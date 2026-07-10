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الرياضة رياضة عالمية

خضيرة ينضم للجهاز الفني لـ«ريال مدريد»

سامي خضيرة نجم ريال مدريد السابق (رويترز)
سامي خضيرة نجم ريال مدريد السابق (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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خضيرة ينضم للجهاز الفني لـ«ريال مدريد»

سامي خضيرة نجم ريال مدريد السابق (رويترز)
سامي خضيرة نجم ريال مدريد السابق (رويترز)

انضم سامي خضيرة، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني سابقاً، للجهاز الفني لجوزيه مورينيو في فريق ريال مدريد، حيث قضى 5 أعوام لاعباً في النادي.

ونشر «الريال» صورة لمورينيو وجهازه الفني، بما في ذلك خضيرة، الجمعة.

وقال خضيرة، في بيان نقلته منصة البث «دازن»، التي عمل معها خلال الفترة الماضية: «المنصب في ريال مدريد يمنحني، الآن، فرصة اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي الرياضية».

كان البرتغالي جوزيه مورينيو قد استقدم خضيرة إلى ريال مدريد، في بداية ولايته الأولى عام 2010، وقضى لاعب الوسط الألماني 5 مواسم مع النادي الإسباني، خاض خلالها 161 مباراة، وتُوج بلقب «دوري أبطال أوروبا» في عام 2014 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأنهى خضيرة، الفائز بكأس العالم 2014، مسيرته في الملاعب عام 2021.

وعمل خضيرة محللاً كروياً لعدة سنوات، وقال: «منحتني (دازن) الفرصة لخوض تجربة كرة القدم من منظور مختلف بعد نهاية مسيرتي، ومشاركة خبرتي مع الجماهير».

وعاد مورينيو إلى ريال مدريد، بعدما أنهى النادي تعاونه أولاً مع تشابي ألونسو، ثم مع ألفارو أربيلوا، عقب موسم خرج فيه الفريق دون أي لقب.

وكان مورينيو قد قاد ريال مدريد، خلال ولايته الأولى بين عاميْ 2010 و2013، إلى التتويج بألقاب «الدوري الإسباني»، و«كأس ملك إسبانيا»، و«كأس السوبر الإسباني».

ومن المقرر أن تنطلق استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد، يوم الاثنين، وقال مورينيو، لقناة النادي، الجمعة: «العمل في ريال مدريد شرف ومسؤولية».

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خيسوس يقود ثورة البرتغال... المخضرم البرتغالي يتولى المهمة الأصعب في مسيرته

خورخي خيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال (نادي النصر)
خورخي خيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال (نادي النصر)
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خيسوس يقود ثورة البرتغال... المخضرم البرتغالي يتولى المهمة الأصعب في مسيرته

خورخي خيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال (نادي النصر)
خورخي خيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال (نادي النصر)

فتح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم صفحة جديدة بإسناد القيادة الفنية للمنتخب الأول إلى المخضرم خورخي خيسوس، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي غادر منصبه عقب خروج البرتغال من دور الـ16 لـ«كأس العالم 2026».

وتُعد هذه المحطة الأولى في مسيرة خيسوس مع المنتخبات الوطنية، بعد أكثر من 3 عقود من النجاحات على مستوى الأندية.

يأتي اختيار المدرب، البالغ من العمر 71 عاماً، بعد فترة ناجحة مع «النصر» السعودي، حيث قاده للتتويج بلقب «الدوري السعودي»، كما أشرف على تدريب كريستيانو رونالدو، في خطوة يرى كثيرون أنها قد تمنح قائد البرتغال الاستمرار دولياً حتى «كأس أمم أوروبا 2028»، مع مشروع يمتد حتى «مونديال 2030».

ويُعد خيسوس أحد أكثر المدربين تتويجاً في تاريخ الكرة البرتغالية، صنع مجده مع «بنفيكا»، محققاً 3 ألقاب لـ«الدوري البرتغالي»، و«كأس البرتغال»، و«كأس الرابطة» عدة مرات، كما قاد الفريق إلى نهائي «الدوري الأوروبي» مرتين.

وواصل نجاحاته خارج البرتغال، فحقق مع «الهلال» السعودي لقب «الدوري»، ثم صنع إنجازاً تاريخياً مع «فلامنجو» البرازيلي بإحراز لقبَي «الدوري البرازيلي» و«كأس ليبرتادوريس» في عام 2019، قبل أن يضيف إلى سِجله لقب «الدوري التركي» مع «فنربخشة» و«كأس تركيا»، وأخيراً «الدوري السعودي» مع «النصر».

وتأمل البرتغال أن ينجح خيسوس في ترجمة خبرته الكبيرة إلى إنجاز دولي طال انتظاره، مستفيداً من جيل يضم أسماءً بارزة بقيادة كريستيانو رونالدو، في مهمة تبدأ بإعادة الهيبة للمنتخب بعد خيبة «مونديال 2026».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم نادي النصر البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

النجم السنغالي ماني يعلن اعتزاله الدولي

السنغالي ساديو ماني يعلن اعتزاله اللعب الدولي (أ.ف.ب)
السنغالي ساديو ماني يعلن اعتزاله اللعب الدولي (أ.ف.ب)
  • داكار: «الشرق الأوسط»
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  • داكار: «الشرق الأوسط»
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النجم السنغالي ماني يعلن اعتزاله الدولي

السنغالي ساديو ماني يعلن اعتزاله اللعب الدولي (أ.ف.ب)
السنغالي ساديو ماني يعلن اعتزاله اللعب الدولي (أ.ف.ب)

أعلن ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي لكرة القدم، الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي في أعقاب خروج منتخب بلاده من دور الـ32 ببطولة «كأس العالم».

واتخذ ماني (34 عاماً) قرار الاعتزال، بعدما خاض 130 مباراة دولية سجّل خلالها 54 هدفاً، وذلك في رسالةٍ نقلتها صحيفة «لو كوتيديان» المحلية.

وقال ماني: «ضحيت بكل شيء من أجل هذا العلم، قدمت أفضل ما لدي دائماً، وقاتلت بكل قوة من أجل وطننا».

ووجّه الشكر للجماهير، وقال: «دعمكم المستمر كان القوة الدافعة وراء نجاحي».

وودّع منتخب السنغال منافسات «كأس العالم»، الأسبوع الماضي، بعدما خسر أمام بلجيكا 2 / 3، بعد التمديد إلى الوقت الإضافي.

وتُوج ماني مع منتخب السنغال بلقب «كأس الأمم الأفريقية» في عام 2022، كما حقق عدداً من الألقاب على مستوى الأندية، أبرزها «دوري أبطال أوروبا» في عام 2019 خلال مسيرته مع «ليفربول»، قبل أن يقضي موسم 2022 / 2023 مع «بايرن ميونيخ». ويلعب حالياً في صفوف «النصر» السعودي، ويرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027.

وقال ماني، في رسالته، إنه يعتزم مواصلة خدمة كرة القدم في السنغال، سواء «ضِمن جهاز فني، أم على مقاعد البدلاء مدرباً، أم من خلال العمل داخل الهيئات الإدارية».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم السنغال
الرياضة رياضة عالمية

البلجيكي بروس يترك منصبه مدرباً لجنوب أفريقيا

المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
  • جوهانسبرغ جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
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  • جوهانسبرغ جنوب أفريقيا: «الشرق الأوسط»
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البلجيكي بروس يترك منصبه مدرباً لجنوب أفريقيا

المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
المدرب البلجيكي هوغو بروس يترك تدريب جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

ترك المدرب البلجيكي، البالغ 74 عاماً، هوغو بروس، منصبه مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا بعد «كأس العالم 2026»، حيث بلغ «بافانا بافانا» دور الـ16، وفق ما أفاد مسؤول في الاتحاد المحلي لكرة القدم، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

وقال المصدر: «يمكن لهوغو مواصلة العمل مع المنتخب الوطني، لكن في دور مختلف»، مضيفاً: «تلقّينا عدداً من الترشيحات لشغل منصب المدرب الوطني، وبيتسو (موسيماني) أحدها».

وأعلن بروس رحيله، لمجلة «هومو» البلجيكية، موضحاً أن رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي داني جوردان يرغب في الإبقاء عليه «في دور آخر، مستشاراً أو ما شابه».

وتحت قيادة بروس، تأهلت جنوب أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخها، إلى الأدوار الإقصائية في «كأس العالم»، بعد أن احتلت المركز الثاني خلف المكسيك في دور المجموعات، بفضل فوزها على كوريا الجنوبية (1-0)، لكن مشوارها انتهى عند دور الـ16 بعد الخسارة أمام كندا (1-0).

وقاد المدرب البلجيكي، الذي تولّى مهامه في 2021، أيضاً منتخب «بافانا بافانا» إلى المركز الثالث في «كأس الأمم الأفريقية» في عام 2024.

ويُعدّ بيتسو موسيماني من أبرز المرشحين لخلافته، وهو يمتلك خبرة سابقة في هذا المنصب بين عام 2010 عقب انتهاء «كأس العالم» في جنوب أفريقيا، وعام 2012، دون تحقيق نجاح كبير.

ومنذ ذلك الحين، تولّى تدريب ماميلودي صنداونز (2012-2020) والنادي الأهلي المصري الذي تُوّج معه بلقب «دوري أبطال أفريقيا» 3 مرات.

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