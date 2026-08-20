كاريك يشيد بعودة راشفورد القوية... ويترقب مزيداً من صفقات يونايتد

أشاد مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، بالحالة البدنية والذهنية التي ظهر بها ماركوس راشفورد منذ عودته إلى تدريبات الفريق، في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمستقبل المهاجم الإنجليزي مع نادي طفولته.

وعاد راشفورد إلى يونايتد بعدما خرج من حسابات المدرب السابق روبن أموريم في ديسمبر (كانون الأول) 2024، قبل أن يقضي الأشهر الـ18 الماضية معاراً إلى أستون فيلا وبرشلونة.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه راشفورد اهتماماً إعلامياً كبيراً بشأن مستقبله، بعدما أكد مؤخراً رغبته في التركيز على كرة القدم دون أن يتم تداول اسمه يومياً، وذلك رداً على مقطع ترويجي لبودكاست «ستيك تو فوتبول» تناول فيه مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل وضع اللاعب.

وقال كاريك، الخميس، قبل مواجهة هال سيتي: «كان الأمر واضحاً للغاية منذ عودة ماركوس للتدريبات مع كوبي ماينو وليساندرو مارتينيز في دبلن، لقد عاد بصورة رائعة».

وأضاف: «إنه يستمتع بكرة القدم ويبدو قوياً وجاهزاً تماماً للعب. أنا سعيد جداً بما قدمه منذ عودته».

وفي الوقت نفسه، يواصل مانشستر يونايتد تحركاته لتعزيز صفوفه قبل إغلاق فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال كاريك: «نسعى لتعزيز الفريق ونعمل بجد لتحقيق ذلك. نحاول بكل تأكيد استغلال الفرص المتاحة لإنهاء فترة الانتقالات بصورة أقوى مما بدأناها، وأعتقد أننا نخطو خطوات جيدة في هذا الاتجاه».

وكان يونايتد قد دعم خط وسطه بالتعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس والبرازيلي أندري سانتوس، في حين ارتبط أيضاً بمحاولة التعاقد مع لاعب وسط برايتون كارلوس باليبا، الذي قدرت تقارير قيمته بنحو 100 مليون جنيه إسترليني (136.21 مليون دولار).

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة هال سيتي، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، السبت المقبل.