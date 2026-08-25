«البوندسليغا»: 61 % من المدربين يتوقعون تتويج بايرن

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية أن غالبية مدربي أندية الدرجة الأولى الألمانية، 11 من أصل 18، بنسبة61 في المائة، يتفقون على أن بايرن ميونيخ هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الألماني الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

كانت إجابة رالف كيترمان، مدرب بادربورن الصاعد حديثاً، بأن شتوتغارت سيكون البطل الجديد، وهو الوحيد الذي خالف رأي بقية زملائه عند سؤاله عن بطل الدوري الألماني المستقبلي.

أما المدربون الستة الآخرون الذين لم يراهنوا على فوز بايرن، فقد تجنبوا التعليق على الموضوع أو رفضوا تقديم أي توقعات.

وصرح كريستيان إيلزر، مدرب هوفنهايم: «لا يزال بايرن يمتلك أفضل المواهب الفردية، وأكبر تشكيلة، وسيفوز بمعظم مبارياته خلال الجولات الـ 34». وأضاف: «سيكون التنافس شديداً بين ليفركوزن ودورتموند، لكن في رأيي، سيتوج بايرن ميونيخ باللقب مجدداً».

وأيد يوليان شوستر، مدرب فرايبورغ، هذه الآراء، مشيداً أيضاً بعمل مدرب حامل لقب الدوري. وقال: «طالما بقي فينسن كومباني مدرباً لبايرن ميونيخ، فمن المرجح أن يتوج بايرن باللقب».

وأشار يوجين بولانسكي، مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ، إلى بايرن ميونيخ باعتباره المنافس الأبرز على اللقب، لكنه أضاف: «إذا سمحتم لي بتقديم توقع إضافي، فسأقول شتوتغارت».

وعلى عكس شتوتغارت، لم يُرشح أي مدرب بوروسيا دورتموند أو لايبزيغ كمرشحين للفوز، رغم احتلالهما المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الموسم الماضي.

وفي حالة دورتموند، الذي رحل عنه كريم أديمي، ويوليان براندت، ونيكلاس زوله، وغيرهم، سيعتمد تطور الفريق بشكل كبير على تأقلم اللاعبين الجدد.

وفي مباراة السبت التي خسرها دورتموند أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 2 في كأس السوبر التي أقيمت على أرضه، تمكن جمهور الفريق من رؤية لمحة من جودة اثنين من اللاعبين الجدد، وهما كونستانتينوس كاريتساس ويانيس كونستانتيلياس، وكلاهما يوناني.

أما لايبزيع فلن يقتصر الأمر على رحيل مهاجمه يان ديوماندي إلى ريال مدريد، بل سيبدأ الموسم أيضاً بمدرب جديد خارج الخطوط، وهو الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، وهو أيضاً لاعب سابق في بايرن ميونيخ.

وكتب لوثار ماتيوس في عموده على موقع «سكاي»: «في العام الماضي، قلت إن بايرن سيتوج بطلاً بفارق 15 نقطة على الأقل. وفي النهاية، كان الفارق 16 نقطة. هذا الموسم أيضاً، سينهي الفريق البافاري الموسم بفارق عشر نقاط على الأقل عن منافسيه».