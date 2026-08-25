موسيالا يغيب عن بايرن ميونيخ في افتتاح الدوري الألماني

ألونسو بعد فوزه الأول: ثلاثي الهجوم يمكن أن يصبح قلب تشيلسي النابض

احتفل الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، بانتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيداً بالثلاثي الهجومي جواو بيدرو ومورغان روجرز وكول بالمر، بعد تألقهم في الفوز 3-2 على فولهام في قمة لندنية مثيرة، الاثنين.

ويرى ألونسو أن الثلاثي قادر على تشكيل النواة الهجومية التي يبني حولها تشيلسي فريقه، وقال للصحافيين: «سيصبحون عنصراً بالغ الأهمية يمكن البناء حوله، وبناء الفريق معهم. عليهم تحمل المسؤولية وقيادة بقية الفريق وإلهام اللاعبين؛ لأنهم إذا قدموا أداء رائعاً فسيحذو الآخرون حذوهم».

ومنح جواو بيدرو تشيلسي بداية مثالية، بعدما افتتح التسجيل بعد 31 ثانية فقط مستفيداً من تمريرة بالمر، الذي أظهر لمحات من المستوى الذي لفت به الأنظار عقب انتقاله من مانشستر سيتي عام 2023.

ورد المهاجم البرازيلي الهدية لبالمر في بداية الشوط الثاني، عندما هيأ له الكرة ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي بتسديدة في الزاوية الضيقة مرت بين ساقي الحارس بيرند لينو.

وكان روجرز (أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي بعد انتقاله من أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفية) قد سجل في ظهوره الأول مع الفريق، مستعيداً التقدم للضيوف في الدقيقة 41.

وحافظ فولهام على آماله حتى النهاية بفضل هدفي جوش كينغ وغونزالو غارسيا، ولكن تشيلسي فرض خطورته الهجومية بعدما سدد لاعبوه 18 مرة، بينها 6 تسديدات على المرمى، في بداية منحت جماهيره مؤشرات إيجابية بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر.

واحتفلت جماهير تشيلسي بعودة بالمر إلى التألق، ورددت أغنيته التي غابت كثيراً خلال الموسم الماضي بسبب معاناته من الإصابة.

وقال ألونسو: «أنا سعيد للغاية من أجل كول؛ لأنني استمتعت حقاً برؤيته يلعب بهذه الحيوية والحرية والمسؤولية. إنه يساعد الفريق ويشعر بأهميته، ونحن بحاجة إلى ذلك. إذا كان كول يشعر بذلك، فسيكون لدينا فريق أفضل وتشيلسي أفضل».

وعلى الجانب الآخر، قال ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام وزميل ألونسو السابق في ليفربول والمنتخب الإسباني، إن استقبال هدف مبكر جعل مهمة فريقه أكثر صعوبة، في أول مباراة له أيضاً كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد أربيلوا بلاعبيه والتزامهم بأسلوب الضغط العالي، وكان فولهام قريباً من إدراك التعادل 3-3 عندما حاول أنتوني روبنسون إسقاط الكرة من فوق الحارس روبرت سانشيز المتقدم عن مرماه، ولكنها مرت بجوار القائم.

وقال أربيلوا: «فعل لاعبو فريقي ما كان عليهم فعله. لا يمكنني أن أكون سعيداً لأننا خسرنا هذه المباراة. كنا نريد الفوز من أجل جماهيرنا، ولكنني أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن نلعب بها، وسنواصل اللعب بهذه الطريقة بغض النظر عن منافسنا».