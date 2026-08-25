عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني باليبا

كارلوس باليبا لاعب برايتون إلى مان يونايتد (رويترز)
كارلوس باليبا لاعب برايتون إلى مان يونايتد (رويترز)
TT
TT

مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني باليبا

كارلوس باليبا لاعب برايتون إلى مان يونايتد (رويترز)
كارلوس باليبا لاعب برايتون إلى مان يونايتد (رويترز)

أكمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة التعاقد مع كارلوس باليبا لاعب وسط برايتون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار).

ركز مانشستر يونايتد بقيادة مدربه مايكل كاريك على تعزيز خط الوسط استعداداً للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في الموسم الماضي.

وتغير قوام مانشستر يونايتد هذا الصيف برحيل كاسيميرو، وإصابة مانويل أوغارتي بإصابة خطيرة في الركبة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت انضمام أندريه سانتوس ويوري تيليمانس من تشيلسي وأستون فيلا على التوالي.

وأوردت «وكالة الأنباء البريطانية» أن باليبا أصبح ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز يعزز صفوف «يونايتد»، ووقع عقداً مدته 5 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم سادس، وذلك بعد الاتفاق مع برايتون على ضمه مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني حوافز مالية.

وقال الكاميروني الدولي: «الانضمام لهذا النادي أحد أحلامي، فاللعب في أولد ترافورد له مذاق خاص، وأتشرف باللعب لمانشستر يونايتد».

أضاف باليبا: «أتطلع للعمل مع كاريك، ورؤيته تجعله المدرب الأمثل للارتقاء بأدائي».

واصل: «طموح الجميع في النادي واضح تماماً، والمستقبل واعد، ولدي رغبة قوية في المساهمة بتحقيق النجاحات».

من جانبه، قال جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد: «باليبا من أفضل لاعبي الوسط، وبإمكانه التطور، وإمكانياته تجعله إضافة رائعة لفريقنا».

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

لاعبو أتلتيكو مدريد يُفضلون رحيل ألفاريز

رياضة عالمية الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير مرغوب به في أتليتكو مدريد (رويترز)

لاعبو أتلتيكو مدريد يُفضلون رحيل ألفاريز

يُفضل العديد من لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل زميلهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بدلاً من بقائه مع النادي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة سعودية لاعبو الأهلي عقب التدريبات (النادي الأهلي)
رياضة سعودية

كأس القارات للأندية: سباق بين الأهلي وأوكلاند سيتي لحجز بطاقة الدور الثاني

يسعى الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)، عندما يلاقي أوكلاند سيتي

روان الخميسي (جدة) سهى العمري (جدة) فهد العيسى (الرياض)
رياضة عالمية اختار «فيفا» متحف الفن الحديث لإقامة مراسم القرعة احتفاءً بالتراث الفني البرازيلي (فيفا)
رياضة عالمية

متحف الفن الحديث يحتضن قرعة مونديال السيدات بريو دي جانيرو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة القرعة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات 2027 في متحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية أسطورة التنس السويسري المعتزل روجر فيدرر (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

وداع طال انتظاره... فيدرر يشارك في مباراة استعراضية بـ«أميركا المفتوحة»

سيحظى روجر فيدرر أخيراً بفرصة الوداع التي طال انتظارها من جماهيره العاشقة في فلاشينغ ميدوز، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية صامويل إيتو وإنفانتينو في لقاء سابق (حساب إيتو في إنستغرام)
رياضة عالمية

إيتو يساند إنفانتينو في ظل المطالبات باستقالته

أعرب النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، الذي يشغل حالياً منصب رئيس اتحاد كرة القدم في بلاده، عن مساندته لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (ياوندي)
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو لا يريد «استقبالاً خاصاً» في «البيرنابيو»

جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)
TT
TT

مورينيو لا يريد «استقبالاً خاصاً» في «البيرنابيو»

جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (د.ب.أ)

قال جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، الثلاثاء، إنه لا يريد الحصول على استقبال خاص من جماهير فريقه عندما يعود إلى ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، حيث سيستضيف ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبعد 4834 يوماً من خوض مباراته الأخيرة على ملعب «بيرنابيو» مع ريال مدريد في ولايته الأولى، عندما فاز 4 - 2 على أوساسونا في الجولة الأخيرة لموسم 2012 - 2013، سيعود مورينيو لقيادة الفريق أمام سوسيداد الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري.

وأبلغ مورينيو الصحافيين في مؤتمر صحافي: «لا أريد أن يستقبلني (الجمهور في) بيرنابيو بطريقة خاصة، بل أريده أن يستقبل الفريق بوصفه فريقه ومصدر شغفه. أعلم أن الموسم الماضي لم ينته بشكل جيد، وربما بدا في مرحلة ما أن تلك العلاقة تمر بفترة معقدة. ما أريده هو أن نبدأ من جديد.. أعتقد أن الجماهير بدأت بالفعل تلمس الطريقة التي يعمل بها الفريق، ومدى التزامه ورغبته في القيام بالأشياء على النحو الصحيح. هذا هو الأهم، أما أنا فلست مهماً».

وأضاف: «إذا سألتني عن شعوري، فسأقول إنني قادر تماماً على التحكم في مشاعري وخوض المباراة بصورة طبيعية، رغم أنها ليست مباراة عادية، لأنها مباراة تساوي ثلاث نقاط ونحن بحاجة إلى الفوز بها. أود حقاً أن يشعر الفريق بشيء مختلف عما شعر به الموسم الماضي، خاصة في المرحلة الأخيرة منه. فلنمض معاً».

واستقبلت جماهير ريال مدريد خبر عودة مورينيو (63 عاماً) إلى الفريق ببهجة غامرة، أملاً منها في أن يعيد الفريق إلى مساره الصحيح بعد إنهاء الموسميين الماضيين دون التتويج بأي ألقاب كبرى. وسبق للمدرب البرتغالي قيادة العملاق الإسباني من 2010 وحتى 2013 وقاده للفوز بلقب في الدوري المحلي ومثله في كأس الملك بعد فترة من سيطرة المنافس التقليدي برشلونة على الساحة المحلية.

وقال مورينيو: «في ملعب إسبانيول، شعرنا بدعم كبير من جماهيرهم لفريقهم. وفي برنابيو، نأمل أن نحظى بدعم جماهيرنا. ما أنتظره هو أن يُظهر اللاعبون الرغبة نفسها في الفوز بالمباراة، والعقلية ذاتها والقدرة على الصمود والقوة والهدوء في مواجهة مباراة صعبة. آمل أن تنظر الجماهير إلى الفريق وترى فيه هذه العقلية، وربما تكون هذه العقلية قادرة على جعل (ملعب) برنابيو أكثر قوة وتأثيراً».

واستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالفوز 2-1 على مضيّفه إسبانيول يوم السبت.

وتعد علاقة مورينيو بجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور أحد أهم الملفات التي تترقبها جماهير ريال مدريد، بعدما جدد نجم البرازيلي عقده مع الفريق حتى عام 2032، بعدما ربطته تقارير صحافية بالانتقال في فترة الانتقال الصيفية الحالية إلى آرسنال بطل إنجلترا.

وتعرض فينيسيوس لانتقادات بسبب تراجع مستواه خلال الفترة التي سبقت تمديد عقده ولاتهامه بانشغاله الدائم بالاعتراض على قرارات التحكيم والدخول في جدال مع اللاعبين المنافسين، لكن مورينيو أكد على دعمه للاعبه.

وبسؤاله عما إذا كان يشعر أن التحكيم يفرق في التعامل بين فينيسيوس ولامين يامال جناح برشلونة، قال مورينيو: «ما يمكنني قوله، لأنني أشعر بذلك حتى في المباريات الودية، هو أن هناك خارج إسبانيا اختلافاً عاماً في طريقة التعامل مع فينيسيوس مقارنة باللاعبين الآخرين، وأنا لا أتحدث هنا عن لامين. الأمر يشبه الأطفال الصغار قليلاً، فهم يدفعون الحدود إلى أقصى مدى تسمح لهم به. ولاعبو كرة القدم في الملعب يفعلون الشيء نفسه. فإذا كان بإمكاني استفزاز فينيسيوس أو الضغط عليه بدنياً أو لفظياً، وإذا كانت البطاقة الصفراء لا تخرج إلا بعد عشر مخالفات، أو إذا كان بإمكاني الاقتراب إلى حد الاعتداء تقريباً، فسأفعل ذلك».

وبعد لحظات من بداية مباراة ريال مدريد، تعرض فينيسيوس للركل من أليكس كالاترافا خلال لعبة مشتركة لكنه لاعب إسبانيول لم يحصل على بطاقة.

وقال مورينيو: «أحاول مساعدة فيني على التحكم في نفسه عاطفياً، لكن في الوقت نفسه تبدأ المباراة، وبعد ثلاث دقائق يتعرض لركلة. اعتداء. ولا يهم إن كانت ركلة تكسر الفقرات القطنية الرابعة والخامسة أو فقرات الرقبة، فهي تظل اعتداء، وتظل ركلة تستوجب بطاقة حمراء».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

لاعبو أتلتيكو مدريد يُفضلون رحيل ألفاريز

الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير مرغوب به في أتليتكو مدريد (رويترز)
الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير مرغوب به في أتليتكو مدريد (رويترز)
TT
TT

لاعبو أتلتيكو مدريد يُفضلون رحيل ألفاريز

الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير مرغوب به في أتليتكو مدريد (رويترز)
الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير مرغوب به في أتليتكو مدريد (رويترز)

يُفضل العديد من لاعبي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل زميلهم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بدلاً من بقائه مع النادي، وسط تصاعد التوتر داخل غرفة ملابس الفريق.

وتفاقمت حدة التوتر الداخلي بعد أن تعرّض المهاجم الأرجنتيني لهتافات استهجان من بعض جماهير أتلتيكو مدريد في ملعب «ميتروبوليتانو» خلال مباراة التعادل 2 - 2 مع فياريال، حسبما ذكر برنامج «إل تشيرينغيتو» الإسباني، ونقله موقع «تريبونا» الإنجليزي.

ويشعر زملاء ألفاريز بأن الوضع الراهن يؤثر على أدائه في الملعب، إذ لم يعد يبدو في كامل تركيزه.

وتشير التقارير إلى أن لاعبي الفريق يتفقون على أن بيع نجمهم المهاجم سيكون أفضل لتناغم الفريق من تحمّل وضعه الحالي غير المريح.

ويواصل برشلونة مراقبة التطورات بصبر، منتظراً ما إذا كان الضغط الداخلي المتزايد سيُجبر أتلتيكو مدريد على تغيير موقفه الثابت بشأن الانتقالات، في حين وردت أنباء عن رغبة آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة آرسنال إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
TT
TT

برشلونة يضم الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)
دومينيك ليفاكوفيتش إلى برشلونة (د.ب.أ)

وقّع نادي برشلونة الإسباني رسمياً جميع الأوراق اللازمة لإتمام صفقة ضم حارس مرمى فنربخشة التركي، دومينيك ليفاكوفيتش، ليحسم بذلك انتقاله إلى صفوف الفريق.

وبموجب بنود الصفقة، سيحصل فنربخشة على رسوم انتقال ثابتة تبلغ مليوني يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو أخرى إضافات محتملة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها النادي الكاتالوني أن يكون الكرواتي ليفاكوفيتش هو الحارس الاحتياطي لبرشلونة بدءاً من يونيو (حزيران) 2027، بالتزامن مع الرحيل المقرر للبولندي فويتشيك تشيزني، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تريبونا» الإنجليزية.

وفي هذه الأثناء، يعتزم برشلونة إعارة الحارس الكرواتي لفترة مناسبة لضمان مشاركته بانتظام في المباريات قبل انضمامه رسمياً إلى الفريق في كامب نو.

مواضيع
الرياضة كرة القدم برشلونة إسبانيا