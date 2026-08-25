ماتيوس: بايرن سيُتوَّج بلقب «البوندسليغا» بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه

توقع الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس أن يواصل بايرن ميونيخ هيمنته على سباق التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا) هذا الموسم.

وكتب ماتيوس في عموده بشبكة «سكاي سبورتس» أمس (الاثنين): «قلت العام الماضي إن بايرن سيفوز باللقب بفارق 15 نقطة على الأقل. وفي النهاية كان الفارق 16 نقطة. هذا الموسم أيضاً، سينهي ميونيخ الموسم متقدماً على المنافسين بفارق 10 نقاط على الأقل».

وأشار ماتيوس إلى أن بايرن أظهر أيضاً «مدى الجودة والحالة الذهنية التي يتمتع بها» خلال فوزه 2-1 على بوروسيا دورتموند في كأس سوبر فرانز بكنباور يوم السبت الماضي.

ولم يتفاجأ ماتيوس البالغ من العمر 65 عاماً من عودة نجوم كأس العالم -مثل الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكايل أوليسيه- إلى التشكيل الأساسي بعد أيام قليلة فقط من بدء التدريبات.

وقال: «معظم اللاعبين المحترفين يصطحبون برامجهم التدريبية معهم خلال العطلة، أو يكون لديهم مدرب خاص بهم. لم يعد من الممكن في الوقت الحالي قضاء 3 أو 4 أسابيع دون القيام بأي شيء».

ويرى ماتيوس مجدداً أن دورتموند، وصيف الموسم الماضي، سيكون أكبر منافسي بايرن على اللقب.

وأوضح النجم السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا: «رحل عن دورتموند لاعبون مهمون، ولكنه عزز صفوفه بشكل جيد. كونستنتينوس كاريتساس، ويانيس كونستانتيلياس، لاعبان شابان ويتمتعان بالحيوية، واكتسبا بالفعل قدراً كبيراً من الخبرة... كنت في عطلة باليونان، والجميع هناك يتحدث عنهما».

ويستهل بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني يوم الجمعة، عندما يستضيف شتوتغارت.