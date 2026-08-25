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«البوندسليغا»: 61 % من المدربين يتوقعون تتويج بايرن

بايرن ميونيخ استهل موسمه بلقب السوبر الألمانية (رويترز)
بايرن ميونيخ استهل موسمه بلقب السوبر الألمانية (رويترز)
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«البوندسليغا»: 61 % من المدربين يتوقعون تتويج بايرن

بايرن ميونيخ استهل موسمه بلقب السوبر الألمانية (رويترز)
بايرن ميونيخ استهل موسمه بلقب السوبر الألمانية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية أن غالبية مدربي أندية الدرجة الأولى الألمانية، 11 من أصل 18، بنسبة61 في المائة، يتفقون على أن بايرن ميونيخ هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الألماني الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

كانت إجابة رالف كيترمان، مدرب بادربورن الصاعد حديثاً، بأن شتوتغارت سيكون البطل الجديد، وهو الوحيد الذي خالف رأي بقية زملائه عند سؤاله عن بطل الدوري الألماني المستقبلي.

أما المدربون الستة الآخرون الذين لم يراهنوا على فوز بايرن، فقد تجنبوا التعليق على الموضوع أو رفضوا تقديم أي توقعات.

وصرح كريستيان إيلزر، مدرب هوفنهايم: «لا يزال بايرن يمتلك أفضل المواهب الفردية، وأكبر تشكيلة، وسيفوز بمعظم مبارياته خلال الجولات الـ 34». وأضاف: «سيكون التنافس شديداً بين ليفركوزن ودورتموند، لكن في رأيي، سيتوج بايرن ميونيخ باللقب مجدداً».

وأيد يوليان شوستر، مدرب فرايبورغ، هذه الآراء، مشيداً أيضاً بعمل مدرب حامل لقب الدوري. وقال: «طالما بقي فينسن كومباني مدرباً لبايرن ميونيخ، فمن المرجح أن يتوج بايرن باللقب».

وأشار يوجين بولانسكي، مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ، إلى بايرن ميونيخ باعتباره المنافس الأبرز على اللقب، لكنه أضاف: «إذا سمحتم لي بتقديم توقع إضافي، فسأقول شتوتغارت».

وعلى عكس شتوتغارت، لم يُرشح أي مدرب بوروسيا دورتموند أو لايبزيغ كمرشحين للفوز، رغم احتلالهما المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الموسم الماضي.

وفي حالة دورتموند، الذي رحل عنه كريم أديمي، ويوليان براندت، ونيكلاس زوله، وغيرهم، سيعتمد تطور الفريق بشكل كبير على تأقلم اللاعبين الجدد.

وفي مباراة السبت التي خسرها دورتموند أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1 - 2 في كأس السوبر التي أقيمت على أرضه، تمكن جمهور الفريق من رؤية لمحة من جودة اثنين من اللاعبين الجدد، وهما كونستانتينوس كاريتساس ويانيس كونستانتيلياس، وكلاهما يوناني.

أما لايبزيع فلن يقتصر الأمر على رحيل مهاجمه يان ديوماندي إلى ريال مدريد، بل سيبدأ الموسم أيضاً بمدرب جديد خارج الخطوط، وهو الأرجنتيني مارتن ديميكيليس، وهو أيضاً لاعب سابق في بايرن ميونيخ.

وكتب لوثار ماتيوس في عموده على موقع «سكاي»: «في العام الماضي، قلت إن بايرن سيتوج بطلاً بفارق 15 نقطة على الأقل. وفي النهاية، كان الفارق 16 نقطة. هذا الموسم أيضاً، سينهي الفريق البافاري الموسم بفارق عشر نقاط على الأقل عن منافسيه».

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«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني
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«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

«لا ليغا»: البديل بابلو غارسيا يهدي بيتيس الفوز الثاني

عاد ريال بيتيس من ملعب فالنسيا بفوزه الثاني في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء بنتيجة 1-0 الثلاثاء في المرحلة الثانية.

ويدين بيتيس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وسيشارك بالتالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بصحبة برشلونة وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد، بالنقاط الثلاث إلى البديل الشاب بابلو غارسيا (20 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 83 بتمريرة من فران غارسيا إثر هجمة مرتدة.

ولحق بيتيس بجاره الأندلسي إشبيلية إلى الصدارة بست نقاط، بانتظار مباراتي برشلونة حامل اللقب (3 نقاط) مع أتلتيك بلباو الخميس، وريال مدريد (3 نقاط) مع ريال سوسييداد الأربعاء.

في المقابل، مني فالنسيا بهزيمة أولى مقابل تعادل في المرحلة الافتتاحية.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دوري أبطال أوروبا»: بودو غليمت يتأهل لمرحلة الدوري للعام الثاني توالياَ

فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)
فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)
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«دوري أبطال أوروبا»: بودو غليمت يتأهل لمرحلة الدوري للعام الثاني توالياَ

فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)
فريدريك بيوركان يحتفل بأول أهداف بودو غليمت ضد نيميخن (إ.ب.أ)

تأهل بودو غليمت النرويجي لمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا بعدما فاز ذهابا وإيابا على نيميخن الهولندي ضمن تصفيات الأدوار التمهيدية.

فاز الفريق النرويجي على أرضه بنتيجة 3 / صفر مساء الثلاثاء.

تلقى الفريق الهولندي، الذي خسر ذهابا على ملعبه بنتيجة 1 / 3 ، صدمة بطرد لاعبه غونزالو أليخاندرو بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

وأنهى بودو غليمت الشوط الأول متقدما بثنائية في الوقت بدل الضائع، حيث تقدم بهدف فريدريك بيوركان في الدقيقة 45+2، وأضاف سوندري أوكلاند الهدف الثاني في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني، سجل ديفيرون فونفيل لاعب نيميخن هدفا ذاتيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73، ليؤكد الفريق النرويجي تفوقه ذهابا وإيابا.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة المرحلة المقبلة في موناكو، بحيث سيلعب كل فريق 8 مباريات في الفترة من 8 سبتمبر (أيلول) إلى 27 يناير (كانون الثاني).

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«كأس كاراباو»: ليدز يجدد فوزه على فورست ويتأهل

جيمس جاستن يحتفل بثاني أهداف ليدز في فورست (رويترز)
جيمس جاستن يحتفل بثاني أهداف ليدز في فورست (رويترز)
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«كأس كاراباو»: ليدز يجدد فوزه على فورست ويتأهل

جيمس جاستن يحتفل بثاني أهداف ليدز في فورست (رويترز)
جيمس جاستن يحتفل بثاني أهداف ليدز في فورست (رويترز)

حقق فريق ليدز يونايتد فوزه الثاني على نوتنغهام فورست في غضون ثلاثة أيام، ليحجز مقعده في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية «كأس كاراباو».

حصد فريق المدرب دانيال فاركي النقاط الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، وحقق فوزا بنتيجة 2 / صفر في كأس الرابطة بفضل هدفي دان جيمس وجيمس جاستن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبعد غياب الفوز على ملعب سيتي غراوند منذ عام 1972 قبل نهاية الأسبوع، حقق ليدز الآن انتصارين هناك في غضون 72 ساعة، ليقدم النادي بداية موفقة للموسم الجديد.

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