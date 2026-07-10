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مورينيو يبدأ مهمة «ترسيخ الثقافة المناسبة» داخل ريال مدريد

المدرب البرتغالي الجديد لريال مدريد جوزيه مورينيو (أ.ف.ب)
المدرب البرتغالي الجديد لريال مدريد جوزيه مورينيو (أ.ف.ب)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

مورينيو يبدأ مهمة «ترسيخ الثقافة المناسبة» داخل ريال مدريد

المدرب البرتغالي الجديد لريال مدريد جوزيه مورينيو (أ.ف.ب)
المدرب البرتغالي الجديد لريال مدريد جوزيه مورينيو (أ.ف.ب)

قال المدرب البرتغالي الجديد لريال مدريد جوزيه مورينيو، الجمعة، إنه في «مهمة» لترسيخ الثقافة المناسبة داخل النادي، خلال فترته الثانية على رأس الجهاز الفني لوصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي.

وكان المدرب البرتغالي المخضرم حاضراً في مركز تدريبات النادي للإشراف على التحضيرات لانطلاق فترة ما قبل الموسم، الأسبوع المقبل، بعد تعيينه خلفاً لألفارو أربيلوا في يونيو (حزيران).

وفشل «الملكي» في إحراز أي لقب كبير خلال الموسمين الماضيين، ويُنظر على نطاق واسع إلى تعيين مورينيو على أنه محاولة من الرئيس فلورنتينو بيريز لإعادة النظام والانضباط إلى غرفة الملابس.

وقال مورينيو لقناة ريال مدريد: «الكلام وحده لا يكفي؛ لأن الأمر أشبه بمهمة»، مضيفاً: «لست قلقاً على نفسي، أو إذا كنت سأفوز كثيراً أو قليلاً، أنا هنا لمساعدة الجميع على أن يكونوا أفضل، اللاعبين والجهاز الفني... لخلق ثقافة من العمل والمسؤولية والطموح، إضافة إلى أمر أعرفه جيداً، وهو مسؤولية وشرف العمل من أجل ريال مدريد».

وشهد، الموسم الماضي، صعوبة في إدارة اللاعبين النجوم أصحاب الشخصيات القوية، إذ غادر المدرب شابي ألونسو منصبه في يناير (كانون الثاني)، بينما نشب خلاف بين لاعبيْ الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروغوياني فيدي فالفيردي في مايو (أيار)، ما استدعى نقل الأخير إلى المستشفى.

ولم يتمكن لا ألونسو ولا أربيلوا من إيجاد صيغة تتيح للنجوم الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللعب معا بفاعلية من دون أن يفقد الفريق توازنه.

وخلال فترته الأولى بين 2010 و2013، أسهم مورينيو في تعزيز قدرة ريال مدريد على منافسة برشلونة القوي بقيادة بيب غوارديولا، وخلق عقلية الحصار داخل النادي.

وتابع المدرب البالغ 63 عاماً: «لا يتعلق الأمر بمجرد العمل في ريال مدريد، بل بالعمل من أجل ريال مدريد».

وختم: «بهذه الروح القائمة على الإحساس بحجم المهمة أنا هنا».

وكان بطل أوروبا 15 مرة قد أبرم عدة صفقات، هذا الصيف، بضم مارك كوكوريا والبرتغالي برناردو سيلفا والهولندي دنزل دومفريس والفرنسي إبراهيما كوناتيه.

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16 مليوناً تابعوا مباراة فرنسا والمغرب على قناة «إم 6»

16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)
16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

16 مليوناً تابعوا مباراة فرنسا والمغرب على قناة «إم 6»

16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)
16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)

تابع أكثر من 16 مليون مشاهد في المتوسط فوز المنتخب الفرنسي على المغرب 2 - 0، على قناة «إم 6» الفرنسية الخاصة، مساء الخميس، رغم توقيتها المتأخر (من الساعة 22:00 وحتى منتصف الليل)، وفقاً لأرقام نشرتها «ميديامتري»، الجمعة.

ويُعدّ الرقم الذي سجّلته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، قياسياً في فرنسا منذ بداية عام 2026.

كما حقّقت المباراة حصة مشاهدة بلغت 72.8في المائة؛ ما يعني أن أكثر من 7 مشاهدين من أصل 10 كانوا يتابعونها.

ومن المتوقع أن تستقطب مباراة نصف نهائي «الزرق»، في 14 يوليو (تموز)، أمام إسبانيا أو بلجيكا، عدداً أكبر من المشاهدين، لا سيما أنها تُبثّ في توقيت أكثر ملاءمة ابتداءً من الساعة 21:00 بتوقيت فرنسا.

وتُعدّ «إم 6» القناة الفرنسية الخاصة الوحيدة التي تبثّ كأس العالم مجاناً، إلى جانب عرضه على القناة المدفوعة «بي إن سبورت». ومنذ انطلاق المنافسات في 11 يونيو (حزيران)، تضمن المباريات للقناة نسب مشاهدة مرتفعة، لا سيّما مباريات المنتخب الفرنسي.

وبحسب القناة عينها، تابع نحو 12.2 مليون مشاهد في المتوسط (بحصة مشاهدة بلغت 76في المائة) فوز فرنسا على الباراغواي (1-0) في دور الـ16، في 4 يوليو، رغم برمجتها عند الساعة 23:00. وعُد ذلك «رقماً قياسياً تاريخياً» في نسب المشاهدة في هذا التوقيت.

وقد أتاحت هذه المباراة، وسواها من المباريات التي بُثّت خلال الأسبوع الممتد من 29 يونيو إلى 5 يوليو، لـ«إم 6»، ببلوغ مستويات قياسية من حيث نسب المشاهدة خلال تلك الفترة.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة فرنسية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

وفاة شابة فرنسية في أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب

حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)
حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

وفاة شابة فرنسية في أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب

حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)
حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)

ذكر تقرير إعلامي، الجمعة، أن فتاة فرنسية توفيت خلال حادث في أثناء الاحتفال بفوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على نظيره المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم.

وذكرت إذاعة «يوروب 1» أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً صعدت فوق شاحنة، قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وفقاً لما نقلته الإذاعة عن خدمات الطوارئ.

وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، كما نُقل شاب آخر كان قد شاهد الواقعة إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة من الصدمة.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي 2 - 0 في فوكسبورو، الخميس.

وكانت فرنسا قد عززت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً في العاصمة باريس.

ولكن ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، الجمعة، أن الأوضاع كانت هادئة في معظمها بعد المباراة، رغم أنه كانت هناك احتمالية لحدوث اضطرابات، بسبب وجود أكثر من مليوني شخص من أصول مغربية أو يحملون الجنسية المغربية في فرنسا.

وذكرت شبكة «آر إم سي سبورت» أن 10 أشخاص تم توقيفهم في منطقة باريس الكبرى بسبب مخالفات مختلفة.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة فرنسية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني

الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)
الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)
  • بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
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الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني

الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)
الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رصد هجوم إلكتروني يشتبه في استهدافه حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به، محذراً المتلقين من تجاهل أي رسائل غير معتادة، خصوصاً تلك التي تتضمن روابط أو مرفقات أو تطلب بيانات شخصية.

وقال الاتحاد، يوم الجمعة، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجوم المحتمل ومدى تأثيره.

ويأتي هذا الحادث في وقت يسعى فيه المنتخب الأرجنتيني للرجال إلى الدفاع عن لقب كأس العالم في أميركا الشمالية، كما جاء بعد أن ذكرت صحيفة «لا ناسيون» أن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بدأوا استجواب شهود بشأن التعاملات المالية للاتحاد داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير، يسعى المحققون إلى توضيح كيفية قيام الاتحاد بمعالجة مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأميركي، وما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم بموجب القانون الأميركي.

واتهم رئيس إدارة الإعلام في الاتحاد الأرجنتيني صحيفة «لا ناسيون» بشن حملة إعلامية ضد الاتحاد منذ العام الماضي.

وتجري منذ عام 2024 عدة تحقيقات بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقياداته. وفي الأرجنتين، يحقق الادعاء في مزاعم تتعلق بالتأخر في سداد الضرائب ومستحقات التأمينات الاجتماعية.

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