القانون الجنائي السويسري، إلى جانب أي اتهامات إضافية أو بديلة قد تدعمها الوقائع والأدلة التي يتم جمعها.

وبحسب المذكرة، ترتبط الاتهامات المحتملة بما وصفته بـ«الهيكلة السرية والتقييم والتمويل والتسويق» للصفقة، التي تقول إن أضراراً مباشرة وملموسة نتجت عنها على سمعة «فيفا» وسلطته في مجال الحوكمة وعلاقاته التجارية، بما أضر بالاتحاد الدولي واتحاداته الأعضاء الـ211، ومن بينها الاتحادات الـ55 الأعضاء في «يويفا».

كما يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الحصول على أوامر قضائية تتعلق بشركة «ثرايف كابيتال مانجمنت» التابعة لجوشوا كوشنر، وبنك «جي بي مورغان»، وغريغ مافي، الذين أعلن «فيفا» الشهر الماضي مشاركتهم في مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وكان المشروع يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في أصول وعمليات تجارية مرتبطة ببطولات «فيفا»، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن المضي فيه وسط معارضة واسعة وتحركات من «يويفا» ضد الخطة.

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