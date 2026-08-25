مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني باليبا

أكمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة التعاقد مع كارلوس باليبا لاعب وسط برايتون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار).
ركز مانشستر يونايتد بقيادة مدربه مايكل كاريك على تعزيز خط الوسط استعداداً للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في الموسم الماضي.
وتغير قوام مانشستر يونايتد هذا الصيف برحيل كاسيميرو، وإصابة مانويل أوغارتي بإصابة خطيرة في الركبة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت انضمام أندريه سانتوس ويوري تيليمانس من تشيلسي وأستون فيلا على التوالي.
وأوردت «وكالة الأنباء البريطانية» أن باليبا أصبح ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز يعزز صفوف «يونايتد»، ووقع عقداً مدته 5 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم سادس، وذلك بعد الاتفاق مع برايتون على ضمه مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني حوافز مالية.
وقال الكاميروني الدولي: «الانضمام لهذا النادي أحد أحلامي، فاللعب في أولد ترافورد له مذاق خاص، وأتشرف باللعب لمانشستر يونايتد».
أضاف باليبا: «أتطلع للعمل مع كاريك، ورؤيته تجعله المدرب الأمثل للارتقاء بأدائي».
واصل: «طموح الجميع في النادي واضح تماماً، والمستقبل واعد، ولدي رغبة قوية في المساهمة بتحقيق النجاحات».
من جانبه، قال جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد: «باليبا من أفضل لاعبي الوسط، وبإمكانه التطور، وإمكانياته تجعله إضافة رائعة لفريقنا».