آرسنال يحسم مستقبل مدربه ميكيل أرتيتا قريباً

أكد ريتشارد جارليك، الرئيس التنفيذي لنادي آرسنال، أن حسم مستقبل الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، بات قريباً، في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين في استمرار العلاقة.

وينتهي عقد أرتيتا مع النادي اللندني بعد عام، بعدما نجح في قيادة آرسنال إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004.

وكان المدرب الإسباني، البالغ 44 عاماً، قد أكد قبل فوز فريقه على مانشستر سيتي 3-0 في مباراة الدرع الخيرية مطلع الأسبوع الحالي، سعادته الكبيرة بالاستمرار مع آرسنال.

وقال جارليك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الأربعاء، إن تمديد عقد أرتيتا أصبح مسألة وقت، مضيفاً: «ميكيل يريد البقاء في آرسنال، ونحن نريده أن يبقى. إنها مسألة وقت فقط حتى نترجم هذه الرغبة المتبادلة إلى عقد جديد».

وأضاف: «نتعامل بثقة وهدوء مع هذا الملف. علينا أولاً الانتهاء من فترة الانتقالات، وأثق بأنه بعد ذلك سيتم حسم التجديد مع أرتيتا».

ونجح أرتيتا في الارتقاء بآرسنال تدريجياً منذ توليه المسؤولية قبل 7 أعوام، منهياً انتظاراً دام أكثر من عقدين لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل خسارة اللقب أمام باريس سان جيرمان.

وكان أرتيتا قد جدد عقده الأخير في سبتمبر (أيلول) 2024، ومن المتوقع أن يوقع عقداً جديداً عقب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت تُركز فيه إدارة النادي على تعزيز صفوف الفريق، ومن بين الأسماء المستهدفة إزري كونسا، مدافع أستون فيلا.

وفيما يتعلق بقائمة الفريق، يُتوقع أن يخرج إيثان نوانيري على سبيل الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات، في حين يتجه آرسنال للاحتفاظ بلويس سكيلي (19 عاماً)، ما لم يتلقَّ النادي عرضاً مغرياً للتخلي عنه.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة كوفنتري على ملعب «الإمارات»، الجمعة.